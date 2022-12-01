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|Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
15:47 02.12.2022
Атамбаев ругал судью, прокурора и снова пинал кабину, его вывели - видео
Накануне, 1 декабря, он также пинал кабину в суде на процессе по июньским событиям.
БИШКЕК, 2 дек - Sputnik. Алмазбек Атамбаев снова стал пинать кабину во время процесса в Первомайском суде, его вывели из зала.
Также бывший президент выкрикивал ругательства в адрес судьи и прокурора. Сторонники скандировали: "Позор!".
Это было заседание по кой-ташским событиям. Накануне, 1 декабря, Атамбаев также пинал кабину в суде, но это был процесс по июньским событиям.
Вечером 7 августа 2019 года в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Атамбаева, но штурм его дома был отбит сторонниками политика. На следующий день за дело взялось МВД. Правоохранители применили светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них "коктейли Молотова" и камни, в итоге экс-глава государства сдался. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.