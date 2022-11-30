В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана

08:45 02.12.2022

2 декабря 2022, Бишкек - , Анастасия МОКРЕНКО



Традиционный турнир по футзалу "Мурас" с участием президента страны состоится 14-15 декабря. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.



В соревнованиях примут участие 16 команд, которые поделят на четыре группы.



Цели турнира - пропаганда здорового образа жизни, популяризация футзала в стране и развитие дружеских и неформальных отношений между различными сферами общества.



Помимо команды главы государства, сыграют представители культуры, СМИ, федераций, духовенства, предприниматели, депутаты Жогорку Кенеша, полпреды президента в областях, мэры, акимы, послы иностранных государств в Кыргызстане, главврачи больниц, директора школ, ректоры вузов и другие.



Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента.