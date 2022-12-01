Индия намеревается перестроить миропорядок, - А.Игнатьев

09:58 01.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 01.12.2022 |



Цель – превратить страну в "доминирующую державу" к столетию независимости в 2047 году



1 декабря Индия станет председателем "двадцатки" (G20). Как отмечает французская Le Figaro, это дает Нью-Дели возможность настаивать на пересмотре нынешнего мирового порядка, который Индия во главе G20 намерена перестроить "на основе индуистской философии". Ключевая идея этого курса для индийцев - "Индия прежде всего". Цель – превратить страну в "доминирующую державу" к столетию независимости в 2047 году. И очень многое уже сделано.



В середине лета Индия ввела механизм международных торговых расчетов в рупиях. Решение было принято в целях содействия росту мировой торговли с упором на экспорт из Индии и поддержку растущего интереса мирового экономического сообщества к индийской национальной валюте.



20 сентября замглавы Центрального банка Индии заявил, что его страна добивается "поэтапного внедрения" цифровой рупии, цифровой валюты Центрального банка (CBDC), в течение этого финансового года. В середине ноября Россия согласилась перейти на рупии в торговле с Индией. По информации издания Business Standard, девять российских банков уже открыли в Индии специальные счета для расчетов в рупиях по индийско-российским торговым сделкам.



К началу осени, по данным Bloomberg, экономика Индии в текущих ценах размером превзошел британскую. Тем самым Великобритания потеряла статус 5-й по величине экономики планеты, уступив своей бывшей колонии. А в кресле премьер-министра Великобритании оказался человек, чьи предки родились в Индии (в Пенджабе).



Сам Риши Сунак родился уже в Англии, окончил Оксфордский университет. В политику пришел через трудные победы в конкурентных одномандатных округах. Его супруга Акшата Мурти получила степень MBA в бизнес-школе Стэнфордского университета. Она дочь индийского миллиардера Н.Р. Нараяны Мурти, которого часто называют "Биллом Гейтсом из Индии". Это очень богатый клан.



При этом Риши Сунак далеко не единственный представитель англосаксонской и глобальной элиты индийского происхождения. Вот лишь несколько примеров: 1. Генеральный директор Google – индиец, 2. Генеральный директор Microsoft – индиец, 3. Генеральный директор Adobe – индиец, 4. Генеральный директор Net App – индиец, 5. Генеральный директор MasterCard – индиец, 6. Генеральный директор DBS – индиец, 7. Генеральный директор Novartis – индиец, 8. Генеральный директор Diageo – индиец, 9. Генеральный директор SanDisk – индиец, 10. Генеральный директор Harman – индиец, 11. Генеральный директор Micron – индиец, 12. Генеральный директор Palo Alto Networks – индиец, 13. Генеральный директор Reckitt Benckiser – индиец, 14. Генеральный директор IBM – индиец, 15. Канцлер Великобритании – индиец, 16. Министр внутренних дел Великобритании – индиец, 17. Премьер-министр Ирландии – индиец, 18. Вице-президент США – индианка…



В середине ноября на саммите G20 Риши Сунак и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились продвигать сделку, дающую право молодым специалистам из Индии беспрепятственно получать двухлетнюю визу для проживания в Великобритании. Также стало известно, что Великобритания предложит более 30.000 рабочих мест для граждан Индии.



Новый прилив приязни к Индии демонстрировали в ноябре и США. Последние пытаются интерпретировать в свою пользу индийское филигранное маневрирование между неосуждением и неподдержкой России за СВО на Украине. Мол, оно "показывает рост новой силы в Азии, и это не Китай".



И островные, и заокеанские англосаксы надеются, что Индия станет для них не только важным противовесом Китаю в Азии, проводником западной политики на континенте, но и экономическим гигантом, который поспособствует началу экономического заката Китая. В основу этого подхода положена разработанная в 2007 г. в Индии и развиваемая США с 2012 г. концепция т. н. Индо-Тихоокеанского региона, переносящая центра тяжести в Азии из Китая в Индию.



Согласно ей, Индия оказывала весьма значительное влияние на окружающие регионы, особенно Юго-Восточной и Центральной Азии. Границы Индийского мира, согласно этой концепции, выглядят так:



Однако, судя по всему, планы самих индийцев существенно отличаются от устремлений Вашингтона и Лондона. 10 ноября в Минобороны Индии призвали подумать о миропорядке, который выгоден всем. Как заявил министр обороны Раджнатх Сингх, Индия не верит в миропорядок, когда одни государства считают себя превосходящими другие. "Индия не верит в мировой порядок, при котором немногие считаются выше других… Действия Индии руководствуются самой сутью человеческого равенства и достоинства, которые являются частью нашего древнего этоса и его прочных моральных основ, придают нам нашу политическую силу. Даже наша борьба за свободу основывалась на высоких моральных ценностях", – цитирует заявление министра обороны Индии издание Hindu.



Министр подчеркивает, что сильная и процветающая Индия не будет построена за счет других: "Скорее, Индия здесь для того, чтобы помочь другим странам полностью реализовать свой потенциал… Мы сможем подумать о создании глобального порядка, который выгоден всем нам".



Эти слова своего министра обороны Индия подкрепила рядом веских аргументов. 23 октября Индийское космическое агентство запустило свою самую тяжелую ракету LVM3-M2 – с 36 спутниками для широкополосного интернета общим весом 5796 кг. Это первый коммерческий запуск данной ракеты, первый запуск такого большого количества спутников и первый запуск ракеты на околоземную спутниковую орбиту. 5 ноября Индия провела успешные испытания противоракеты AAD собственной разработки, способной перехватывать баллистические ракеты противника. 24 ноября в Индии состоялся испытательный пуск баллистической ракеты Agni-3 (на фото), способной нести ядерную боеголовку…



ВМФ Индии в центре десятки крупнейших флотов планеты по совокупному водоизмещению (по состоянию на 1 января 2022 года)



При всем своем неприятии вооруженных конфликтов Индия в начале ноября официально отказалась осуждать Россию за СВО на Украине. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией и не будет присоединяться к санкциям против Москвы. Также Нью-Дели не станет поддерживать решение о введении потолка цен на российскую нефть. "Скажу вам честно, мы считаем, что индийско-российские отношения идут нам на пользу, и мы бы хотели сохранить преимущества в наших отношениях и в будущем", – подчеркнул дипломат.



"Ну какие же мы нацисты? Мы просто поклонники индийской культуры!" – с таким заголовком накануне заявлений МИД был опубликован специальный выпуск второй по тиражу газеты Индии "Ананда Выкатан". В дополнение к откровенно издевательскому по отношению к деятелям режима в Киеве названию главной страницы, индийские журналисты поместили на обложку виртуального "героя Индии" – Сунака. Намекая, что Зеленский будет выпрашивать у Великобритании еще больше денег, а неонацистский бэкграунд нынешней Украины будет этому только мешать.



Одновременно Нью-Дели заявил, что Индия и Россия взаимодействуют по многим вопросам в меняющемся многополярном мир, подчеркнув устами главы МИД Индии С. Джайшанкара: "У нас исключительно устойчивые и проверенные временем отношения. Для нас Россия – надежный, проверенный временем партнер. И, как я уже говорил, любая объективная оценка состояния наших отношений на протяжении многих и многих десятилетий только доказывает, что обе страны от этого только в выигрыше".