Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?

09:21 02.12.2022

То и дело наша общественность возбуждается на выпады отдельных российских политиков, экспертов, журналистов в адрес Казахстана. Сама по себе возмущенная реакция оправданна, но вот звучащие при этом требования к представителям государственной власти РК, чтобы те выразили протест на официальном уровне, трудно назвать адекватными. Хотя бы потому, что если правительство, парламент, Министерство иностранных дел и другие госструктуры станут реагировать на каждый чих, раздающийся как с севера, так и из других частей света, то тем самым они лишь придадут больший вес и значимость этим чихающим и их высказываниям.



На минувшей неделе много шуму у нас наделала реплика некоего Дмитрия Дробницкого, то ли политолога, то ли писателя и блогера, принявшего участие в одиозной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на самом оголтелом пропагандистском в РФ телеканале "Россия". Он произнес что-то про Казахстан, который, по его словам, может стать "следующей проблемой" (надо полагать, для Российской Федерации) и на который нужно обратить внимание, поскольку, мол, "там тоже могут начаться нацистские процессы". После чего добавил: "И русских там много, и территория там – извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего "Росатома" тоже там".



Во-первых, не совсем понятно, что конкретно имел в виду Дробницкий. То ли это был его прогноз, то ли угроза. Во-вторых, он не настолько значимая фигура даже в политологическом сообществе России (и тем более вряд ли имеет хоть какой-то вес в плане влияния на принятие политических решений), чтобы обращать слишком уж пристальное внимание на его высказывания. Таких там, образно говоря, вагон и маленькая тележка. В-третьих, в Казахстане тоже хватает своих доморощенных "спикеров", которые позволяют себе откровенно грубые публичные выпады в отношении России и весьма активно занимались этим еще задолго до 24 февраля. Они есть и среди мнящих себя "экспертами", и среди тех, кто вынашивает амбициозные политические планы – создать партии, пройти в парламент.



Причем именно такого рода деятели особенно сильно возбудились на слова Дробницкого. То есть, они считают себя имеющими полное право обвинять соседнее государство (а нередко и его народ) во всех смертных грехах, но отказывают своим тамошним "коллегам"-оппонентам в праве критически высказываться о Казахстане? Такая позиция сильно отдает тем, что называют двойными стандартами.



При этом трудно припомнить хоть один случай, чтобы официальные (именно официальные) лица РФ как-то отреагировали на вроде бы неприемлемые для них, но частные высказывания наших политологов или "внесистемных" политиков. Так с какой стати госорганы Казахстана должны опускаться до того, чтобы обращать внимание на столь же частные мнения россиян, пусть даже прозвучавшие в СМИ? На каждый роток не накинешь платок.



Аналогичную мысль озвучил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Эти политологи никоим образом не отражают официальную линию правительства, не отражают официальную линию Кремля… В России политологов, допускающих "крайне неловкие" высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем политологов в Казахстане, весьма критически относящихся к России".



А вот какой комментарий по поводу случившегося дал Владимир Соловьев: "На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение – кому-то оно нравится, кому-то не нравится". Правда, чуть позже он попытался сгладить ситуацию (возможно, не без "подсказки" сверху), рассыпавшись в любезностях перед Казахстаном и его руководством, а заодно подчеркнув важность дружбы между двумя странами.



Насчет "свободы слова", которой якобы придерживаются на телеканале и в его ток-шоу, Соловьев, конечно, сильно загнул. Особенно если иметь в виду откровенную политическую ангажированность такого рода передач на российском ТВ (а к той, которую ведет он сам, это замечание относится в первую очередь) и введенные в РФ серьезные ограничения, касающиеся деятельности СМИ, а также соцсетей. Скажем, если бы приглашенный эксперт сказал что-то подобное в отношении России, то его наверняка тут же привлекли бы к ответственности по соответствующей статье. А вот про другие страны можно говорить все что угодно, не стесняясь в выражениях и даже оскорблениях.



И, кстати, вряд ли на нынешние телевизионные политические ток-шоу, которые ежедневно часами транслируются на главных федеральных телеканалах (удивительно, как им не надоедает на протяжении многих месяцев мусолить одни и те темы), хотя бы однажды позовут казахстанского политолога, совершенно иначе оценивающего российскую политику в отношении соседей и способного дать отповедь дробницким, соловьевым, скабеевым. А если вдруг позовут, то будут постоянно прерывать, забалтывать, выводить из себя.



Но если абстрагироваться от того, что процитированную выше фразу произнес один из самых нерукопожатных представителей журналистского сообщества (примерно так оценивает его, например, Владимир Познер) с очень односторонне-циничным пониманием принципа свободы слова, то в целом она справедлива. Приглашенный на передачу политик, эксперт, журналист вправе высказать любое мнение, даже если оно кому-то сильно не понравится. И поднимать вокруг его слов вселенский вой вряд ли имеет смысл.



Это вовсе не означает, что нам в Казахстане не надо никак реагировать на то, что звучит в наш адрес из-за северных границ. Реагировать, наверное, следует, но соразмерно, учитывая, кто сделал то или иное заявление, его общественный статус и вес. И в зависимости от этого принимать решение, кто должен дать "ответку". Тем более что соответствующая международная практика уже выработана, есть опыт стран, которые принято называть цивилизованными, демократическими, со сложившейся политической культурой.



Допустим, если претензии к Казахстану высказаны на официальном уровне, то и реакция должна быть со стороны госорганов. Например, около двух месяцев назад "говорящая голова" МИД РФ Мария Захарова в неподобающем тоне чуть ли не потребовала от внешнеполитического ведомства РК скорейшей высылки украинского посла. Дипломат действительно позволил себе неприемлемые высказывания в отношении России и русских, но принимать решение относительно того, высылать его или нет, – это суверенная прерогатива нашего МИД. Который справедливо возмутился вмешательством извне в свои дела и вызвал к себе российского посла для дачи объяснений. А если какой-то резкий или тем более оскорбительный выпад в отношении Казахстана допустит депутат Совета федерации или Госдумы РФ, то реагировать должны наши сенаторы или мажилисмены.



Что же касается высказываний российских "экспертов" вроде того же Дробницкого, то слишком много им будет чести, если на их слова станут "возбуждаться" представители казахстанской власти. Аналогично и с телевизионными передачами, публикациями в Интернет-изданиях. То есть, в каждом случае желателен симметричный с точки зрения общественного статуса участников информационных ристалищ ответ: их политологам должны противостоять наши политологи, их журналистам – наши журналисты. А задача государства – обеспечить такие условия (законодательные, финансовые и прочие), чтобы казахстанские эксперты и масс-медиа имели возможность открыто высказывать свою позицию по самым разным вопросам, в том числе связанным с противодействием тем акторам российской информационной политики, которые вольно или невольно создают ненужное напряжение в отношениях между нашими народами.



Кстати, заодно следовало бы как-то донести до этих самых акторов мысль, что они, по сути, работают против интересов России. Ведь чем больше будет с их стороны нападок на Казахстан, тем в большей степени общественные настроения в нашей стране станут дрейфовать в сторону антироссийских, и властям РК придется с этим считаться. А много ли у РФ сегодня союзников?



В этой связи вспоминаются слова, прозвучавшие полгода назад из уст президента РК на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии его российского коллеги и касавшиеся как раз таки, как он выразился, "абсолютно некорректных высказываний в адрес Казахстана со стороны отдельных депутатов, журналистов и даже деятелей культуры". Тогда на его вопрос "На чью мельницу льют воду эти деятели?" никто не стал искать ответа. А ведь если подумать, то они льют воду в том числе и на мельницу наших национал-популистов, крайне негативно настроенных в отношении России и всего русского, – у них появляются дополнительные поводы представить наших северных соседей как врагов Казахстана и казахов…



Автор статьи: Бахыт Жанаберген