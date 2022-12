Такер Карлсон: Зеленский оказался на вершине схемы по отмыванию денег

00:38 02.12.2022 Fox News

США

01 декабря 2022



Зеленский, Йеллен и Бэнкман-Фрид: одобрение вместо порицания?

Обозреватель Fox News Карлсон разоблачил Зеленского и его схему по отмыванию денег



Обозреватель Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского одной из ключевых фигур по отмыванию денег американских налогоплательщиков. Президент Украины появился на ежегодном саммите DealBook с участием "ведущих мировых бизнес-лидеров" и потребовал дополнительных денег на продолжение боевых действий.



Отгадайте загадку: что будет, если в одной комнате соберутся Сэм Бэнкман-Фрид (основатель и гендиректор криптовалютной биржи FTX. – Прим. ИноСМИ.), Джанет Йеллен (глава ФРС США – Прим. ИноСМИ) и президент Украины Зеленский? Разбирательство с участием большого жюри федерального суда? Неплохая догадка. Сэм Бэнкман-Фрид, похоже, провернул крупнейшую финансовую махинацию в истории. Джанет Йеллен, будучи председателем Федеральной резервной системы, несет прямую ответственность за разрушение экономики США. А президент Зеленский оказался на вершине настолько беспардонной схемы по отмыванию денег, что демократы даже в мыслях не допускают аудита.



Итак, да, против этих троих неплохо бы начать федеральное расследование, но этого не будет. Вместо этого The New York Times нахваливает их как исключительно замечательных людей. На случай, если вы пропустили или не в курсе, сегодня состоялся ежегодный саммит DealBook. Это прибыльное мероприятие, которое газета описывает как симпозиум с участием "ведущих бизнес-лидеров". Билет стоил 2500 долларов. Сэм Бэнкман-Фрид, Джанет Йеллен и Владимир Зеленский - все они были там, очевидно, в качестве ведущих бизнес-лидеров.



"Большое спасибо! - воскликнул ведущий Эндрю Росс Соркин, когда Сэм Бэнкман-Фрид закончил говорить. - Спасибо вам, Сэм, и всем остальным", - и с этими словами аудитория от души зааплодировала. На читателей The New York Times явно произвел впечатление мега-донор Демократической партии Сэм Бэнкман-Фрид, он же, к слову сказать, один из наиболее успешных мошенников всех времен, но кому какое дело. Он выглядел по-детски милым и непосредственным. Вообще, выставка была довольно удивительная, но самое интересное в подобных мероприятиях не то, что оно рассказывает о гостях - в определенный момент история сама все расставит по местам, - а то, что оно рассказывает нам о тех, кто этих гостей пригласил.



Как объяснила The New York Times, некоторые люди придерживаются столь предосудительных взглядов, что с ними нельзя даже находиться в одной комнате. С ними нельзя разговаривать. Им нельзя задавать вопросы. Их точка зрения подобна оспе: она заразна и смертельна. Они - мыслепреступники, а мыслепреступления имеют приоритетное значение, тогда как другие на их фоне не столь важны. Что там насчет убийств, изнасилований и угона автомобилей? Как часто утверждает The New York Times, те, кто совершает подобное, - жертвы расизма, а потому заслуживают сострадания.

То же самое, кстати, и с хорошими либералами, которые берут и выходят за рамки дозволенного. Хороших либералов всегда можно простить, даже если их поступки объективно ужасны. Например, они подорвали экономику США, украли миллиарды у инвесторов ради покупки недвижимости на Багамах или поставили весь мир на грань ядерной войны и при этом разбогатели. Либералам такое все еще дозволено, а вы должны ими искренне восхищаться, ведь у них добрые сердца. Они верят в правильные вещи.

Помня об этом, неудивительно, что никто в The New York Times не потрудился спросить сегодня Зеленского, куда именно ушли все деньги. Никто не потребовал отчета о миллиардах ваших налоговых долларов, которые сгинули в карманах спортивных штанов украинских олигархов, потому что спрашивать такое невежливо. Он был нашим гостем. Поэтому в качестве альтернативы The New York Times предоставила Зеленскому возможность потребовать еще больше ваших денег, и он, разумеется, этой возможностью незамедлительно воспользовался.



Эндрю Росс Соркин: 15 ноября администрация Байдена запросила у конгресса 37,7 миллиарда долларов, и в случае удовлетворения он увеличит общую сумму американской помощи Украине до 105,5 миллиарда долларов. Чуть позже мы поговорим с бывшим вице-президентом Майком Пенсом, а со стороны республиканцев, которые сейчас контролируют палату представителей США, Кевин Маккарти заявил, что о карт-бланше не может быть и речи. Что вы им ответите?



Владимир Зеленский: Мы всегда открыты и благодарны за помощь. Не совсем корректно говорить об этих ста миллиардах долларов как о цене США. Цена - это жизни людей. Если Украина не выстоит в этом конфликте, он распространится на другие территории, а, может, даже на другие континенты. Для нашего народа это главная ценность. Можете сказать, сколько стоят наши люди? Вот и я не могу.



"Поддержите меня или Путин вторгнется в Атланту, и, кстати, у вас нет выбора, потому что только плохие люди возражают против выделения новых миллиардов тем, кто дал Хантеру Байдену фиктивную должность. Вам плевать на жизни украинцев, вы - моральные уроды". Так вот, столь грубый моральный шантаж редко когда срабатывает, потому что ни один уважающий себя человек терпеть такое не станет. Что за черт? Нормальный человек с чувством собственного достоинства скажет: "Успокойся, сынок. Пусть немцы расхлебывают, это же их континент." К сожалению для всех нас, конгрессмен Майкл Маккол из Техаса чувством собственного достоинства не обладает и поэтому немедленно сложил полномочия. Это важно, потому что Маккол - главный республиканец в комитете палаты представителей по иностранным делам.



На всякий случай оговорюсь: если вы решили, что огромная победа, которая заключается в изгнании Нэнси Пелоси и избрании республиканского конгресса, означает, что кто-то выступит против безумных антиамериканских приоритетов внешней политики Джо Байдена, то вы заблуждаетесь. Майкл Маккол только что сообщил, что мы, как и Зеленский, - хорошие люди и поэтому пошлем ему и его приятелям в трениках новые миллиарды ваших денег.

У вооруженных сил США - не украинских, а наших, тех, что должны защищать нашу страну, - заканчивается оборудование и рабочая сила, но поскольку нам ясны приоритеты Майкла Маккола, мы отправляем Украине передовые системы вооружения в дополнение к тем, что уже отправили, хотя в денежном выражении наша помощь превышает годовой российский военный бюджет.



Если и это недостаточно оскорбительно - а смысл, разумеется, именно в том, чтобы вас оскорбить, унизить и заставить осознать, что интересы вашей родины задвинуты в угол, а сами вы занимаете последнее место в списке приоритетов, - они идут еще дальше. США также решили оплатить украинские счета за электроэнергию. Довольно странно, учитывая наш собственный энергетический кризис, первый реальный с середины 70-х - да, рукотворный, но все же кризис. Из-за него американцы вынуждены мерзнуть, потому что не в состоянии оплачивать топливо. Самое время помогать друзьям на Украине и во всем регионе. Вот что говорит Тони Блинкен.

Энтони Блинкен: Я объявил, что Соединенные Штаты выделят более 53 миллионов долларов на поставку оборудования, которое поможет Украине стабилизировать энергетическую сеть и обеспечивать энергоснабжение. Также мы запросили у конгресса 1,1 миллиарда для обеспечения безопасности энергетического сектора Украины и Молдавии и восстановления их энергоснабжения.



Почему это продолжается? Джо Байден мог бы позвонить Зеленскому, который фактически на него работает - я имею ввиду тесную семейную связь, ведь его сын работал на Украине. Он мог бы позвонить Зеленскому и сказать, мол, "просто возьми у Европы деньги и давай сворачивать лавочку. Люди умирают. Мы не потянем все расходы на восстановление страны. Все, баста! Пора договариваться". При желании можно закончить все за неделю, но этого никто не хочет. Конфликт должен продолжаться. Почему? Да потому что всем это выгодно!



Единственное, к чему нельзя призывать, так это к прекращению конфликта, потому что в таком случае денежный поток прервется, и именно поэтому на саммите DealBook главный бизнес-лидер Зеленский решил апеллировать к Илону Маску, который недавно говорил о возможности заключить мирное соглашение.

Зеленский: Кажется, Илон начал менять свое мнение, и теперь мы слышим всевозможные призывы. Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения. Я всегда открыто говорю: если вы хотите понять, что здесь натворила Россия, приезжайте на Украину и увидите все своими глазами. Вот тогда и говорите нам, как закончить этот конфликт, кто его начал и когда нам его заканчивать.



Совершенно разумно, ничего не скажешь. "Раз уж мир невозможен, пришлите еще миллиарды". Интересненько. Эти последние несколько дней очень похожи на предыдущие. В Вашингтоне много возмущались по поводу плохих идей, но в том, чтобы их высказывать, нет никакого преступления. Преступны лишь деяния, и, как всегда, настоящим преступникам все сойдет с рук, а в процессе они еще и наживутся. Источник - ИноСМИ

