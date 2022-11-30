Бывшего акима СКО Аксакалова пересадили акимом в Кустанайскую область

19:13 01.12.2022

Экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в соцсети опубликовал пост-обращение к жителям региона, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Сегодня я завершил свою деятельность в должности акима Костанайской области. За эти годы мы вместе пережили многое. Мы старались решать просьбы и проблемы населения. Выражаю благодарность и особую признательность всем жителям нашего региона за всемерную поддержку, понимание и отзывчивость. Самый главный ресурс нашей области - человеческий капитал",- отметил А. Мухамбетов.



Слова благодарности он также адресовал общественности области, совету ветеранов, представителям научной и творческой интеллигенции, депутатам маслихатов, неправительственным организациям, средствам массовой информации и своим коллегам.



"Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, удачи! Желаю Костанайской области дальнейшего процветания!",- подытожил он.



Как сообщалось, Указом Главы государства новым акимом Костанайской области назначен Кумар Аксакалов.