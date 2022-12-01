Ждет ли Штаты облом с Тайванем? - СП

00:29 02.12.2022 США в борьбе с Китаем готовы максимально разжигать тайваньский кризис, а если не получится, найдут в ЮВА другие болевые точки

Ирина Гусева



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Василий Михеев Константин Блохин



В США не исключают воздушной или морской блокады Тайваня Китаем. Об этом говорится в обнародованном докладе Пентагона о состоянии военной мощи КНР.



"КНР может осуществить ряд различных вариантов военных кампаний в отношении Тайваня, имеющих различную степень осуществимости и связанные с ними риски. Эти опции могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного десантного вторжения с целью захвата и оккупации некоторых из прибрежных островов или всего Тайваня", - цитирует документ РИА Новости.



В Пентагоне считают, что хотя КНР публично выступает за мирное воссоединение с Тайванем, в Пекине "никогда не отказывались от возможности применения военной силы".



Тайваньский вопрос остается острым уже не одно десятилетие. В последнее время обстановка осложнилась из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Вашингтон хотя и повторяет регулярно о своей приверженности принципу "одного Китая", продолжает накачивать Тайвань оружием под предлогом необходимости самообороны, а также не отказывается от различных, пока не крупных, провокаций в отношении Китая. Впрочем, вряд ли США будут готовы напрямую вмешаться в возможный тайваньский конфликт.



"Наиболее важным следствием для НАТО в связи с потенциальным конфликтом в Тайваньском проливе является вероятная необходимость того, чтобы европейские вооруженные силы пополняли американские силы в Северной Атлантике в случае, если США придется передислоцировать некоторые военные средства в Индо-Тихоокеанский регион. НАТО вряд ли будет напрямую вмешиваться в тайваньский кризис или войну", - заявил источник газеты Financial Times (цитата по РИА Новости).



Ситуация же на самом Тайване в последние дни также изменилась - правящая Демократическая прогрессивная партия, которая выступала за независимость острова, проиграла выборы в местные органы власти. В 13 административных единицах из 21 победу одержали представители оппозиционной партии Гоминьдань, получив посты руководителей в том числе и в четырех из шести мегаполисов, и уже 25 декабря вступят в должность.



Весьма вероятно, что в дальнейшем Гоминьдан еще более укрепит свои позиции, и отношения с материковым Китаем будут, как минимум, не такими конфронтационными. Однако устроит ли это Вашингтон, привыкший разжигать конфликты? Почему в Пентагоне допускают блокаду острова китайцами и готовы ли будут американцы на серьезную провокацию, чтобы не допустить реального воссоединения Тайваня с Китаем?



Академик РАН Василий Михеев отметил, что Гоминьдан "действительно здорово победил" на местных выборах, а в начале 2024 года будут президентские выборы.



- Цай Инвэнь ушла с поста лидера партии. Это означает, что правящая партия получила серьезный удар от Гоминьдана. Она уже не сможет баллотироваться в 2024-ом году. Думаю, что все это обещает интересную и напряженную борьбу. Я бы поставил на Гоминьдан.



"СП": - Почему?



- Подавляющее большинство тайваньцев не хотят никакой независимости. И Китай, и Тайвань исходят из одного Китая, но каждый это понимает по-своему. Это их договоренность 92-го года. Нет на Тайване движения "за Республику Тайвань". Могут быть какие-то люди, высказывающее такое частное мнение, но чтобы это произошло, надо изменить Конституцию КНР. По Конституции Тайвань - это Республика Китай. Это журналистская некорректность, что Тайвань хочет независимости, это совершенно неправильно. Все хотят стабильности, минимум два миллиона тайваньцев живут в Китае и делают там бизнес. Обычным тайваньцам все равно, кто у власти, лишь бы дела шли хорошо.



Не беспокойтесь: никто вопрос о независимости ставить не будет, никакой военной блокады Тайваня не будет, а то, что Китай будет продолжать бряцать оружием до президентских выборов, это понятно. Они побряцали - и Гоминьдан на муниципальных выборах здорово победил.



"СП": - Но вот в Пентагоне это допускают?



- Возможно. Они рассматривают сценарии. В Китае также рассматривают сценарии: у них года два назад вообще был опубликован план трехэтапного нападения на Тайвань - удары по инфраструктуре, связи, высадка десанта и т. д.



Военные этим занимаются, но у власти, к счастью, политики.



Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин напомнил, что уже не один год американские военные политики говорят, что официальный военный бюджет Китая в реальности вдвое выше заявленного.



- Китай может позволить себе больше, чем США, потому что стоимость денег везде разная: на один доллар в Европе можно позволить чашку кофе, а в каких-то странах полноценный обед. Оружие не исключение. Американское оружие в принципе дороже российского или китайского, а стоимость денег еще прибавляет. Китайский военный бюджет второй в мире по рейтингам.



Есть такая концепция, что американцы, начав операцию "Буря в пустыне", разгромили Саддама Хуссейна и с того времени военно-политическое руководство Китая находилось в шоке, потому что армия Хуссейна тогда была сравнима по мощи с армией Китая. Единственное отличие - у Китая была ядерная бомба, а у Ирака не было, хотя он являлся очень сильным военным игроком. Китай в условиях строжайшей секретности начал наращивать оборонный потенциал.



Очевидно, что Китай - геополитический противник совершенно другого уровня. В начале нулевых, напомню, произошел инцидент с американским разведывательным самолетом, который китайцы посадили, просканировали. Американцы авианосную группу отправили, истерили и т. д., но даже тогда ни на что не осмелились, хотя в те времена США были на пике, находились в однополярном моменте - "никаких конкурентов на горизонте, всех победим". Китай значимой частью американского истеблишмента рассматривался в качестве дополнения к американской экономике, фабрикой по производству американских товаров.



Не думаю, что сейчас американцы пойдут на такое.



Главным оружием на земле незалежной становится зима, а мы умеем ей правильно пользоваться

"СП": - Почему?



- За двумя зайцами гнаться - ни одного не поймаешь. Сейчас главная головная боль для них - Россия с Украиной, Восточная Европа. Если сейчас начинать что-то масштабное, то и там, и там все потеряют. В их интересах эскалация, но без перерастания во что-то глобальное.



Думаю, Тайвань играет такую же роль, как и Украина в стратегии США по сдерживанию Китая. Они хотят спровоцировать Китай на какие-либо агрессивные действия и на фоне этих действий попытаться консолидировать всю Азию в единый монолитный блок на антикитайской основе. Они понимают, что время работает не на них. Цель ясна.



Очень символично, что недавно вышла байденовская стратегия национальной безопасности США, где главным системным вызовом считается Китай. Эта стратегия заканчивается такой фразой - "нельзя терять времени". Эта фраза подчеркивает текущий момент, потому что время работает не на США, а на Китай. Китай с каждым годом усиливает свои военно-политические и экономические возможности, и по всем прогнозам станет в середине 21 века чуть ли не гипердержавой. США, наоборот, идут по нисходящему тренду, поэтому пытаются сейчас политику сдерживания форсировать - для нас это Украина, для Китая Тайвань и т. д.



Китай хочет выиграть время, США сколотить разные союзы - AUCUS, QUAD и другие, чтобы усилить свои возможности.



"СП": - Если партия Гоминьдан и дальше будет успешна на выборах и Тайбэй с Пекином мирно решат вопрос "одного Китая", как это отразится на политике США в Юго-Восточной Азии в целом?



- Думаю, из-за Тайваня, если там что-то кардинально поменяется, ничего не изменится радикально. Есть Япония, Южная Корея, Вьетнам и т. д. Если бы США хотели начать боевые действия, они бы нашли повод. Военные учения Китая рядом с Тайванем могли бы использовать как повод для начала чего-то.



Заглядывая в будущее, мне кажется, что Китай будет такой сильной экономической державой, обладать таким военным потенциалом, что Тайвань станет частью Китая без всяких военных действий. Такое мирное поглощение. Это будет не сейчас, не скоро. Не думаю, что из-за Тайваня что-то начнется, в конце концов там те же китайцы живут.



Очагов напряжения много. Противоречия между Японией и Китаем или Вьетнамом и Китаем, возможно Индией и Китаем - это более реалистичные варианты. Северная Корея - это то же давление на Китай. База Гуам. Одним Тайванем дело не ограничивается.



1.12.22 Источник - svpressa.ru

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