Индийский инвестор Мурари Лал обвинил хокима Ташкента Артыкходжаева в шантаже

09:32 01.12.2022

Генпрокуратура проверяет обвинения индийского инвестора в адрес хокима Ташкента

Генпрокуратура Узбекистана приступила к проверке заявления индийского бизнесмена Мурари Лал Джалана, который ранее обвинил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в шантаже.



Генеральная прокуратура Узбекистана начала проверку заявления учредителя компании Minerva World of Knowledge, индийского бизнесмена Мурари Лал Джалана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры на запрос "Газеты.uz".



Ранее предприниматель из Индии, реализующий ряд проектов в Ташкенте, в интервью Kun.uz обвинил хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева в шантаже. По его словам, градоначальник якобы потребовал от него официально отказаться от реализации одного из своих проектов, например, Lake city в Бектемирском районе, либо внести 100 млн долларов в банк в качестве депозита. В противном случае ему якобы угрожали отнять все другие проекты и "создать трудности" в работе.



Столичная администрация посчитала высказывания Мурари Лал Джалана "дискредитирующими государственного служащего". Хокимият сообщил, что подаст обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить обоснованность заявлений инвестора и "привлечь виновных к ответственности".



29 ноября Генпрокуратура получила письмо от хокима Джахонгира Артыкходжаева с просьбой "изучить ситуацию, дать правовую оценку и принять законные меры в отношении виновных лиц". Соответствующее управление ведомства проводит изучение.