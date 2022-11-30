"Новый Казахстан" начался с Экибастуза: без тепла в минус 30

14:24 01.12.2022

Казахстанский Экибастуз сковало льдом



Сергей Сторожев



Из-за аварии на местной ТЭЦ во всем городе отключили отопление



Город Экибастуз в Казахстане лишился отопления и горячей воды из-за аварий на теплотрассе. Местным жителям приходится буквально выживать в тридцатиградусный мороз – это северный регион, который находится на границе с Россией.



К слову, чиновники приехали в 133-тысячный Экибастуз только на третьи сутки после происшествия. На кадрах видно, что абсурд дошел до того, что местным жителям выдавали обогреватели, а потом их увозили.



Разбирательства по громкому делу уже начались – президент Казахстана снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Также прокуратура начала расследование, виновных привлекут к ответственности.



