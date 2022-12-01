Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)

15:47 02.12.2022

Атамбаев ругал судью, прокурора и снова пинал кабину, его вывели - видео



Накануне, 1 декабря, он также пинал кабину в суде на процессе по июньским событиям.



БИШКЕК, 2 дек - Sputnik. Алмазбек Атамбаев снова стал пинать кабину во время процесса в Первомайском суде, его вывели из зала.



