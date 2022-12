Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку

15:54 02.12.2022 Теперь Америка принадлежит монгольской рок-группе The Hu



CentralAsia (MNG) - "Мы в тренировочном плейлисте Рока!": как The Hu завоевывает Америку по одному фанату за раз. У The Hu есть Metallica, Elton John и The Rock, и теперь Америка принадлежит им, - пишет Louder Sound.



22 августа 2022 года Дуэйн "The Rock" Джонсон опубликовал в Instagram видео, в котором он методично выполняет серию упражнений на бицепс. Весь рабочий день рестлера превратился в героя боевиков, за исключением того, что в этом посте он запускает Wolf Totem в исполнении монгольских фолк-металлических героев The Hu. Это не осталось незамеченным, в том числе и самими The Hu.







"Вы можете видеть тяжелую работу, которую он вложил в свое тело", - говорит Нямжанцан "Джая" Галсанжамц, который играет на всех духовых инструментах в The Hu, а также является одним третью вокалист группы. "Когда вы тренируетесь на этом уровне, вы должны подключиться к состоянию полного сосредоточения и силы, и он достигает этого от Wolf Totem. Тот факт, что мы в его плейлисте для тренировок, потрясающий!"



The Rock - не только поклонник знаменитостей, появившийся на волне успеха вирусного хита The Hu 2019 года Yuve Yuve Yu и дебютного альбома The Gereg. Их легион сторонников включает всех, от Metallica до Элтона Джона, последний приветствует их как "группу года". Лиззи Хейл, Джейкоби Шаддикс из Papa Roach и From Ashes To New выстроились в очередь, чтобы сотрудничать с ними, а их недавний сингл Black Thunder появится в новой видеоигре Star Wars Jedi: Fallen Order. Это был адский прием для группы из страны, у которой нет опыта создания всемирно известных металлических групп.



"Нам нравится, как люди приветствуют нас и как они готовы слушать эту новую культуру и этот новый стиль музыки, который мы привносим", - говорит исполнитель на товшууре Тэмуулэн "Тэмка" Наранбаатар (товшуур - традиционная монгольская лютня).



The Hu вот-вот узнают, насколько США будут восприимчивы к этому новому стилю музыки и культуры. В преддверии выпуска своего второго альбома Rumble Of Thunder группа отправилась в масштабный тур из 32 концертов, выступая на разогреве у тяжеловесных хедлайнеров Five Finger Death Punch и Megadeth.



Они не начинают с нуля. Yuve Yuve Yu и Wolf Totem, последний получил римейк с добавлением Jacoby Shaddix, заставили людей сесть и обратить внимание, в то время как они подписали контракт с Better Noise, лейблом, основанным менеджером Mötley Crüe и тяжеловесом индустрии Алленом Ковачем, что делает их частью той же конюшни, что и Five Finger Death Punch и Papa Roach.Но это самый большой шаг вперед для самого обсуждаемого музыкального экспорта Монголии. The Hu готовы для Америки. Вопрос в том, готова ли Америка к The Hu?



Это третья поездка The Hu в США, хотя они впервые выступали в таких огромных залах, как FivePoint Amphitheatre в Ирвине, штат Калифорния, где Hammer и встречается с ними сегодня.



Закулисье в FivePoint представляет собой четырехугольник темно-бордовых трейлеров, вдоль которых стоят высокие промышленные вентиляторы, качающие прохладный воздух на диваны, установленные посередине. Это четвертое свидание в этом туре, и район гудит от активности перед концертом. Дэйв Мастейн болтает с кем-то в дальнем углу, а возле трейлера The Hu Золтан Батори из 5FDP и его спарринг-партнер занимаются дзюдо на мягком мате.



Атмосфера в трейлере The Hu охренительная. Некоторые участники группы сидят плотным полукругом и джемят, а их продюсер/наставник Дашка наблюдает за ними. В небольшом бэк-офисе Галбадрах "Гала" Цэндбаатар и Энхсайхан "Энкуш" Батжаргал смотрят друг на друга, распиливая свои богато украшенные, сделанные вручную вертикальные скрипки из конского волоса морин хуур и вместе горловое пение. На вешалке для одежды висят кожаные монгольские костюмы, которые группа носит на сцене. Погода приближается к 35˚C, и Hammer потеет, просто глядя на них.



В настоящее время The Hu насчитывает восемь участников, первоначальный квартет из Галаа, Энкуш, Джаяа и Тэмка, дополненный перкуссионистом Оно, гитаристом Жамба, басистом Даваа и барабанщиком Одко. Последние четверо считаются полноправными участниками, а не гастролирующими участниками, поскольку их роли в группе продолжают расширяться. В тесном трейлере разыгрывается бессловесная хореография, когда музыканты ловко обходят друг друга, каким-то образом не ударяя друг друга по инструментам или локтям.



The Hu поднялись из рядов небольших клубов во время своего первого турне по США в 2019 году, и с их укороченным получасовым вступительным сетом возникают дополнительные проблемы."Когда мы выступаем хедлайнерами, фанаты приходят посмотреть на нас, и они знают, что их ждет", - говорит Джаяа через своего артиста-менеджера и переводчика Солонго. "Но в этом туре у вас есть смесь фанатов, которые пришли за Megadeth, Five Finger Death Punch и [открывателем] Fire From The Gods, поэтому мы должны доказывать свою состоятельность каждую ночь. Это был отличный урок".



Большинство профилей группы склоняются к ракурсу "рыба из воды": монгольская группа, играющая "экзотический" сплав традиционной местной фолк-музыки и металла, который The Hu назвал "Hunnu Rock", черпая лирическое вдохновение из своей истории и культуры. Но The Hu упорно трудились, чтобы рассеять дуновение новизны, их музыка и исполнение вместо этого стояли на своих собственных ногах.



Диджей Sirius XM Хосе Мангин - один из ведущих законодателей вкусов на метал-сцене США, выступающий на каналах Liquid Metal и Octane. Он регулярно поддерживает перспективные группы со всего мира и был одним из первых в США, кто поддержал The Hu.



"Я думаю, что глобальным метал-командам трудно пробиться в Штатах, - говорит Хосе Hammer. "Но опять же, это сработало для немецкоязычной группы, такой как Rammstein. Всегда будет странный барьер для этих групп, которые вкладывают много культуры в свою музыку. Я думаю, что The Hu предстоит тяжелая битва, но я думаю, что это битва, которую они могут выиграть".



The Hu не первая группа, которая смешала традиционную монгольскую народную музыку с металлом. Tengger Cavalry, возглавляемая покойным Nature Ganganbaigal, выпустила ряд известных альбомов в начале 2010-х и даже переехала в США в попытке взломать североамериканский рынок. Но они в значительной степени остаются неизвестными для большинства американских поклонников металла. Кроме того, The Hu не видят большой связи между тем, что делала Tengger Cavalry десятилетие назад, и тем, что они делают сейчас.



"Они никак не повлияли на наш звук", - говорит Гала. "Жанр Хунну-рок был создан нашим продюсером Дашка, вплоть до того, как мы настраиваем наши инструменты, что полностью отличается от западной музыки. Дашка создал его с нуля, а мы, как исполнители, добавили свои специи и ароматизаторы".



К вечеру становится жарко. Все еще в уличной одежде, группа направляется на встречу. Среди ожидающих фанатов Данте Патноуд, морской пехотинец США, приехавший по этому случаю с военной базы Кэмп-Пендлтон. Он видел The Hu во всех их турах по США. "Я бы сказал, что их музыка сильно отличается от той, к которой привыкли люди", - говорит он. "Возможно, это даже приобретенный вкус, но это действительно придает вам силы. Сейчас они уже большие, и они только становятся больше".



Также в очереди стоит миниатюрная семилетняя вьетнамская девочка Колетт Нгуен, которая находится здесь со своими родителями Дуком и Нхунгом. Когда она позирует для своей фотографии с группой, Гала кричит, и вся группа ревет громоподобный военный гимн. Она сияет. "В этом году мы транслировали Coachella в прямом эфире, и Колетт сразу же прониклась их звучанием", - говорит ее отец Дюк. "Поэтому мы пошли на Spotify и посмотрели их. Колетт сказала: "Алекса, сыграй The Hu". С тех пор мы слушаем их каждый день".



Когда все фанаты забрали свои фотографии, охрана выводит их обратно на улицу. Колетт оборачивается, чтобы в последний раз внимательно рассмотреть своих героев, и, как только она это делает, Джаяа оглядывается и видит ее. Он подбегает, наклоняется и крепко обнимает ее.



Вернувшись за кулисы, The Hu встречают шлепками по спине и кулаками другие музыканты и команда. Из-за языкового барьера не так много разговоров с людьми за пределами их лагеря. Иногда их попытки говорить по-английски заканчивались забавными моментами. Во время недавнего шоу Джаяа подошел к микрофону, намереваясь сказать: "Я люблю вас, ребята!" вместо этого он заявил: "Я люблю парней!"



"Один из парней дал мне понять, что я сказал что-то неправильно, поэтому я быстро поправился, сказав: "Мы любим парней!" - говорит он, смеясь над своей двойной ошибкой.



Пока группа одевается, готовясь к выступлению, мы садимся с Дашка, известной как Б.Дашдондог в The Gereg 2019 года. Он знает, что англоязычная аудитория может сопротивляться неанглоязычным группам, но настаивает на том, чтобы The Hu не пошли на компромисс с их подходом.



"Люди могут подумать, что вам нужно петь на английском или играть на традиционных рок-инструментах, чтобы действительно добиться успеха, - говорит он, - но горловое пение - такой важный элемент нашего звучания, что мы должны продолжать петь на монгольском языке. Честно говоря, я не знаю, какие проблемы нас ждут, но когда они появятся, мы с ними справимся".



К тому времени, когда The Hu готовы выйти перед толпой FivePoint в своих полных регалиях, небольшая толпа музыкантов и зрителей собралась у края сцены, среди них басист Five Finger Death Punch Крис Кель, басист Megadeth Джеймс ЛоМензо и участники Fire From The Gods.



Группа появляется под аплодисменты публики, их традиционные костюмы резко контрастируют со стеной Marshalls позади них.Когда они выплескивают ярость Black Thunder, начинают стучать головы, поднимаются мобильные телефоны, фанаты выбегают в проходы и начинают танцевать, к большому разочарованию службы безопасности.



Это может быть аудитория Megadeth/Five Finger Death Punch, но очевидно, что они знают, кто такие The Hu, и, что более важно, тот факт, что они поют на монгольском языке, не является проблемой. Рев узнавания приветствует Wolf Totem, и к тому моменту, когда This Is Mongol становится ближе к калифорнийскому небу, становится ясно, что любая языковая и культурная дистанция между The Hu и американскими металлистами не будет проблемой.



Пока роуди устраивают сцену для Megadeth, в трейлере The Hu начинается вечеринка после выступления. Участники группы общаются с друзьями. Золтан Батори и Крис Кель из 5FDP заглядывают поболтать и сфотографироваться. "У нас есть кое-что для вас!" - рассказывает Hammer переводчик группы Солонго, предлагая странный белый эликсир в пластиковой чашке, чтобы присоединиться к тосту с группой. Узнав, что это ферментированное кобылье молоко - айраг, традиционный монгольский напиток, мы почтительно отказываемся.



Реакция всего на несколько концертов в туре была исключительно положительной, хотя The Hu это не удивило. "Мы начали учиться игре на музыкальных инструментах, когда были маленькими детьми. Вместо того, чтобы играть на улице с нашими друзьями, мы пожертвовали той частью нашей жизни ради музыки, которую мы исполняем сегодня", - говорит Гала. "Эти жертвы окупаются сейчас, и они способствуют успеху, который мы сейчас переживаем".



Хосе Мангин из Sirius XM соглашается. "Они уже делают то, что им нужно делать", - говорит он."Выступать с этими мейнстримными мега-группами - это способ завоевать сердца слушателей в Штатах. Я не думаю, что им нужно менять свой подход и петь на английском. Это не их дело. Им нужно продолжать делать то, что они делают, и остальной мир подтянется".



Успех в США и Европе важен для любой группы, независимо от того, откуда она. Но для The Hu не менее важно распространять монгольскую культуру там, где они бывают.



"Успех трудно измерить, - говорит Гала, - но если люди услышат нашу музыку и получат от нее удовольствие, а будущие поколения услышат о монгольской группе The Hu, тогда мы поймем, что добились успеха".



The Hu определенно готовы к Америке. Судя по сегодняшним свидетельствам, Америка также определенно готова и к The Hu.



автор: Джо Дэли (Joe Daly) - отмеченный наградами музыкальный журналист с более чем тридцатилетним опытом. С 2010 года Джо регулярно пишет для Metal Hammer, пишет обложки, новости, обзоры альбомов и другой контент. Джо также пишет для журналов Classic Rock, Bass Player, Men’s Health и Outburn. Он работал музыкальным редактором в нескольких интернет-изданиях, а также сотрудничал с SPIN, BBC и частым гостем в нескольких подкастах.



перевод: Татар С.Майдар

источник: Louder Sound Источник - centralasia.media

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669985640





