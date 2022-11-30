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НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке, - СП
07:38 02.12.2022

США и ЕС опомнятся, когда "Стингеры" начнут сбивать их гражданские самолеты
НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке
Вера Жердева
США и ЕС опомнятся, когда "Стингеры" начнут сбивать их гражданские самолеты

Материал комментируют:
Сергей Гончаров

Многие голливудские боевики начинаются с того, что нехорошие люди подозрительной наружности хотят нелегально приобрести какую-нибудь стрелялку-взрывалку-убивалку. А бравые парни из ЦРУ или какого-нибудь американского спецназа сделку срывают. Вот только воображению сценаристов явно не хватало размаха. Они и представить не могли, что на черный рынок будут попадать натовские вооружения в промышленных масштабах, да еще из страны, находящейся под бдительной опекой США и ЕС.

О том, что военная помощь, щедро предоставляемая Западом, до передовой часто не доходит, рассказал "Известиям" действующий боец ВСУ. По его словам, махинации приняли грандиозный размах. "Там все должны быть в кормушке - таможня, пограничники. Особенно если приходит западное оружие. У нас половины вообще нету: ни комплектующих, ни запчастей - ничего. Куда оно все девается? Чтобы лежало мертвым грузом? Его сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку". Надо чинить, а у нас нечем и некому", - пояснил всушник.

О том, что вооружения, бесконечным потоком переправляемые на Украину странами-членами НАТО, могут попасть не в те руки, российские эксперты дружно предупреждали едва ли не самого начала СВО. Да и до западных опекунов Зеленского эта информация должна была доходить. По крайней мере, о том, что военная помощь НАТО Украине поступает на черный рынок и может стать серьезной угрозой для самого Запада, немецкий журналист Райнер Руп писал еще в начале июля в колонке для RT Deutschland.

А в Штатах про то, что с поставками вооружений может быть не все чисто, знали точно. И. о. генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл в интервью агентству Блумберг указывал, что украинские чиновники ведут учет переданного США оборудования посредством бумажных "квитанций". А еще он сильно усомнился в том, что ответственные должностные лица точно знают, где это оружие окажется. Ну и припомнил опыт оказания военной помощи Афганистану и Ираку, где тоже отчетность велась на бумаге. Закончилось все плачевно: янки много чего не досчитались. А теперь коллективный Запад в незалежной наступает на те же грабли.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое Украине западное оружие зачастую попадает в руки ОПГ и террористов, действующих, в том числе и на территории Европы, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Министр подчеркнул, что огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой черный рынок, а оттуда - в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах", - пояснила Волк.

Ветеран спецслужб Сергей Гончаров считает, что такое расползание вооружений может создать серьезные проблемы уже в обозримом будущем.

- Нужно понимать, о каком именно оружии мы говорим. Есть "Джавелины", "Стингеры", а есть гаубицы, танки и так далее. Если мы говорим о тяжелом вооружении, то оно может попасть на черный рынок, если только не дойдет до территории Украины. Оно не может пересекать границу туда-сюда, оно может просто не дойти. Грубо говоря, какая-то страна поставляет десять гаубиц, а на Украину их приходит только восемь. А две отправились туда, куда их продали.

Но не думаю, что это такое уж частое явление. Хотя продать тяжелое вооружение на самом деле несложно. Помните историю о том, как украинские военные продали нам две французские самоходные артиллерийские установки CAESAR за 120 тысяч долларов каждую. А стоимость одной такой гаубицы - 7 миллионов долларов, на секундочку.

Киев, понятное дело, эту информацию назвал фейком, но на самом деле на свете бывает и не такое. Ну а если говорить о ПЗРК, стрелковом оружии, противотанковом, и вообще обо всем, что человек может удержать в руках, то их перепродать очень легко. Это массовое явление, которое никто особо и не скрывает. И на сегодняшний день черный рынок вооружений полностью обеспечен поставками с Украины.

И я уверен, что когда закончится спецоперация на Украине - надеюсь, нашей победой, то Европу ожидают страшные проблемы, потому что те вооружения, которые киевский режим уже сплавил во все бандитские и террористические формирования по всему миру, и, в частности, в Европу, начнет стрелять. А "Стингеры" - это проблема всего воздушного флота, который будет летать над территорией Европы, да и других стран тоже. Потому что это оружие способно сбивать самолеты как на взлете, так и при приземлении.

"СП": - Кто заинтересован в приобретении вооружений с Украины?

- Из террористических группировок - ИГИЛ*, которое так и не добили, и оно имеет свои ячейки, в том числе, и в Европе. Потом, по всему миру идет ряд локальных войн. Израиль воюет с палестинцами. Ирак, Иран, Йемен, Южная Корея, Северная Корея. Еще оружие могут покупать преступные группировки. И его могут использовать против кого угодно. Но тем украинцам, которые занимаются его продажей, это без разницы: что ОПГ, что террористы. Им главное - продать.

* Организация, запрещенная в России решением Верховного суда РФ от 12.29.2014

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669955880


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