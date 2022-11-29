Северо-казахстанский аким Аксакалов уволен. Назначен Айдарбек Сапаров

09:09 01.12.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Кумара Аксакалова с поста акима Северо-Казахстанской области и назначил на его место Айдарбека Сапарова, сообщает пресс-служба Акорды.



"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича акимом Северо-Казахстанской области", - говорится в указе Токаева в четверг.



Сапаров с марта 2019 года был первым вице-министром сельского хозяйства, до этого с сентября 2011 года занимал пост первого замакима СКО, а еще раньше – с апреля 2010 года был заместителем акима СКО.



Аксакалов, который 26 ноября был переведен в статус исполняющего обязанности акима СКО, возглавлял регион с марта 2017 года.