Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?

15:51 02.12.2022

Алия Хамидуллина, Asia-Plus



В Таджикистане есть свои, особые радости - мы мечтаем не только о мире всему миру, но и о тяжелой работе и отпущении грехов.



В Узбекистане начали исследовать индикатор семейного счастья, в основу которого легли особенности узбекской нации. Эксперты отмечают, что делается это для того, чтобы помочь сохранить благополучие семей, особенно в махаллях и районах.



А мы решили поразмышлять, в чем измеряется счастье таджика и что его делает счастливым?



У каждого человека, независимо от нации, свое определение счастья. Для кого-то оно проявляется в любимом человеке или детях, для кого-то счастье – это быть здоровым, для кого-то - материально независимым, а кому-то для счастья достаточно своей семьи, где все ее члены живы и здоровы.



Однако в каждой стране имеются свои неповторимые особенности, которые проявляются через уровень жизни, традиции и менталитет, что также определяют так называемый "индекс счастья". Такие индикаторы счастья уже исследовали во многих странах.



Женитьба сына



Главным счастьем у восточных народов, в том числе и таджиков, является семья, а дети - их главное богатство. На детей, особенно на сыновей, возлагаются большие надежды, в том числе и ответственность по обеспечению не только своей семьи, но и родителей.



Женить сына считается важной обязанностью родителей, и чем раньше они это сделают, тем лучше. Поэтому свадьба детей, и тем более пышная и с большим количество гостей, – это большое и счастливое событие, на которое тратятся немалые средства, зачастую накопленные годами.



По традиции сын (если он младший) после свадьбы остается жить со старшими родственниками, а его жена приходит в новый дом и становится помощницей по хозяйству и опорой в старости для родителей мужа.



Счастье быть замужем



Иметь хорошего и любимого мужа – счастье для многих девушек. Но для восточной девушки – это еще и некий престиж перед обществом, и защита от социального давления.



Замужнюю женщину воспринимают в обществе с большим уважением, она на порядок выше по социальному статусу, чем незамужние или разведенные. Главным богатством и достижением женщины является муж и семья.



В свою очередь, для родителей большой удачей считается найти достойную партию для своей дочери, причем пораньше и желательно из обеспеченной семьи.



Родить сына, да не одного



Таджикские семьи не боятся заводить много детей, и семья с одним малышом – редкость. Обзавестись детьми молодая семья спешит сразу же после свадьбы.



Большим счастьем для самой семьи и гордостью для родственников считается, если первым у молодоженов родился сын.



Такие установки уходят глубоко корнями в традиционные устои патриархального общества. Сын для семьи - добытчик, помощник и продолжатель фамилии отца.



Женщина, как правило, считается состоявшейся, если подарит мужу наследника. Из-за подобных установок девушки нередко чувствуют незримое давление со стороны родственников, и, конечно же, испытывают большое счастье, когда на свет появляется мальчик.



Большой дом для всей семьи



"Родить сына, построить дом, посадить дерево" - эта жизненная установка относится и к восточным мужчинам. Многие семьи, особенно в сельских районах, строят большие дома, где могут поместиться под одной крышей и родители, и дети с их семьями. Большой дом и общий дастархан - большое счастье для таджикской семьи.



Чтобы построить дом, мужчины вынуждены работать не покладая рук, иногда годами находясь вдали от семьи в трудовой миграции. Нередко необходимость поехать на заработки заставляет молодых парней отказаться от получения дальнейшего образования.



Работать в России



Работать, чтобы обеспечить свою семью, – постулат, который закладывается в таджикских мужчинах с самого детства. Но возможность зарабатывать достойно на своей родине получается далеко не у всех мужчин. Поэтому свои взоры они обращают на другие страны.



Скопить деньги на билет, чтобы уехать на заработки – тренд последнего тридцатилетия, с начала независимости страны.



Об этом мечтают даже старшеклассники после окончания школы, о чем они не раз отмечали в опросах. Ведь зарабатывая на чужбине, они могут позволить себе и другие вещи, делающие их счастливыми, - построить большой дом, отыграть свадьбу.



Чтобы не было войны



Что такое война - таджикистанцы знают не понаслышке, ведь им пришлось пережить страшные годы гражданской войны. И они, как никто другой, знают цену мирной и спокойной жизни.



Сейчас же, в мирное время, в Таджикистане, а именно в приграничных районах, люди до сих пор считают за счастье жить без страха за свою жизнь. Последний вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе оставил после себя десятки смертей, разрушенных судеб и тех, кто остался без крыши над головой.



Участившиеся вооруженные столкновения на приграничье сделали актуальной для таджиков поговорку "Худой мир лучше доброй ссоры". Все это подкрепляется тревожными событиями в мире и неспокойным соседством с талибами.



Свет и тепло дома



Энергодефицит в зимний период по сей день остается нерешенной проблемой для Таджикистана. Население, особенно в сельских районах, вынуждено получать электроэнергию лишь на несколько часов в сутки.



Сельский дом в Канибадаме



Чтобы обогреть свои дома и готовить еду, жители запасаются дровами, углем и даже кизяком (прессованный навоз). А фонарики, свечи, керосиновые лампы и печки-буржуйки – обязательные атрибуты в каждом сельском доме.



Таджикистанцы признаются, когда в доме есть свет – это настоящее счастье.



Совершить хадж



Каждый мусульманин хоть раз в жизни должен совершить хадж.



Несмотря на то, что совершение хаджа подразумевает разлуку с близкими, преодоление трудностей в пути, большие финансовые расходы, для паломников эта поездка является большим счастьем.



В июне этого года вся страна следила за тремя паломниками из Таджикистана, которые отправились в хадж на велосипедах. Они проехали более 3 тыс. км за 33 дня. Несмотря на все сложности в пути, включая изначальный отказ в визе, они все же смогли осуществить свою мечту и посетили святые для мусульман места.



А в чем заключается ваше счастье?