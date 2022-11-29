Олег Крук - новый аким Павлодарской области Казахстана

09:18 01.12.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Абылкаира Скакова и назначил Олега Крука на пост временно исполняющего обязанности (ВрИО) акима Павлодарской области, сообщает пресс-служба Акорды.



"Назначить Крука Олега Павловича временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области", - говорится в указе Токаева в четверг.



Крук с апреля 2021 года был первым заместителем акима Павлодарской области, до этого с июля 2018 года занимал пост исполнительного директора АО "Казэнергокабель", а еще раньше – с 2013 года был заместителем генерального директора по капитальному строительству ТОО "HAGI-Павлодар", генеральным директором АО "Казэнергокабель".



"Освободить Скакова Абылкаира Бактыбаевича от должности акима Павлодарской области", - сказано в другом указе Токаева.



Скаков был акимом Павлодарской области с января 2020 года.