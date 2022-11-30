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"Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой
20:07 01.12.2022

Выбрана новая "Мисс Земля". Как живет самая красивая девушка планеты?

CentralAsia (CA) - Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой обошла представительниц Австралии, Колумбии и Палестины, которые получили титулы "Мисс Воздух - 2022", "Мисс Огонь - 2022" и "Мисс Вода - 2022". Корону победительнице вручила "Мисс Земля - 2021" Дестини Эвелин Вагнер из Белиза, сообщает The Manila Times.

Мероприятие впервые за три года прошло в очном формате. Ранее из-за ковидных ограничений организаторы проводили конкурс только онлайн. В этот раз в столицу Филиппин Манилу бороться за победу приехали представительницы из 86 стран. Финал конкурса прошел 29 ноября в филиппинском городе Паранаке



"Мисс Земля" - самый молодой из Большой четверки конкурсов красоты. Организаторы этого смотра красавиц преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. Победительница должна быть не просто красавицей, но и болеть душой за природу планеты, ведь весь следующий год ей предстоит работать в качестве представительницы программы ООН по окружающей среде, сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.

Поэтому в анкетах участниц на сайте конкурса у каждой девушки указано животное, которое ей нравится больше всего. У победительницы этого года Мины Сью Чой это был дельфин.

Будущая "Мисс Земля - 2022", представительница Южной Кореи Мина Сью Чой, родилась в корейской семье в Сиднее, Австралия, и прожила там до семи лет. Затем переехала в Сеул и пошла в местную школу. Девушка призналась, что сначала сверстники не приняли ее, поскольку она много говорила на английском, но вскоре у нее получилось адаптироваться и найти друзей.

"Частые переезды и необходимость адаптироваться в новых местах значительно на меня повлияли. Думаю, благодаря этому опыту я стала гражданкой мира", - сказала Мина Сью Чой

Сью Чой несколько раз меняла место жительства и периодически возвращалась на этническую родину. У нее есть родственники в Канаде, Австралии, США и Южной Корее. По словам девушки, несмотря на расстояния ее близким удается поддерживать связь и собираться на важные праздники. Родители Мины научили ее чтить семейные традиции и при этом быть открытой новому опыту. В 2021 году кореянка переехала в США и начала изучать искусство коммуникаций в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн. В том же году она получила титул "Мисс Корея - 2021".

"Я горжусь своим происхождением и надеюсь, что мой взгляд на мир вдохновит окружающих. Мне важно всегда менять мир к лучшему, не останавливаясь на достигнутом", - сказала она.

Мина объяснила, что очень гордится принадлежностью к корейскому народу. Она считает корейцев трудолюбивыми и умеющими принимать вызовы судьбы. Девушка призналась, что ей приятен интерес людей всего мира к Корее и ее культуре.

Самым необычным поступком, который она когда-либо совершала, Мина считает поездку на Бали, о которой она не предупредила мать и отца. Тогда она летела с пересадкой и опоздала на стыковочный рейс, из-за чего ей пришлось просидеть в аэропорту десять часов. "Это был мой первый опыт путешествия в одиночку в незнакомое место. Помню, что одновременно испытывала и тревогу, и сильный интерес к новому", - сказала Сью Чой.

Среди приоритетов Мины - снижение углеродного следа за счет использования экологичного транспорта. По ее словам, она любит ездить на велосипеде по улицам Сеула и наслаждаться их красотой. Она объяснила, что езда на велосипеде полезна не только для здоровья, но и для окружающей среды. Зеленый транспорт помогает сократить выбросы опасного для человека и природы углекислого газа.

"Я помню, как однажды посмотрела на звезды ночью и осознала одну важную вещь: вне зависимости от того, в какой стране и городе мы находимся, мы все смотрим на одно и то же небо. Мы можем принадлежать к разным культурам и иметь разные ценности, но у нас общий дом - планета Земля. Я убеждена, что ответственность каждого - осознать, какой вред мы ежедневно наносим нашему дому, и сделать все возможное для того, чтобы его сократить. Сделать это, чтобы сохранить прекрасную Землю для себя и для тех, кого мы любим", сказала она.

В финале конкурса четырем претенденткам на главный титул задали один и тот же вопрос: "Что бы вы хотели исправить в этом мире и как бы вы это сделали?" Ответ Мины поразил зрителей, ведущего и жюри, поскольку она обратила внимание на важность сострадания и умения встать на место другого человека, чтобы понять, что он чувствует и почему. Девушка заключила, что хотела бы сделать этот мир более принимающим и эмпатичным.

Источник - centralasia.media
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