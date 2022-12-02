Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко

11:10 02.12.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 02.12.2022 |



Противодействие попыткам США запустить азиатскую версию украинского кризиса



КНР активизировала военно-дипломатическую активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ответ на попытки США сколотить из соседей Китая разные антикитайские альянсы в целях изоляции КНР.



В Пекине опасаются, что США пытаются запустить азиатскую версию украинского кризиса, используя тайваньский вопрос или проблему Южно-Китайского моря и активно противодействуют этому. Укрепляются связи Китая с соседями по линии военных ведомств. Военное сотрудничество КНР и стран региона включает совместные учения, диалоги по вопросам оборонной политики, подготовку персонала, медицинскую помощь, помощь в случае стихийных бедствий, борьбу с пиратством.



Этапным событием стало участие министра обороны КНР генерала Вэй Фэнхэ в девятой встрече министров обороны стран АСЕАН-плюс в Камбодже, во время которого генерал провел переговоры со своим коллегой из США Ллойдом Остином по просьбе последнего. Вэй Фэнхэ вновь предостерег американскую сторону от любых провокаций вокруг Тайваня и подчеркнул, что тайваньский вопрос является "первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", а "урегулирование тайваньского вопроса является сугубо внутренним делом китайского народа и не терпит иностранного вмешательства".



Встреча министров обороны США и КНР стала первым дипломатическим контактом двух стран на высоком уровне по военной линии после провокационного визита Пелоси на Тайвань в августе. Реагируя на американскую провокацию, китайская сторона прекратила переговоры между командующими региональными группировками НАОК и ВМС США, переговоры по согласованию оборонной политики и совещание по военно-морскому консультативному соглашению.



Судя по активности США накануне встречи министров обороны стран АСЕАН-плюс, Вашингтон планировал подготовить условия для дипломатической изоляции КНР на этом мероприятии. Незадолго до этого вице-президент США Камала Харрис во время посещения Филиппин рассуждала о "запугивании и принуждении в Южно-Китайском море", намекая на КНР, но президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший не поддержал разговор и отмолчался, чтобы не дразнить американцев.



Конечно, нейтралитет Маркоса-младшего не следует переоценивать. В целом он проводит курс на укрепление военного союза с Соединенными Штатами. Однако, учитывая политическое наследие предыдущего президента Родриго Дутерте, который проводил "сбалансированную внешнюю политику", есть вероятность того, что Филиппины "продолжат стремиться к диверсифицированному дипломатическому сотрудничеству, чтобы максимизировать свои собственные интересы в игре крупных держав".



Не дала ожидаемого Вашингтоном эффекта и встреча Ллойда Остина с министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Субианто отказался становиться на сторону США. Он заявил, что "Индонезия всегда пытается поддерживать наилучшие отношения со всеми странами, особенно со всеми крупными державами".



Камбоджа, которая принимала встречу АСЕАН-плюс, также подчеркнула важность многосторонности.



Признанием неудачи американской дипломатии стало отдельное заявление Минобороны США после завершения встречи АСЕАН-плюс, в котором фактически была дезавуирована подпись США под согласованной совместной декларацией "Укрепление солидарности для обеспечения согласованной безопасности".



На встрече АСЕАН-плюс генерал Вэй Фэнхэ выступил против гегемонии Запада и призвал к мировой солидарности для обеспечения всеобщей безопасности. Китайский министр обороны встретился с главами оборонных ведомств Вьетнама, Лаоса, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а также с заместителем министра обороны России, обменявшись мнениями по укреплению военного сотрудничества. Еще перед совещанием АСЕАН-плюс генерал Вэй Фэнхэ встретился с главами оборонных ведомств Индонезии и Сингапура. Достигнуты договоренности о возобновлении совместных учений между китайскими и индонезийскими военными. Согласована серия совместных военных учений на суше и в море между китайскими, индонезийскими и сингапурскими вооруженными силами.



Особое значение имеет состоявшееся в конце ноября 33-е совместное патрулирование китайскими и вьетнамскими ВМС залива Бейбу. В ходе патрулирования были проведены совместные поисково-спасательные учения.



Китайские военные активно участвуют в гуманитарных акциях в регионе. Так, 18 ноября госпитальный корабль "Ковчег мира" ВМС НОАК завершил свой семидневный визит доброй воли в Индонезию "Гармония-2022", в ходе которого медицинский персонал оказал медицинскую помощь примерно 14 тыс. местным жителям и провел 37 операций.



В конце ноября вооруженные силы Китая и Лаоса провели третий дружественный обмен по охране границ в своем приграничном регионе. А в начале декабря по приглашению ВМС Бангладеш ВМС Китая направят эсминец "Чанша" для участия в Международном смотре флота и в связанных с этим праздничных мероприятиях.



1-2 декабря проводится экспертная видеоконференция Пекинского Сяншаньского форума, организованной Академией военных наук НОАК на тему продвижения "Инициативы глобальной безопасности и совместного обеспечения мирного развития". Участвуют более 40 экспертов из 14 стран и одной международной организации.



А 8-9 декабря в Академии материально-технического обеспечения армии НОАК пройдет международный вебинар по обучению военнослужащих на тему "Вызовы и контрмеры для подготовки международного военного персонала в новую эпоху", в котором примут участие военные представители более 10 стран, включая Бангладеш, Мьянму, Пакистан. На темы вебинара, похоже, прямое влияние оказал опыт российской СВО: "развитие систем обучения", "материально-техническое обеспечение армии", "развитие военной логистики", "инновации в режимах управления", "международное общение и обмены".