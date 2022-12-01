СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов

13:48 02.12.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 01.12.2022

СВО и интересы частного капитала

О странном бездействии



3 марта Верховная рада приняла, а 10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Такое изъятие объектов права собственности осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.



1 апреля Верховная рада внесла изменения в данный закон, расширив перечень лиц, имущество которых подлежит национализации. Таковыми могли быть даже лица, имеющие украинское гражданство, если они прямо или косвенно оказывают содействие России как "государству-агрессору".



Законодателей не особенно смущало то обстоятельство, что принятый акт нарушал Конституцию Украины, которая допускала принудительное изъятие имущества по мотивам общественной необходимости лишь при условии предварительного и полного возмещения их стоимости, а также по решению суда.



5 июля 2022 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что стоимость арестованных на Украине российских активов составила не менее 33 млрд российских рублей. По ее словам, арестованы активы российского бизнесмена Михаила Фридмана "на сумму около 12 млрд гривен", производственная площадка и другая недвижимость Демуринского горно-обогатительного комбината (подозревается в неуплате налогов "при экспорте титанового сырья на российские предприятия с целью производства оружия"). Арестованы активы ООО "ВСМПО Титан Украина", являющегося дочерней компанией "Корпорации ВСМПО-АВИСМА", – производственный комплекс, помещения, склад, банковские счета и корпоративные права. Среди арестованных активов также корпоративные права на 1,5 млрд гривен Николаевского глиноземного завода (связанного с российским бизнесменом Олегом Дерипаской) и имущество ряда других предприятий, принадлежащих российским бизнесменам. Кроме того, как сообщила украинский генпрокурор, "суд наложил арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдингам "Ростех", "Татнефть", "Русал" и "ГМС Групп", а также 70 объектов недвижимости, в том числе шахтных комплексов и земельных участков общей стоимостью свыше 4,5 млрд гривен".



В начале октября Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины сообщило, что с начала полномасштабной войны арестованы активы российских и белорусских физических и юридических лиц на 44 миллиарда гривен (более 1,1 млрд долл.). Названы отдельные позиции (млрд гривен): железнодорожные вагоны – около 19,0; активы финансовых учреждений – 12,8; активы сети АЗС – около 2,0; несколько торговых центров - 1,3.



В конце лета началась фаза конфискаций.



5 августа 2022 года вступило в силу решение властей Украины о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории. Речь идет о тех активах, которые к тому моменту были уже под арестом и оценивались на общую сумму порядка 765 млн долл. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о 79 корпоративных правах и о 824 имущественных объектах.



В рамках национализации российских активов 1 сентября Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать активы председателя совета директоров корпорации АФК "Система" Владимира Евтушенкова. В частности, конфискованы 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тысяч кв. метров и доли в пяти украинских предприятиях, где Евтушенков владел пакетами акций от 35 до 60%.



И российские, и украинские СМИ регулярно сообщают о все новых арестах и конфискациях российского имущества на территории Украины. 19 ноября по многим СМИ прошла новость: сотрудники украинского МВД арестовали в Киеве активы, принадлежащие зарегистрированной в Российской Федерации компании, занимающейся реализацией горюче-смазочных материалов (ГСМ). Величина арестованных активов оценивается в сорок миллионов в местной валюте, что примерно эквивалентно 1 млн долл.



Выше я изложил факты. А теперь некоторые принципиальные моменты. Как Российская Федерация отвечает на подобные действия Украины? Если говорить коротко, то в основном протестами и заявлениями. Открытых сообщений об арестах и конфискациях активов украинского происхождения на территории России до недавнего времени не было.



Об этом странном бездействии российских властей рассуждает российский политолог Дмитрий Родионов. Украинские власти стали приходить к пониманию и признанию того, что "свои" (а не только российские) олигархи тоже являются угрозой национальной безопасности. Как отмечает Д. Родионов, украинских олигархов "в украинском Совбезе нынче пересчитали по головам – оказалось 86 человек". И почти у всех них есть немалые активы в России. Возникает подозрение, что украинские олигархи сотрудничают с Москвой. Надо разбираться, пресекать подобное сотрудничество и наказывать виновных. Ссылаясь на украинские источники, Д. Родионов обрисовывает картину присутствия украинских олигархов в российской экономике: "У Ахметова и его партнеров по "Метинвесту" – АО "Донской антрацит" и АО "Шахта "Обуховская" в Ростовской области, у парт­нера Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, – интересы в группе Evraz. "Венский пленник" Дмитрий Фирташ – миноритарный акционер "Газпрома". Вадим Новинский – владелец месторождения железной руды в Белгородской области. А элитной недвижимости в России у кого только нет – начиная с Зеленского и Порошенко". Завершает политолог описание этой картины следующими словами: "В общем, есть кого обезжиривать и есть что отнимать. К тому же о конфискации украинских активов кто только ни заговаривал, от главы Крыма Сергея Аксенова до спикера Госдумы Вячеслава Володина, но воз и ныне там".



Далее следует естественный вопрос: почему так?



Первая версия сводится к следующему. Мол, предприятия украинских олигархов работают у нас и, скорее всего, вносят посильный вклад в экономическое развитие России (в том числе платят налоги в российскую казну). Если такие предприятия передать в собственность российского государства или отечественных частных предпринимателей, это может распугать других иностранных инвесторов и спровоцировать их бегство из России.



Вторая версия такова: украинские олигархи сохраняют свои давние контакты с Кремлем и добиваются согласия российских властей на продолжение своего пребывания в нашей стране. Немалое содействие в подобного рода давлении на российские власти могут оказывать некоторые российские олигархи, с которыми украинские олигархи имеют многолетние взаимовыгодные отношения. "Взаимовыгодного партнерства еще никто не отменял, а ценить это партнерство в Киеве научились. И цену ему знают. И в ценниках разбираются", – отмечает Д. Родионов.



Третью версию можно выразить словами: "Хорошо иметь дело с теми, кому есть что терять". Все люди, находившиеся у руля власти в Киеве были крупными собственниками – от Кучмы до Януковича и Порошенко включительно. И вот на горе украинским олигархам страну возглавил Зеленский, у которого, как выразился Д. Родионов, "ни кола ни двора" и которому нечего терять. А Ахметовым, Коломойским и Фирташам есть что терять. Кремлю легче договариваться с такими, чем с Зеленским.



Приведенные рассуждения относятся к августу. С тех пор произошли некоторые перемены. Необходимость экспроприации собственности украинских олигархов в России настолько назрела и перезрела, что она уже начинается "снизу". Я имею в виду национализацию украинских активов этой осенью в Крыму. Речь идет не о банальной конфискации, а именно о национализации (переход активов в собственность республики или городских властей Крыма). В Крыму национализировали имущество компаний, которые раньше принадлежали политикам и миллиардерам Украины – более 130 объектов. Среди них стратегически важный для Минобороны РФ судостроительный завод, сеть строительных гипермаркетов. К середине ноября национализация на полуострове Крым была полностью завершена. А признаков того, что Москва готова продолжить инициативу крымских властей, пока не просматривается.



Еще один важный момент: насколько далеко Киев продвинулся в своей кампании арестов и экспроприаций российских активов? Казалось бы, тут нет никаких сомнений в том, что власти Украины действуют решительно и бескомпромиссно. Все, что имеет хоть какое-то отношение к России, подлежит немедленной национализации. Однако статистика это не подтверждает.



Официальная цифра конфискованных (национализированных) российских активов, которая фигурирует во всех публикациях и документах, – 765 млн долл. Но это по состоянию на август. Судя по отдельным фрагментарным сообщениям, в течение трех осенних месяцев экспроприации подверглись активы на сумму не более 100 млн долл. С учетом сильного округления (в сторону завышения) на сегодняшний день на Украине конфисковано (национализировано) российского имущества на 1 миллиард долларов.



А теперь берем статистику Банка России по зарубежным инвестициям РФ. На начало этого года российские накопленные прямые инвестиции на Украине равнялись 3.080,5 млн долл. Т.е. в три раза больше нашей оценочной цифры конфискованных российских активов. На самом деле превышение гораздо большее. Во-первых, потому что мы не учли российские портфельные инвестиции на Украине. Величина их неизвестна. Мы можем узнать величину российских портфельных инвестиций в США, Великобритании, любой другой стране коллективного Запада. Но не на Украине. По каким-то соображениям Банк России эту информацию засекретил. Во-вторых, что еще более важно, большая часть инвестиций российских олигархов приходит на Украину под флагом не Российской Федерации, а Кипра. По данным украинской статистики, в 2020 году величина накопленных прямых инвестиций из Кипра на Украине составляла 35 млрд долл. Не сильно ошибемся, если скажем, что по крайней мере половина этих "кипрских" инвестиций на самом деле имеют российское происхождение.



Получается, что, несмотря на всю шумиху о "сплошных" конфискациях российского имущества на Украине, лишь небольшая его часть действительно была отчуждена. Версий таких "недоработок" со стороны Киева две. Либо украинские власти действительно не в состоянии провести полную и исчерпывающую идентификацию активов российского происхождения. Либо им об этих активах все известно, но из "высших" соображений они не посягают на права их собственников. Источник - фонд стратегической культуры

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