 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.12.2022
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана

10:21  На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир. Прибыл отличившийся на Украине полковник Марушкин
10:16  Казахский водораздел. "Нагызы" и "шала": в чью сторону качнутся качели? - Мади Алимов
09:43  Универсалы vs отраслевики: кто из них предпочтительнее в роли министровKZ? - Данияр Ашимбаев
09:23  "Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?
09:21  Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?
09:14  Новым акимом Западного Казахстана стал экс-сенатор Нариман Турегалиев
08:45  В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана
07:56  Турки "потеряли берега"? - Игорь Перминов
07:45  США продолжают воспитывать оппозиционных иранских моджахедов
07:38  НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке, - СП
07:28  Президент Жапаров встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса. Обмен опытом
07:25  Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет? - Расул Рысмамбетов
00:43  OilPrice: потолок цен на нефть не сократит доходы России, а преумножит
00:38  Такер Карлсон: Зеленский оказался на вершине схемы по отмыванию денег
00:35  Турции придется доказывать, что она часть Европы, - Ст.Тарасов
00:29  Ждет ли Штаты облом с Тайванем? - СП
00:20  Россия столкнулась с "нефтяным эмбарго наоборот", - Тимофей Бордачев
Четверг, 01.12.2022
20:07  "Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой
19:59  Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ
19:46  Сболтнула лишнее. Глава Еврокомиссии Ляйен озвучила потери Украины - 100 тысяч "двухсотых"
19:21  Флагман компрадорской казэкономики - медный "Казахмыс холдинг" возглавил подставной мажорик Нурахмет Нуриев
19:13  Бывшего акима СКО Аксакалова пересадили акимом в Кустанайскую область
19:05  Кластер или клистер? Казахстан и Узбекистан раздумывают над предложением Путина, - НГ
19:01  В Сирии еще в октябре погиб "эмир ИГИЛ" аль-Курайши, - уверяют американские военные
18:36  Оппозиция в Кыргызстане кончилась? - Канат Кожоев
18:18  Оксидентализм может быть оружием в психоисторической войне, - Андрей Фурсов
18:15  Россия обретает образ страны военного времени, - Александр Проханов
18:11  Украина: Что начнется, когда все закончится, - Игорь Моисеев
17:08  Крымские "договорняки". У Путина есть исторические предшественники, - СП
14:24  "Новый Казахстан" начался с Экибастуза: без тепла в минус 30
10:47  Казахстан. Национализм против национальных интересов, - А.Исмагулов
09:58  Индия намеревается перестроить миропорядок, - А.Игнатьев
09:32  Индийский инвестор Мурари Лал обвинил хокима Ташкента Артыкходжаева в шантаже
09:18  Олег Крук - новый аким Павлодарской области Казахстана
09:09  Северо-казахстанский аким Аксакалов уволен. Назначен Айдарбек Сапаров
09:07  Поддерживает ли Китай российскую специальную военную операцию?
09:03  Бухлишко осталось. На кыр-курултай было потрачено меньше средств, чем планировалось
09:00  В Киргизии пропал без вести парламентарий Жамгырчиев: спит в сауне, сбежал, ушел в партизаны?
08:57  "Ориентация на союз с Россией Казахстану нужна больше, чем любой другой вектор". - Данияр Ашимбаев
08:55  В северо-афганском Айбаке террористы взорвали медресе "Аль-Джихади": более 10 погибших
08:52  Комплекс гегемона. США официально объявили себя глобальным государством, - Вардан Багдасарян
08:49  Курды ищут укрытия от Эрдогана под куполом Капитолия, - Игорь Субботин
07:48  Казахстан и Узбекистан раздумывают над предложением Путина, - Виктория Панфилова
07:27  "Зеленые" Казахстана наконец-то зарегестрировали свою партию - "Байтак"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
11:10 02.12.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 02.12.2022 |

Противодействие попыткам США запустить азиатскую версию украинского кризиса

КНР активизировала военно-дипломатическую активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ответ на попытки США сколотить из соседей Китая разные антикитайские альянсы в целях изоляции КНР.

В Пекине опасаются, что США пытаются запустить азиатскую версию украинского кризиса, используя тайваньский вопрос или проблему Южно-Китайского моря и активно противодействуют этому. Укрепляются связи Китая с соседями по линии военных ведомств. Военное сотрудничество КНР и стран региона включает совместные учения, диалоги по вопросам оборонной политики, подготовку персонала, медицинскую помощь, помощь в случае стихийных бедствий, борьбу с пиратством.

Этапным событием стало участие министра обороны КНР генерала Вэй Фэнхэ в девятой встрече министров обороны стран АСЕАН-плюс в Камбодже, во время которого генерал провел переговоры со своим коллегой из США Ллойдом Остином по просьбе последнего. Вэй Фэнхэ вновь предостерег американскую сторону от любых провокаций вокруг Тайваня и подчеркнул, что тайваньский вопрос является "первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", а "урегулирование тайваньского вопроса является сугубо внутренним делом китайского народа и не терпит иностранного вмешательства".

Встреча министров обороны США и КНР стала первым дипломатическим контактом двух стран на высоком уровне по военной линии после провокационного визита Пелоси на Тайвань в августе. Реагируя на американскую провокацию, китайская сторона прекратила переговоры между командующими региональными группировками НАОК и ВМС США, переговоры по согласованию оборонной политики и совещание по военно-морскому консультативному соглашению.

Судя по активности США накануне встречи министров обороны стран АСЕАН-плюс, Вашингтон планировал подготовить условия для дипломатической изоляции КНР на этом мероприятии. Незадолго до этого вице-президент США Камала Харрис во время посещения Филиппин рассуждала о "запугивании и принуждении в Южно-Китайском море", намекая на КНР, но президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший не поддержал разговор и отмолчался, чтобы не дразнить американцев.

Конечно, нейтралитет Маркоса-младшего не следует переоценивать. В целом он проводит курс на укрепление военного союза с Соединенными Штатами. Однако, учитывая политическое наследие предыдущего президента Родриго Дутерте, который проводил "сбалансированную внешнюю политику", есть вероятность того, что Филиппины "продолжат стремиться к диверсифицированному дипломатическому сотрудничеству, чтобы максимизировать свои собственные интересы в игре крупных держав".

Не дала ожидаемого Вашингтоном эффекта и встреча Ллойда Остина с министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Субианто отказался становиться на сторону США. Он заявил, что "Индонезия всегда пытается поддерживать наилучшие отношения со всеми странами, особенно со всеми крупными державами".

Камбоджа, которая принимала встречу АСЕАН-плюс, также подчеркнула важность многосторонности.

Признанием неудачи американской дипломатии стало отдельное заявление Минобороны США после завершения встречи АСЕАН-плюс, в котором фактически была дезавуирована подпись США под согласованной совместной декларацией "Укрепление солидарности для обеспечения согласованной безопасности".

На встрече АСЕАН-плюс генерал Вэй Фэнхэ выступил против гегемонии Запада и призвал к мировой солидарности для обеспечения всеобщей безопасности. Китайский министр обороны встретился с главами оборонных ведомств Вьетнама, Лаоса, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а также с заместителем министра обороны России, обменявшись мнениями по укреплению военного сотрудничества. Еще перед совещанием АСЕАН-плюс генерал Вэй Фэнхэ встретился с главами оборонных ведомств Индонезии и Сингапура. Достигнуты договоренности о возобновлении совместных учений между китайскими и индонезийскими военными. Согласована серия совместных военных учений на суше и в море между китайскими, индонезийскими и сингапурскими вооруженными силами.

Особое значение имеет состоявшееся в конце ноября 33-е совместное патрулирование китайскими и вьетнамскими ВМС залива Бейбу. В ходе патрулирования были проведены совместные поисково-спасательные учения.

Китайские военные активно участвуют в гуманитарных акциях в регионе. Так, 18 ноября госпитальный корабль "Ковчег мира" ВМС НОАК завершил свой семидневный визит доброй воли в Индонезию "Гармония-2022", в ходе которого медицинский персонал оказал медицинскую помощь примерно 14 тыс. местным жителям и провел 37 операций.

В конце ноября вооруженные силы Китая и Лаоса провели третий дружественный обмен по охране границ в своем приграничном регионе. А в начале декабря по приглашению ВМС Бангладеш ВМС Китая направят эсминец "Чанша" для участия в Международном смотре флота и в связанных с этим праздничных мероприятиях.

1-2 декабря проводится экспертная видеоконференция Пекинского Сяншаньского форума, организованной Академией военных наук НОАК на тему продвижения "Инициативы глобальной безопасности и совместного обеспечения мирного развития". Участвуют более 40 экспертов из 14 стран и одной международной организации.

А 8-9 декабря в Академии материально-технического обеспечения армии НОАК пройдет международный вебинар по обучению военнослужащих на тему "Вызовы и контрмеры для подготовки международного военного персонала в новую эпоху", в котором примут участие военные представители более 10 стран, включая Бангладеш, Мьянму, Пакистан. На темы вебинара, похоже, прямое влияние оказал опыт российской СВО: "развитие систем обучения", "материально-техническое обеспечение армии", "развитие военной логистики", "инновации в режимах управления", "международное общение и обмены".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669968600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  