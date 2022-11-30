Флагман компрадорской казэкономики - медный "Казахмыс холдинг" возглавил подставной мажорик Нурахмет Нуриев

19:21 01.12.2022

Решением Совета директоров ТОО "Казахмыс холдинг", председателем правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который бессмено руководил компанией с 2006 года.



Представляя своего преемника трудовому коллективу, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано в том числе и в связи с созданием новой Улытауской области, которая является сердцем компании "Казахмыс".



"Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане, и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович хоть и молодой специалист, но опыта ему хватит, и он покажет лучший результат, чем показывали мы", - подчернул Эдуард Огай, отметив при этом высокие профессиональные и человеческие качества нового руководителя, и пожелал ему успехов на новом посту.



В своем выступлении перед сотрудниками и производственным коллективом, Нурахмет Нуриев поблагодарил руководство за оказанное высокое доверие, и высказал приверженность ценностям и целям компании, а также консолидированную позицию по развитию области и строительству нового, справедливого Казахстана с высшим руководством страны.



Нурахмет Канатович родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.



С 2011 по 2013 годы был финансовым аналитиком в Hamble Group. С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодар и Атырау. В 2015-2019 годы - финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО "Майкубен Вест" и АО "Шубарколь Премиум". С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО "Интергаз Центральная Азия", заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО "Казтрансгаз".



Трудовую деятельность в корпорации "Казахмыс" начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО "Корпорация "Казахмыс". В июне 2021 года был назначен генеральным директором ТОО "Казахмыс Смэлтинг".