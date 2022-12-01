OilPrice: потолок цен на нефть не сократит доходы России, а преумножит

00:43 02.12.2022

OilPrice

США

01 декабря 2022

Ограничения цен на нефть вряд ли отразятся на российских доходах



Потолок цен на российскую нефть, который обсуждает ЕС, - "беззубая" мера, пишет OilPrice. Решением Запада руководит желание показать Москве свое единство и "наказать" ее. Но, если Россия сдержит слово и прекратит экспорт в страны, поддержавшие введение ограничений, эффект будет прямо противоположным.

-G7 и страны ЕС не могут договориться о предельном значении цен на российскую нефть

-Российская нефть уже продается ниже предложенного ценового порога

-Если на рынке будет меньше нефти из России, это может привести к повышению цен в будущем году

Когда министр финансов США предложила ввести ценовые ограничения на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов, стоимость черного золота подскочила. Причина в том, что ценовой потолок, имеющий целью уменьшить запас денежных средств России, необходимый для проведения специальной военной операции на Украине, посчитали рискованным шагом, в ответ на который Кремль может прекратить экспорт ресурса.



Реакция Москвы оказалась вполне предсказуемой. Она заявила, что прекратит поставки нефти в страны, которые введут ограничения. Такую меру поддержали все члены "Большой семерки", включая Японию, которой в виде исключения предоставили право не вводить потолок цен.



Прошло шесть месяцев. Сейчас, когда Евросоюз спорит о том, каков должен быть уровень ценовых ограничений, усиливаются сомнения в эффективности этого решения. Прежде всего, неуверенность вызывает предлагаемая цена от 65 до 70 долларов за баррель.

По словам авторов этой идеи из G7, такой ценовой порог даст Кремлю стимул продолжать экспорт нефти, и в этом случае удастся избежать дефицита. Они говорят об этом вопреки заявлениям Москвы о том, что она не станет поставлять черное золото в страны, согласившиеся ввести потолок цен, каким бы он ни был.

Но с таким пределом согласны не все. Поэтому ЕС не смог в понедельник согласовать уровень ограничений. Польша и две прибалтийские страны настаивают на том, что потолок цен на застрахованную и перевозимую западными компаниями нефть должен быть намного ниже и ближе к себестоимости, которая оценивается примерно в 30 долларов за баррель.



Проблема заключается в следующем. Если Евросоюз не договорится о значении ценового порога, предложенного G7, ему придется с понедельника вводить собственное эмбарго на всю доставляемую морем российскую нефть. А эмбарго может вызвать существенное повышение цен на ресурс для европейских покупателей.



Таким образом, ценовой потолок является своеобразным способом свести к минимуму негативные последствия от западного плана эмбарго, о чем Financial Times писала недавно на своих страницах. Газета сообщила, что такая мера - это попытка администрации Байдена нейтрализовать последствия запрета для мировых цен на нефть.



Но если уровень ценового ограничения останется именно таким, то Россия непременно продолжит экспорт нефти по всему миру, однако вторая заявленная цель не будет достигнута. Доходы Москвы не сократятся, и она сможет продолжать действия на Украине.

Надо сказать, что выручка от экспорта нефти составляет солидную долю доходной части российского бюджета. Однако не исключено, что страна проживет и без нее, продолжая свою специальную военную операцию на Украине. Военная история государства говорит о том, что именно так и будет. Как бы то ни было, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения - это довольно беззубая мера. На это же недавно указала в Твиттере Амена Бакр (Amena Bakr) из Energy Intelligence.



"С учетом того, что российская нефть (марки Urals) стоит на рынке 60-65 долларов за баррель, предлагаемый потолок цен вполне соответствует этому при нынешних рыночных условиях", - отметил Вивек Дхар (Vivek Dhar) из Австралийского банка Содружества.

"Такой уровень цен в целом соответствует ценам, существующим на рынке ... Похоже, это не окажет никакого воздействия на Москву, поскольку стоимость довольно высока", - рассказал директор исследовательского подразделения газа и СПГ Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо (Massimo Di Odoardo).



И действительно, флагманская российская марка Urals в понедельник стоила на рынке чуть больше 50 долларов за баррель, а ЕС обсуждал ценовой потолок в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Поэтому понятны вопросы о том, в чем смысл проводимой дискуссии.



Хавьер Блас (Javier Blas) из Bloomberg сказал об этом открыто и резко в своей недавно вышедшей колонке. Он заявил, что переговоры ЕС об ограничении цен на российскую нефть и газ "абсолютно бессмысленны". Он добавил, что на самом деле степень эффективности ценовых пределов не имеет никакого значения. Главное, чтобы они были, так как это показывает, что согласовавшие их страны "действуют жестко и решительно в отношении России".



Здесь Блас соглашается с точкой зрения Москвы по этому вопросу. "Действительно, такие ... очень непонятные обсуждения идут у европейцев по этому потолку. Там малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения. Не для эффекта, а ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введен", - сказал на этой неделе кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Конечно, после недавнего спада, вызванного снижением спроса в Китае, борющемся с COVID, нефтяные цены могут подняться выше. Они могут вырасти через несколько дней после декабрьского заседания ОПЕК+, участники которого наверняка будут говорить о дальнейшем сокращении добычи.



Но для ЕС этот вопрос более или менее ясен. Польша не сдается, требуя понизить потолок цен, а Греция и Кипр вряд ли откажутся от своего требования защитить их морские перевозки (гипотетически, за счет повышения ценового потолка).

А это означает следующее. ЕС введет эмбарго на российскую нефть, поставки в страны Евросоюза сократятся, а вследствие этого поднимутся цены. Рост цен на черное золото из других источников приведет к удорожанию российского топлива тоже, поскольку нефть может менять маршруты поставок. А если Москва сдержит слово и прекратит экспорт тем, кто ввел ценовые ограничения, она в итоге может даже увеличить свои доходы от продажи нефти.

Автор: Ирина Слав (Irina Slav)