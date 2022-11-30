"Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?

09:23 02.12.2022

Лидер террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши убит, сообщил представитель ИГ, передает Al Arabiya.



ИГ уже назначило преемника - это Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курейши. Его предшественник, как уточняется, погиб во время боев, но когда и где, не уточняется.



Погибший аль-Курейши возглавил организацию после гибели в феврале этого года прошлого лидера, Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.



Al Arabiya указывает, что Абу аль-Хасан аль-Хашими имел прозвище "профессор ИГИЛ", так как занимался вопросами образования на территориях, которые контролировало ИГ в Сирии и Ираке.



Reuters со ссылкой на источники в иракских и западных службах безопасности сообщало, что Абу аль-Хасан аль-Хашими был братом убитого в 2019 году лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.