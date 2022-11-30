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|Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
10:32 02.12.2022
© Sputnik / Илья Питалев
Сумма импорта казахстанской пшеницы выросла и достигла 195 млн долларов, притом что количество закупок сократилось более чем на 100 тыс. тонн
ДУШАНБЕ, 1 дек - Sputnik. За 9 месяцев 2022 года Таджикистан импортировал свыше 596 тыс. тонн пшеницы из Казахстана, сообщает АО "Центр развития торговой политики QazTrade".
Общая сумма импорта с января по сентябрь составила 194,7 млн долларов.
В натуральном выражении поставки казахстанской пшеницы сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда Таджикистан закупал более 700 тыс. тонн.
Но при этом в денежном выражении показатель вырос на 18,3%, или на 30,1 млн долларов.
Сейчас средняя цена импорта казахстанской пшеницы в Таджикистане повысилась на 39% в сравнении с прошлым годом. Одна тонна стоит 330 долларов.
Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы
Пшеница занимает первое место среди товаров экспорта из Казахстана в республику.
Также известно, что в целом экспорт различной казахстанской продукции в Таджикистан за указанный период составил 591,2 млн долларов.
Это на 7% выше показателя 2022-го.