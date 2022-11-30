Россия обретает образ страны военного времени, - Александр Проханов

18:15 01.12.2022

Грунтовые воды политики

Россия обретает образ страны военного времени

Александр Проханов



Русское наступление под Авдеевкой. Русское отступление от Херсона. Русские ракеты уничтожают инфраструктуру Украины. Поток американских вооружений на Украину нарастает. Без русского газа Европе грозит замерзание. Теплая зима в Европе, и подземные газохранилища наполнены. "Северный поток" взорвали англосаксы. Для переговоров с Западом двери остаются открытыми. Россия обретает образ страны военного времени. Дорогие рестораны Москвы ломятся от счастливых клиентов.



Вихри информаций, ворохи суждений, неразбериха прогнозов. Яйцеголовые аналитики подсматривают друг за другом, кормят друг друга мнениями, создают картину мира, достоверность которой держится минуту и сменяется другой, столь же "достоверной" картиной.



Создается ощущение, что ворох информации, доступный для обозрения, аналитические прогнозы и предсказания зиждутся на неизвестном, непознанном, притаившемся в глубинах политики. Из этих глубин определяется ход ближайших видимых нам явлений. Современная политика - это уравнение с непостижимым неизвестным, в котором и сосредоточена реальная политика. Нам же даны бесчисленные ее отражения.



Что оно, это неизвестное? Быть может, тайные переговоры враждующих сторон? Закрытые встречи стран-гегемонов, которые делят мир, и в период компромиссов мир успокаивается, а в период ссор мир переживает войны и кризисы? Или эти силы не имеют человеческих лиц, это слепые силы истории?



Сегодняшнее Государство Российское напрягается, как рессора на ухабах непроезжей дороги. Собираясь воевать с "чахлой украинской армией", с "угасающей, обескровленной Украиной", Россия столкнулась с гигантской мощью Запада. С могучими конвейерами американской военной индустрии. С утонченным лукавством европейской политики, имеющей опыт бесчисленных обманов, интриг, обольщений, ударов в спину.



Российское Государство, растратив впустую мощь Советского Союза, бездарно промотав в 90-е историческое время, стремится наверстать упущенное: создает новую индустрию, обретает новые рынки сбыта, ищет новых союзников, отвергает врагов, строит новые центры управления, центры аналитических и экономических систем.



Государство в опасности. Слышно, как потрескивают его шпангоуты и балки, как чудовищные льды наваливаются на его борта. Государство нуждается в поддержке народа, нуждается в поддержке элит. Государство является высшей ценностью народа, который слишком часто расплачивался за свое недоверие государству, за свое отречение от государства, за свои угрюмые нападки на государство. Тогда государство рушилось, и народ превращался в черепаху без панциря, в танк без брони, в тулово без мозга. Народ погибал в черных ямах истории, откуда его извлекало только русское чудо.



Что оно, Государство Российское? Кремлевский централизм, построивший свою вертикаль от Полярной звезды до глубинной расплавленной магмы? Палаты Парламента, где представители партий, регионов, субъектов слипаются в огромный ком пластилина, в котором не различимы отдельные личности, отдельные звезды политики? Или это армия, еще недавно блиставшая на парадах и в танковых биатлонах, а сегодня кровоточащая, остановившаяся на околице украинских городков и деревушек? Или разведка, проворонившая Крымский мост и удары по Севастополю? Не угадала украинских реалий, когда входившие на Украину русские войска встречались не караваями, а "Джавелинами", "Стингерами" и "Байрактарами"?



Все это - лишь органы государства, его щупальца, а оно, Государство Российское, непознанное, загадочное, живущее по законам русских глубин, обретает мощь и цветение, перед которыми трепещут вороги, а потом падает в бездну, в черные провалы истории на радость и смех врагов. Русское государство - это поводырь, который ведет русский народ по непролазным дорогам истории. Иногда этот поводырь заводит народ в овраги, но никогда - в погибель. Из этих оврагов и промоин народ восстает, ведомый государством, которое поднимается в новой красоте и величии.



Сегодня эти красота и величие - не в дворцах и храмах, не в великолепии парадов и шествий. Эти красота и величие - в окопах Донбасса, в небритых, с провалами щек лицах ополченцев. В русских горящих танках, подбитых, но продолжающих стрелять по врагу.



Как разгадать великую тайну, именуемую Государством Российским? Как угадать, почему отказавшаяся от величия, суверенитета, от права называться цивилизацией ельцинская Россия вдруг стряхнула с себя мишуру западных ценностей, которую она получила вместе с Макдональдсом, дорогими бутиками и мюзиклами Бродвея? Почему она отреклась от всего этого и пошла своими исконными, трагическими и величественными, путями? Какая сила толкнула ее на эти пути?



Какая сила толкнула Путина, завсегдатая мировой "семерки", "Человека года", блистающего на глянцах мировых журналов, "единственного европейца", как называли его либералы? Почему Путин разорвал на груди рубаху и пошел на таран этой жуткой махины Запада? Какая сила коснулась Путина, и он вернул России Крым, накликав на Россию всю накопившуюся на Западе ненависть, весь уготованный нам русофобский удар?



Россия - не герой, который, обвесив себя гранатами, ложится под неприятельский танк. Россия - Божия страна, она управляется не комбатом, не комдивом, не главкомом и даже не президентом. Она управляется глубинными, а вернее, небесными законами русской истории, которые неумолимы и подчас безжалостны к Государству Российскому. Подводя государство к последней черте, они уводят государство от гибели, делают русскую государственность и русский народ бессмертными.



Сегодня русские историки и философы, стремящиеся понять закономерность русской судьбы, создали Вероучение Русской Мечты. Русская Мечта - это стремление русского народа к идеальному бытию, к благодатному царству, где нет насилия, поругания, а царит божественная справедливость, касающаяся не только людей, государства и общества, но и природы и космоса.



Вероучение Русской Мечты становится сегодня Движением Русской Мечты, народным движением тех, кому дорога Россия не только земная, но и небесная. То государство, которое усилиями многих поколений изживает из себя скверну, становится светлее и чище, прозрачно для света, а потом оно вдруг темнеет, и вновь начинается обряд очищения. Это Движение открывает свои врата для всех творцов, всех проектантов, будь то создатели кукольного театра в деревне или строители ультрасовременного квантового компьютера. В этом Движении творцы отыщут друг друга, сложат свои усилия, свои откровения, украсят своими талантами Государство Российское.