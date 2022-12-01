 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
14:16 02.12.2022

Зеленский чинит расправу над православной церковью Украины: Судьбы людей подвешены на ниточках
Зеленский ввел в действие решение об ограничениях в отношении "связанных с Россией" религиозных организаций

Александр ГРИШИН

За день до заявления Фриз украинская контрразведка СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, главном монастыре и духовном центре УПЦ, на сокровища которой давно точат зубы всякого рода раскольники

Православная церковь Украины, если мы говорим о канонической христианской конфессии, а не о структурах раскольников или сектах, доживает последние дни. Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский в некоторых вопросах тверд, решителен и последователен. Это между союзниками он может метаться, выбирая между Германией, Великобританией и США, выклянчивая деньги и вооружения у всех и льстя каждому из них. А в отношении к врагу он мстителен, злобен. Особенно, если враг: а) имеет отношение к России и Русскому миру и б) не может дать ответ. И всем этим критериям полностью до недавних пор соответствовала каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.

- Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором, - заявил Зеленский в четверг в своем ежевечернем видеообращении. – Нам надо создать такие условия, в которых какие-либо зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Тот же глава СНБО Украины, о котором сообщил Зеленский буквально плевался слюной и рычал от озверения, требуя уничтожить все русское и всех русских. С учетом того, как беспрекословно выполняются решения Зеленского в Незалежной, участь УПЦ предрешена. Против государства она бессильна.

Решительно. Бесповоротно. Однозначно.

Обыски в Киево-Печерской лавре
И последовательно. Еще весной нынешнего года в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Но та попытка провалилась. Закон так и не приняли. А 23 ноября депутат Верховной рады Ирина Фриз объявила, что в парламент снова внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине. Что и следовало ожидать. Весной Зеленский расправлялся с политической оппозицией, запрещал политические партии. Выполнив эту задачу, он перешел к тем, кого считал духовной оппозицией своей власти.

На этот раз противники УПЦ подготовились основательно. К процессу привлекли не только общественность, но и всю мощь и силу государственного аппарата, который сам был не против подключиться к нему. За день до заявления Фриз украинская контрразведка СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, главном монастыре и духовном центре УПЦ, на сокровища которой давно точат зубы всякого рода раскольники, от так называемой УПЦ Киевского патриархата до созданной вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем и экс-президентом Порошенко ПЦУ/СЦУ. Но если раскольников в первую очередь интересуют только собственность и доходы УПЦ, то украинское государство заинтересовано исключительно в искоренении всего, что имеет русский характер и происхождение или можно таковым назвать.

Гонения на священников
Незадолго до того СБУ сообщила, что с февраля по октябрь возбудила 23 уголовных дела в отношении представителей и служителей УПЦ. Обвинения не блистали разнообразием, пособничество "государству-агрессору", госизмена и т.д. Реальных результатов по ведущимся производствам добиться не удалось, и сейчас все эти люди подвешены на ниточке. А наместника лавры внесли на скандально известный сайт "Миротворец", на котором публикуются личные данные тех, кого украинские нацисты считают "врагами Украины", вплоть до телефонов и адресов проживания.

Но этого оказалось мало. В конце ноября контрразведка, МВД и Нацгвардия провели обыски не только в лавре, но и в Ровенской епархии, в мужских и женских монастырях. Их уловом, доказывающим "шпионскую сущность" служителей и прихожан УПЦ, стали портреты последнего российского императора с супругой, несколько экземпляров газеты "Русский вестник" за прошлые годы, несколько тысячных купюр и тому подобные "доказательства". От весенних обвинений в "сепаратизме" в осеннюю кампанию СБУ перешла к постановке со священниками якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, застигнутых в постели с юношами, рассказам о "коррупционерах в рядах УПЦ" и превращением их в "шпионов Путина", "руку Москвы" и "агентов Кремля".

Вопрос дошел до финишной ленточки. Участь священников уже предрешена – или они переходят в ПЦУ, и Зеленский (государство) прощает им все грехи, или подпадают под зачистку с перспективой, в лучшем случае, быть обменянными на украинских военных, находящихся в российском плену. О последнем варианте уже недвусмысленно заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

А кому не повезет, тех посадят в тюрьму. И, скорее всего, нынешний предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий сдаст их точно так же, как уступил Зеленскому конфессию в обмен за комфорт и светские блага, отказавшись поминать предстоятеля матери-церкви патриарха Кирилла, провозгласив сборы на нужды ВСУ и призывая ВСУ к победе над Россией. Тем более, что прекрасно понимает: единственная сила, на которую УПЦ может рассчитывать, это РПЦ во главе с патриархом Кириллом. А Папе Римскому явно не до того, что государство уничтожает целую христианскую конфессию. К тому же Западу сейчас явно не до православия на Украине, как сообщил политолог Владимир Корнилов, опираясь на официальную статистику, впервые за всю историю доля христиан в Англии упала ниже 50%, зато "за последние 10 лет число поклонников Сатаны выросло больше, чем в полтора раза".

Прибавьте к ним еще Зеленского и его сторонников. Хоть они пока и не в Англии. Но не исключено, что еще переедут.

P.S. Пока закон о запрете УПЦ еще не принят, Офис Президента уже принял решение о переводе всего имущества УПЦ под управление ПЦУ/ СЦУ. И лавру уже тоже фактически отжали.

Зеленский озвучил пять мер против православной церкви

В украинский парламент внесут законопроект о запрете "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций" (подробнее)

Источник - kp.ru
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