В Сирии еще в октября погиб "эмир ИГИЛ" аль-Курайши, - уверяют американские военные

19:01 01.12.2022

В Сирии уничтожен лидер ИГИЛ

В Центральном командовании США сообщили, что в Сирии силами Свободной сирийской армии был ликвидирован лидер ИГИЛ Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши.



Лидер ИГИЛ Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши погиб в середине октября в результате операции Свободной сирийской армии в провинции Даръа в Сирии. Об этом заявил 1 декабря представитель Центрального командования США Джо Буччино.



Это стало еще одним ударом по ИГИЛ, однако террористическая организация все еще остается угрозой для региона, и американский Центком вместе с партнерами по-прежнему сосредоточен на ее окончательном разгроме, отметил он в своем заявлении.



В ИГИЛ заявили о смерти своего лидера еще 30 ноября, передает телеканал Al Arabiya. Отмечается, что он погиб во время боевых действий.