|"Новый Казахстан" начался с Экибастуза: без тепла в минус 30
14:24 01.12.2022
Казахстанский Экибастуз сковало льдом
Сергей Сторожев
Из-за аварии на местной ТЭЦ во всем городе отключили отопление
Город Экибастуз в Казахстане лишился отопления и горячей воды из-за аварий на теплотрассе. Местным жителям приходится буквально выживать в тридцатиградусный мороз – это северный регион, который находится на границе с Россией.
К слову, чиновники приехали в 133-тысячный Экибастуз только на третьи сутки после происшествия. На кадрах видно, что абсурд дошел до того, что местным жителям выдавали обогреватели, а потом их увозили.
Разбирательства по громкому делу уже начались – президент Казахстана снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Также прокуратура начала расследование, виновных привлекут к ответственности.
Ранее Readovka писала о том, что в Ростове-на-Дону вывели формулу экономии госбюджета, закрыв глаза на замерзающих людей.