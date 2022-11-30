 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Новый Казахстан" начался с Экибастуза: без тепла в минус 30
14:24 01.12.2022

Казахстанский Экибастуз сковало льдом

Сергей Сторожев

Из-за аварии на местной ТЭЦ во всем городе отключили отопление

Город Экибастуз в Казахстане лишился отопления и горячей воды из-за аварий на теплотрассе. Местным жителям приходится буквально выживать в тридцатиградусный мороз – это северный регион, который находится на границе с Россией.

К слову, чиновники приехали в 133-тысячный Экибастуз только на третьи сутки после происшествия. На кадрах видно, что абсурд дошел до того, что местным жителям выдавали обогреватели, а потом их увозили.

Разбирательства по громкому делу уже начались – президент Казахстана снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Также прокуратура начала расследование, виновных привлекут к ответственности.



Ранее Readovka писала о том, что в Ростове-на-Дону вывели формулу экономии госбюджета, закрыв глаза на замерзающих людей.

Источник - Readovka
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