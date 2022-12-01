США продолжают воспитывать оппозиционных иранских моджахедов

07:45 02.12.2022

Белый дом призвали вернуть в повестку иранских моджахедов



Критики Байдена возмущены его безразличием к противникам Тегерана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Администрацию Джозефа Байдена раскритиковали за нежелание считать Организацию моджахедов иранского народа (ОМИН) жизнеспособной оппозицией Тегерану. Такой укор содержит коллективное письмо в адрес Госдепартамента, подписанное отставными чиновниками и конгрессменами США. Повод для подобного демарша дал офис спецпредставителя Роберта Мэлли, который не так давно отказался считать ОМИН выразительницей интересов иранцев. Тем не менее зонтичная структура моджахедов по-прежнему собирает пышные мероприятия с участием американского официоза.

Письмо экс-чиновников и законодателей США опубликовал телеканал Fox News. Послание, под которым поставили подпись экс-генпрокурор Майкл Мукаси, экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич и экс-помощник президента по национальной безопасности Джеймс Джонс, стало ответом на прозвучавшие в середине ноября заявления офиса американского спецпредставителя по Ирану, что администрация Байдена выступает против того, чтобы считать ОМИН "жизнеспособным демократическим оппозиционным движением, представляющим иранский народ". "Госдепартамент по-прежнему испытывает серьезную озабоченность по поводу ОМИН как организации, включая обвинения ее в злоупотреблениях", – говорилось в сообщении.



Высказывания внешнеполитического ведомства США авторы письма связали с желанием умиротворить Иран ради восстановления "ядерной сделки". "Это возмутительно и в действительности играет на руку машине уличных убийств режима", – говорится в послании отставных чиновников и законодателей. Они назвали такую позицию исполнительной власти по поводу ОМИН признаком согласия с линией иранского официоза, однозначно рассматривающего диссидентскую структуру как террористическое наименование. "Разумные люди могут расходиться во мнениях относительно элементов политики США по отношению к Тегерану. Однако здесь нет места откровенной нечестности и тактике умиротворения", – заявили подписанты.



ОМИН, которая в свое время попыталась провести корректировку левоэкстремистского имиджа за счет интеграции в абстрактную зонтичную структуру – Национальный совет сопротивления Ирана (НССИ), была внесена многими западными странами в черные списки из-за террористических методов борьбы против клерикальных властей в Иране. В конце 1990-х годов ОМИН попала в американский список террористических организаций и освободилась от этого ярлыка только в 2012 году. Долгое время лагеря подготовки организации находились на территории соседнего Ирака, однако с ухудшением ситуации в сфере безопасности члены ОМИН были вынуждены – не без помощи США – перебраться в Албанию. Там сейчас расположен штаб НССИ.



Именно этим фактом объясняется произошедшая в июле этого года волна кибератак на албанскую цифровую инфраструктуру. Хакерскую кампанию местные власти сравнили по эффекту с "бомбардировкой страны": в республике, где около 95% государственных услуг предоставляются в режиме онлайн, киберудары привели к заморозке работы ведомств и важных структур. После этого совет министров Албании объявил о разрыве дипотношений с Тегераном, на который была возложена ответственность за финансирование хакерской группы.



Посещение штаб-квартиры НССИ в Албании является важным пунктом в графике многих видных членов Республиканской партии. В мае ее посетил экс-госсекретарь Майкл Помпео. В июне Албанию посетил бывший вице-президент Майкл Пенс.



Вопрос о насильственном демонтаже иранской политической системы вернулся в американские публичные дискуссии после того, как начавшиеся с сентября уличные протесты в Исламской Республике увеличили свой масштаб и обнажили тотальный кризис коммуникации между номенклатурой теократического режима и требующим перемен обществом. На этом фоне республиканские деятели начали массово советовать Белому дому и его команде, отвечающей за внешнюю политику, инициировать ревизию своей мягкой, уступчивой позиции по отношению к иранскому руководству и полностью отказаться от идеи ведения "ядерных" переговоров с Тегераном, поддержав голос улицы.



Отчасти это, вероятно, стало импульсом для неосторожной публичной импровизации Байдена, который, выступая в Калифорнии накануне промежуточных выборов в Конгресс, пообещал, что Америка скоро "освободит Иран". После пресс-служба была вынуждена экстренно вносить свои корректировки, объясняя то, что именно хотел сказать президент.



Не исключено, что публичное дистанцирование от поддержки иранских моджахедов, ежегодные зарубежные собрания которых стали посещать не только республиканцы, но и члены демократического лагеря, было необходимо для того, чтобы снять все оставшиеся после слов Байдена вопросы по поводу того, поддерживает ли Вашингтон курс на силовую смену иранской теократии, потому что именно "бренд" ОМИН в силу агрессивной, непримиримой и негуманной стилистики своих акций стал наиболее емко олицетворять эти подходы.



01.12.2022