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Оппозиция в Кыргызстане кончилась? - Канат Кожоев
18:36 01.12.2022

30 ноября 2022 - Канат Кожоев

Оппозиция в Кыргызстане кончилась

Что такое оппозиция? Говоря простыми словами, группа людей, не согласная с действиями официальной власти, которая ведет противоположную политику и предлагает народу иные пути решения проблем.

Что собой представляет наша сегодняшняя оппозиция? Есть ли у нее хоть один настоящий лидер, способный зажечь и повести за собой народные массы?

В разное время на роль такого лидера пробовались разные "оппозиционеры". Последним, пожалуй, примерял эту роль на себя Адахан Мадумаров. У которого, казалось бы, есть все, чтобы выиграть однажды президентские выборы (он в них неоднократно участвовал) и начать перестраивать государство в соответствии со своими представлениями о том, как надо, и своей продуманной и выверенной программой.

Главные достоинства Адахана Кимсанбаевича – представительная внешность и красноречие. Он не просто говорит, а всякий раз любуется сам собой и как бы со стороны оценивает, какое впечатление его пламенные речи производят на окружающих.

Последний раз он засветился, протестуя против кыргызско-узбекского соглашения. До этого среди прочих выступал против курултая. Интересный факт: будучи противником курултая, он сам созвал народное собрание в Узгене, где баламутил народ, призывая "не отдавать Кемпир-Абад узбекам". А будучи ярым противником разбазаривания кыргызских территорий (так, по крайней мере, он сам о себе говорит), в 2008 году в качестве спикера парламента затыкал рты депутатам, выступавшим против передачи казахам пастбища Каркыра.

И такие "политики" обвиняют в затыкании ртов Камчыбека Ташиева!

Ситуация – один в один, как с Кемпир-Абадом. С той лишь разницей, что Жапаров с Ташиевым Кемпир-Абад узбекам все-таки не отдали. И еще разница: мало кто из наших политиков так стелился перед власть имущими, как это делал в свое время перед Жанышем Бакиевым Адахан Мадумаров.

Недавно у него был, возможно, последний шанс проявить себя зрелым политиком и умелым хозяйственником, искренне болеющим душой за народное добро, – принять приглашение президента Жапарова и войти в комиссию по Кумтору. Мадумаров отказался.

Кто еще отказался? Исхак Масалиев. Мог бы, подхватив знамя известного отца, возглавить не только комиссию по Кумтору, но и целую коммунистическую партию. Но отказался – и от первого, и от второго. Якобы по состоянию здоровья (а на деле просто расписался в своей политической беспомощности).

Как сказал о таких политиках депутат Фархат Исмаилов, они за тридцать лет ни одного кирпича не принесли. И даже камни, которыми пытаются закидать президента и кабмин, принесены не ими.

Они и им подобные – просто обиженные граждане, не набравшие нужного количества голосов и даже не задумавшиеся, почему они их не набрали. Причина-то кроется в них самих: народ обмануть трудно. Народ идет за тем, кто не краснобайствует, не пиарится, не занимается популизмом, а реально переживает за будущее страны и подкрепляет эти переживания конкретными делами. Сейчас у нас впервые, пожалуй, за всю новейшую историю, появился такой лидер. И он – не в оппозиции, а у власти.

Источник - vb.kg
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