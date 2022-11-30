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Крымские "договорняки". У Путина есть исторические предшественники, - СП
17:08 01.12.2022

Как Красная армия лишилась четырех французских линкоров
Два "договорняка" в Крыму в корне изменили историю России
Александр Широкорад

В феврале 1919 года красная Заднепровская дивизия начала наступление на Крым. По численности 17 460 штыков и сабель - это был, скорее, корпус.

11 апреля красные без боя заняли Евпаторию и Симферополь. Из Симферополя один батальон красных двинулся через перевал на Алушту и Ялту, которые 13 апреля были взяты без боя. Ну а 3-й Таврический полк и два батальона 4-го Заднепровского полка под командованием комбрига С.И. Петриковского двинулись на Севастополь.

В Севастополе началась паника. Французские матросы в Севастополе отказались сражаться с большевиками. И вдруг Петриковский бросает войска и едет в Севастополь на переговоры с французским вице-адмиралом Аметом. Лишь закончив их 19 апреля, Петриковский уведомляет командование о том, что он заключил с французами перемирие на 8 дней, до 25 апреля, чтобы интервенты могли спокойно уйти.

На следующий день, 20 апреля, восстали моряки линкоров "Франс", "Жюстис" и "Жан Бар". Толпы французских матросов с красными знаменами и плакатами "Да здравствует мировая революция!" под звуки "Интернационала" двинулись в центр города.

Представим на секунду, что в этот момент в Севастополь входила б Заднепровская дивизия. Севастополь был бы занят Красной Армией и Красным французским флотом. Четыре новейших линкора - это кое-что! Во Франции шли массовые забастовки и демонстрации рабочих. Вся Италия была покрыта красными флагами. Кстати, поэтому врангелевские корабли боялись даже заходить в итальянские порты.

Не хочу фантазировать, но в этом случае могло измениться очень многое и в отечественной, и в мировой истории.

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Но, увы, бригада Петриковского "загорала" в нескольких километрах от Севастополя. А все дело решили 24 тысячи золотых рублей, девять мешков серебра и 10 тысяч рублей медью, переданные Аметом Петриковскому. Естественно, Амет платил не из своего кошелька, а отобрал награбленные деньги у белогвардейцев, бежавших на его корабли.

Ну а восстание французских моряков по приказу Амета подавили греческие части. Были убиты и ранены сотни матросов.

А зачем Амету нужны были эти 8 дней? Увел бы флот сразу, и деньги мог бы прикарманить. Дело в том, что 13 февраля 1919 года линкор "Мирабо" основательно влетел на камни у берегов Крыма. Стащить его с мели удалось только через два месяца - и то ценой снятия свыше тысячи тонн брони и носовой 305-мм башни. "Мирабо" был поставлен в севастопольский док. И на его вывод требовалось время.

И вот 25 апреля Амет вывел на буксире "Мирабо" и отправился в Константинополь. Причем, линкор "Франс" шел под красным флагом под командой Судового комитета.

Куда делась носовая 305-мм башня с "Мирабо", установить мне не удалось. А тысячу тонн первоклассной его брони Врангель толкнул итальянской фирме. А сколько можно из этой брони построить дотов и казематов на Перекопе! Но итальянские "бабки" оказались куда важнее.

Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий приказал арестовать Петриковского и судить его за сговор с интервентами. Но тут за комбрига горой встал Председатель Евпаторийского ревкома Дмитрий Ильич Ульянов. Он срочно отписал брату… и Петриковского отпустили.

Через полтора года в Крыму случился еще более грандиозный "договорняк". Начну с мифа о неприступности Перекопских укреплений, которые белые строили с октября 1919 года. Врангель много раз называл их неприступными, а потом сто лет ему вторили советские и антисоветские историки.

На самом деле 90% денег, отпущенных на укрепления, были разворованы. Сотни огромных корабельных и крепостных пушек калибра от 120 до 305 мм так и остались в Севастополе и не попали на Перекоп.

Тем не менее, бои за крымские перешейки были жаркими. Но вот красные прорвались в Крым и, не доходя Джанкоя, встали на три дня на отдых.

Генерал Слащев писал: "Красные не наседали, и отход проходил в условиях мирного времени". Большего, находясь в СССР, он написать не мог.

По данным "Энциклопедии Гражданской войны", к началу штурма у Фрунзе имелось 146 тыс. штыков и 40 тыс. сабель, а у Врангеля - 23 тыс. штыков и 12 тыс. сабель.

Произошло некое фантастическое действо. Почему в 1919-1920 годах 1-я и 2-я Конные армии проявляли чудеса героизма и совершали глубокие рейды в тыл врага; красные военлеты до 11 ноября 1920 года регулярно бомбили Крым; красные военморы на Каспии, у Одессы и Очакова, а также на Азовском море поставили около 5 тысяч мин, на которых подорвались десятки кораблей белых и интервентов.

А вот после 11 ноября все они стали бездарями и лентяями.

Состоялся сговор Фрунзе с французским командованием в лице адмирала Карла Дюмениля. Позже французы утверждали, что Дюмениль грозился обстрелять Одессу и Новороссийск. Но в любом случае серьезного ущерба французские обстрелы нанести красным не могли. Обстрелы городов стали бы крупнейшей идеологической победой коммунистов как в России, так и в Западной Европе, а французское правительство имело бы серьезные неприятности с собственным народом.

У меня нет данных, но, судя по всему, и тут решающую роль сыграли деньги, как и в 1919 году.

Итак, Фрунзе и его начальник Троцкий совершили преступную ошибку. Уничтожение армии Врангеля в Крыму и захват хотя бы половины флота кардинально изменили бы дальнейший ход истории. Можно было не посылать Мустафе Кемалю 2 млн. рублей золотом и тем паче не отдавать Карскую область, чтобы он вытурил Врангеля и Антанту из Проливной зоны. Англия и Франция лишились бы своей козырной карты - 60-тысячной белой армии "в изгнании" и быстрее бы нормализовали отношения с Советской Россией, и т. д., и т. п.

Итак, после прорыва Перекопских укреплений 1-я и 2-я Конные армии, почти не участвовавшие в боях, были поставлены на отдых. Я читал воспоминания участника боев, изданные в 1920-х годах, а позже с "грифом" отправленные в спецхран.

К Буденному где-то у Джанкоя прибегает ординарец: "Симферополь на проводе! - Что, беляки сдаваться надумали? - Да нет, Симферопольский ревком спрашивает, почему Красная Армия не идет?".

Дело в том, что в сговор Фрунзе и Дюмениля не были посвящены бойцы крымской Повстанческой армии матроса Алексея Мокроусова и его заместителя Павла Макарова, а также рабочие крымских городов.

10 октября мокроусовцы и рабочие завода "Анатра" в ходе шестичасового боя захватили Симферополь. Там 3,5 дня правил Ревком, а затем вошла 2-я Конная армия. А где еще два дня плутал Семен Михайлович со всей 1-й Конной, неведомо.

Два дня Севастополь находился во власти "белого барона", сидевшего на чемоданах в гостинице "Кист" в 50 метрах от причала, и Ревкома, возглавляемого адвокатом Сергеем Кнорусом, заседавшем в доме № 2 на Пушкинской улице, примерно в 500 метрах от гостиницы "Кист".

Два дня в Севастополе шли перестрелки, и наконец 14 ноября Врангель со всем воинством убыл в Константинополь. На следующий день в Севастополь вошли части Красной Армии. Первым в город въехал огромный броневик с крупной надписью "Антихрист".

Во всех городах Крыма белых вытурили мокроусовцы и местные жители. В Алупке, Алуште, Ялте, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи два-три дня правили Ревкомы. И лишь потом входили части красных, встречаемые "Интернационалом" и красными знаменами.

Такая история не устраивала большевиков. И сотни служивых историков сочинили сказки для детей и взрослых среднего, старшего и преклонного возраста. Уверен - вы их все проходили в школе.

Источник - svpressa.ru
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