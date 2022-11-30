Президент Жапаров встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса. Обмен опытом

07:28 02.12.2022

1 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Президент встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса



Президент Садыр Жапаров встретился с манасчи Рысбаем Исаковым, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса за пересказ эпоса "Манас" в течение 124 часов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Уточняется, что президент отметил, что творчество манасчи - это неоценимый вклад в духовную жизнь кыргызского народа, народных традиций и в творческое развитие Кыргызстана. Он подчеркнул, что невозможно воспитать хорошее, образованное и здоровое поколение без духовно-нравственного воспитания, поэтому творчество манасчи носит просветительский характер для подрастающего поколения.



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"Садыр Жапаров напомнил, что в следующем году в обновленном этнографическом комплексе "Манас айылы" откроется обновленный театр "Манас" на тысячу человек, с помощью которого получится объединить всех манасчи, которые будут продвигать это искусство. Глава государства отметил, что с учетом значимости эпоса для кыргызского народа предполагается, что обновленный комплекс будет символизировать этнос народа, его многовековую историю, культуру и традиции, сохранение истории для будущих поколений", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что Рысбай Исаков поделился с Садыром Жапаровым планами на ближайшее будущее, в частности он хочет открыть школу манасчи при театре "Манас", откуда будут выходить известные манасчи из народа.



В завершение встречи Садыр Жапаров подарил манасчи Рысбаю Исакову трехтомник "Манас", "Семетей", "Сейтек" и пожелал творческих успехов.



Ранее заслуженный артист КР, манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая эпос "Манас" в течение 124 часов.



Рысбай Исаков рассказывал эпос в прямом эфире в Бурсе (Турция) более пяти суток. В отличие от сказителя Доолота Сыдыкова, который непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут в Бишкеке, манасчи отлучался на короткий сон и еду.



Покинувший Кыргызстан манасчи Доолот Сыдыков раскритиковал Рысбая Исакова за сказание эпоса в Бурсе.