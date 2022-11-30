Сболтнула лишнее. Глава Еврокомиссии Ляйен озвучила потери Украины - 100 тысяч "двухсотых"

19:46 01.12.2022

The Daily Beast

США

30 ноября 2022

Евросоюз допустил ляп в речи о военных потерях Украины - к великой радости Кремля



Элисон Квинн (Allison Quinn)



В среду европейские союзники Украины судорожно бросились устранять урон, нанесенный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сперва она опубликовала ролик, где заявила, что в конфликте с Россией погибло 100 тысяч украинских солдат, но всего через несколько мгновений это опровергла.



Прежде чем ролик удалось заменить исправленной версией - уже без столь ошеломляющей цифры - за данные о погибших успели схватиться российские государственные СМИ. Заместитель пресс-секретаря главы Еврокомиссии Дана Спинант разъяснила в твиттере, что в первую редакцию закралась "неточность", поскольку цифра в 100 тысяч была почерпнута из "внешних" источников, и в нее вошли не только убитые, но и раненые. "Мы хотели показать жестокость России", - сказала Спинант.



Украинские официальные лица в ответ потребовали объяснить, откуда взялось это число, и отказались ее подтверждать.

Тем временем кремлевские пропагандисты ухватились за эту ошибку, продавливая превратное представление, будто Украина "скрывает" военные потери от своих граждан. То, что фон дер Ляйен также отметила, что к настоящему моменту конфликт унес жизни свыше 20 тысяч мирных украинцев в этой волне негодования потерялось.

Генеральный штаб ВСУ подчеркнул, что основное внимание должно быть сосредоточено на "наказании виновных в геноциде украинского народа".