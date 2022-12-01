Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП

12:33 02.12.2022

Раскрыта подоплека слов Байдена о переговорах с Путиным: Вот, что хочет Запад

Аналитик Умеренков объяснил, как понимать слова Байдена о готовности говорить с Путиным



Евгений УМЕРЕНКОВ



Аналитик Умеренков объяснил, как понимать слова Байдена о готовности говорить с Путиным



"Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец конфликту", - эти слова Джо Байдена на совместной пресс-конференции с приехавшим к нему президентом Франции Эммануэлем Макроном, сейчас пытаются "переварить" во всем мире. Как же так, еще вчера тон по отношению к российскому президенту был предельно жесткий, на грани хамства, безапелляционно заявлялось, что конфликт на Украине должен закончится только победой Киева, иначе проиграет НАТО и весь Запад. А сегодня: я готов, если он проявит интерес…



Если вас ругали-проклинали, называя уродом, а потом вдруг говорят, что, вообще-то, и не такой вы страшный, - ищите подвох. Или вникните в мотивы такой разительной перемены. Попробуем разобраться.



Во-первых, никак нельзя избавиться, как говаривают на родине гостя американского президента, от "дежавю". Что-то похожее мы уже слышали… Ах, да! Вскоре после того, как Байден въехал в Белый дом, он назвал президента России "убийцей". Помните? Ну, согласился с этим заявлением журналиста, какая разница. Человек он опытный и знал цену своего "да, я считаю". Тогда казалось, что встреча двух президентов после такого уже невозможна. Но летом прошлого года случилась встреча в Женеве.



Пусть постоянно кто-то из европейских более-менее вменяемых лидеров говорит о необходимости переговоров, которые только и могут решить украинский конфликт. Но таких - единицы, и они погоды не делают. Суетливый миротворец с бегающими глазками Макрон тоже вроде бы говорил что-то такое. Но кто же его теперь слушает. Говорит он одно, делает другое. Вот международный трибунал для России затевает. То есть полная неясность: вы хотите посадить Москву на скамью подсудимых или за стол переговоров? Муть какая-то. Из Киева только истерика, на которую и внимания-то обращать устали: "Никогда! Пусть сначала все вернут и публично удавятся!" Но вот из Вашингтона наконец раздалось: почему бы и нет? А правда, почему?



От собственных "твердых" позиций отступают, когда становится ясным, что сам в них начинаешь увязать. Блицкрига, экономического и военного, против России не получилось. Санкционный бумеранг мечется между двумя сторонами. Опять же, "Зима близко…" Да уже началась. Русским, что очевидно, удалось оправиться от ряда горьких для них неудач. Арсеналы западников для поддержки ВСУ подчищены. Ситуация явно как-то меняется. Тут и Макрон в Вашингтоне свои пять копеек добавил: "Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы (…) позволит определить момент для переговоров с РФ". Можно, конечно, представить, что "Ура, мы ломим!" будет раздаваться с украинских позиций, а не с Банковской, но как-то не верится.



И тут да, кто успеет выбрать удачный момент для переговоров, у того и будет больший маневр для выгодного компромисса. Байден, похоже, именно поэтому и выдавил из себя "я готов поговорить".



Запад понял, что конфликт с Россией - не из-за Украины, а вокруг нее - принимает затяжной характер, на годы. Прокси-конфликт может скоро закончится, но это не отменит неизбежность основной схватки. Для того, чтобы подготовиться к ней, им надо время. И, конечно, зафиксировать военную ситуацию в том виде, когда она не угрожает ухудшением собственных позиций. Не зря же на фоне сводок с нынешних украинских фронтов идет поток информации об усилении сил НАТО по всему восточному контуру. Украинцами воюют, пока они есть, а потом неизбежно очередь дойдет до поляков и финнов. Время только дайте подготовиться как надо.



Во поэтому Байден и допускает возможность встречи с Путиным. Вся политико-пропагандисткая вакханалья с превращением России в "исчадие ада", явно усилившаяся на Западе, вполне вписывается в природу политических переговоров: чтобы заставить противника протянуть руку, надо как можно сильнее отдавить ему ногу.



Есть ли перспективы у переговоров? Может, контакты какие-то уже есть, просто о них лучше пока молчать - мало ли как дело, на тех же военных фронтах, развернется, тогда и условия скорректировать можно. Но принципиальные условия России, что не раз заявляло ее руководство, были изложены Западу 15 декабря прошлого года - хорошо известные предложения по гарантиям безопасности. Тогда Вашингтон и Брюссель от них отмахнулись. Может, сейчас передумают?



Что будет после слов Байдена о том, что он готов к переговорам с Путиным о завершении спецоперации



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Виталий Коротич: Слова Байдена о том, что он мог бы встретиться с Путиным, объединены с совсем другой фразой



Александр ГАМОВ



Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине, "если тот примет такое решение". При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом. Бывший главный редактор "Огонька", 10 лет проживший в США в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировал эти слова.



… - Виталий Алексеевич, президент США Джо Байден якобы выразил готовность - эта новость вот только что пришла - начать переговоры с Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции на Украине. Уж не пора ли нам готовиться к Женеве -2? А я освещал встречу двух президентов в Швейцарии 16 июня 2021-го…



- Нет, это - пока не Женева - 2.



Так называемый коллективный Запад сейчас все делает для продолжения боевых действий на Украине.



Американцы даже снимают с Ближнего Востока свои зенитные установки и перебрасывают их в "незалежную".



Только что принято решение о выделении новых тридцати с лишним миллиардов долларов для Украины (вдобавок к миллиардам, что уже ухнули в эту прорву).



Изобретаются новые санкции против России, мечтают, как бы поскорее украсть российские деньги, что заблокированы в западных банках.



И так далее.



- То есть, Коротич хочет сказать, что доброжелательностью, а, тем более - миром, увы, и не пахнет.



- Уже сказал.



Одновременно транслируются заявления украинских руководителей о том, что Россия обязана оттуда-то уйти, столько-то заплатить…



И еще много такого всякого.



Что, во-первых, без позволения Вашингтона и Брюсселя не говорилось бы.



Ну, никак не похоже это все на миролюбие.



А слова Байдена - о том, что он мог бы встретиться с Путиным - в том же его интервью, по сути, объединены в одной фразе с утверждением… Что вообще-то он с Путиным встречаться не собирался…



А если присмотреться к контексту встречи Байдена с Макроном в Париже, где сейчас готовится так называемый "трибунал о военных преступлениях России" - при полном игнорировании всех российских предупреждений и заявлений о военных преступлениях украинских войск…



- Значит, официально Москва реагировать на слова Байдена не должна и не будет.



- Для такой реакции пока нет никаких оснований, тем более, что (повторяю) Байден четко заявил - вообще-то он встречи с Путиным не планировал.



- Как в таких случаях поступают?



- Наверное, нужна третья сторона, которая предложит президентам встретиться, возьмет на себя организацию, начнет переговоры о программе переговоров, которые ждал бы весь мир.



Но… Вот только это должны быть переговоры равноправных партнеров, а не обычное - для сегодняшних США - покрикивание на униженного собеседника.



Не упомню уже, когда и с кем Байден говорил на равных…



- А как же теперь Байдену-то быть - после столь широковещательных заявлений?



- Если президент США и вправду заинтересован в переговорах- пусть запускает механизм приготовлений, пусть предварительно встретятся российский министр иностранных дел и американский госсекретарь (который, кстати, недавно в Индонезии отверг возможность общения с Лавровым).



Оснований для радости и рукоплесканий пока нет ни малейших!



- Да, уж…



- Американский президент с российским явно не намерен общаться на равных.



Это - тоже ответ на многие вопросы сразу.



Обождем...



- Ну, ладно…