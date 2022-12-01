Турки "потеряли берега"? - Игорь Перминов

07:56 02.12.2022

Турки "потеряли берега"? Разрешит ли Эрдоган отправить плавучие электростанции на подмогу Украине

01.12.2022 Игорь Перминов



Новость, которую озвучило издание Nikkei Asia, вызвало немалый резонанс и была мгновенно подхвачена украинскими СМИ. В сообщении сказано:



"Турецкая энергетическая судоходная компания Karpowership (Karadeniz Holding) начала переговоры о поставках электроэнергии в Одессу, крупнейший город Украины на черноморском побережье. Компания Karpowersip, владеющая крупнейшим в мире флотом энергетических судов, намерена обеспечить Одессу электроэнергией для обеспечения энергетической безопасности".



Член правления Karpowership Зейнеп Хорези (по данным других источников, Хорези – президент компании) сказал в своем заявлении:



"Мы ведем переговоры с руководством Одессы и украинской энергетической компанией "Укренегро" о размещении 3 энергетических судов рядом с Одессой. Эти суда будут обеспечивать в общей сложности 300 мегаватт энергии. Когда будут достигнуты договоренности по техническим и коммерческим вопросам, мы рассмотрим параметры безопасности и, если их требования будут выполнены, продолжим реализацию проекта".



На фоне вооруженного противостояния, когда ВС России наносят массированные удары именно по энергетической структуре Украины, вынуждая киевский режим прекратить обстрелы Донбасса и геноцид в отношении русскоязычного населения страны, подобное заявление выглядит предельно вызывающе! Однако предположу, что высказывания турецкого предпринимателя – не более чем часть рекламной кампании по продвижению собственного бизнеса. Ну, о каких "параметрах безопасности" может идти речь, во время проведения активных военных действий?



Для понимания ситуации, нужно подробнее сказать о самой энергетической судоходной компании Karpowership.



Karpowership ввела в эксплуатацию свое первое плавучее энергетическое судно в Ираке в 2007 году. За Ираком последовали Ливан, Гана, Индонезия, Мозамбик, Замбия, Гамбия, Сьерра-Леоне, Судан, Куба, Гвинея-Бисау и Сенегал. Сейчас компания планирует перенести свою деятельность и на Европейский континент. На фоне мирового энергетического кризиса, усугубленного самоубийственными санкциями против России, турецкий проект – более чем перспективен, и способен принести миллиардные доходы!



Турция всегда, во все времена, стремилась "ловить рыбу в мутной воде". Из любых международных конфликтов, турки пытались извлечь выгоду для себя, избегая прямого столкновения с сильным противником. Всегда, но не в этот раз!



Политика и крупный бизнес – связаны накрепко, это очевидно. Турецкие коммерсанты уже успели запятнать себя поставками некоторых видов вооружений украинской стороне. Конечно, "деньги не пахнут", но повторюсь – нынешняя ситуация совершенно иная. Турецкий президент Реджеп Эрдоган основательно вжился в роль главного переговорщика и "примирителя" в происходящем конфликте Россия – НАТО. На всех встречах с журналистами, одним из первых, звучит вопрос: "как здоровье Владимира Путина?". Близость с Российским лидером – главный козырь Эрдогана на предстоящих этим летом президентских выборах в Турции. Прямой вызов по отношению к РФ, совершенно не в интересах Эрдогана.



Политическая ситуация в Турции остается напряженной. Все попытки Реджепа Эрдогана создать образ мудрого и сильного политика, наталкиваются на жесткую реальность: инфляция в стране нарастает, турецкое население массово перебирается в Европу, местная оппозиция поддерживает волну критики в адрес нынешнего лидера. Не стоит забывать, что и само выдвижение Эрдогана на очередной президентский срок формально противоречит конституции Турецкой республики!



Не думаю, что проект компании Karpowership будет прекращен российскими ракетами. Скорее, внутренняя политическая ситуация в стране не позволит осуществиться этой затее.



Пока что речь идет о незамысловатой пиар-компании турецких коммерсантов, стремящихся "раскрутить" продвижение своего продукта на Европейский рынок. Цинично? Безусловно! Большой бизнес – всегда циничен.