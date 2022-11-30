"Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой

20:07 01.12.2022

Выбрана новая "Мисс Земля". Как живет самая красивая девушка планеты?



CentralAsia (CA) - Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой обошла представительниц Австралии, Колумбии и Палестины, которые получили титулы "Мисс Воздух - 2022", "Мисс Огонь - 2022" и "Мисс Вода - 2022". Корону победительнице вручила "Мисс Земля - 2021" Дестини Эвелин Вагнер из Белиза, сообщает The Manila Times.



Мероприятие впервые за три года прошло в очном формате. Ранее из-за ковидных ограничений организаторы проводили конкурс только онлайн. В этот раз в столицу Филиппин Манилу бороться за победу приехали представительницы из 86 стран. Финал конкурса прошел 29 ноября в филиппинском городе Паранаке



