На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир - Андрей Марушкин

10:21 02.12.2022

Личному составу 201-й военной базы в Таджикистане представили нового командира, который ранее руководил мотострелковыми соединениями ЦВО



На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, назначили нового командира, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Личному составу РВБ уже представили нового командира. Им стал полковник Андрей Марушкин.

Известно, что ранее он занимал должность командира отдельного мотострелкового соединения ЦВЛ, дислоцированного в Самарской области.

Марушкин родился в селе Яблоневка Новосибирской области 16 июля 1984 года.

Он является выпускником Новосибирского высшего военного командного училища.

Офицер также прошел обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. Он окончил ведомственные учебные заведения окончил с отличием.

Новый командир прошел путь от командира взвода до командира одного из мотострелковых соединений ЦВО.

"На протяжении всей военной службы показал себя высококлассным специалистом, который знает все тонкости и нюансы военного дела", - уточнил источник.

Полковник Марушкин награжден государственными наградами, в том числе орденами Мужества и Александра Невского.

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Отметим, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший российский военный объект за ее пределами. Он располагается в Душанбе и Бохтаре.

В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.