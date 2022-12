"Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане

16:01 02.12.2022 "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане



21 Ноя, 2022



Казахстан, как, собственно, и другие страны региона, давно стал "вторым домом" для заграничных структур, которые совершенно бесплатно или с большим дисконтом "нам строить и жить помогают". Согласно официальным данным, на нашей территории действуют представительства более чем 50 организаций, имеющих статус международных, примерно трех десятков государственных организаций других стран, почти 80 зарубежных НПО и фондов. По некоторым оценкам, за последние двадцать лет Казахстан из различных некоммерческих источников иностранного происхождения получил порядка 2-х миллиардов долларов. Но плохо это или хорошо? Как говорится, большой и жирный вопрос.



На крючке?



Беспрепятственная деятельность зарубежных "эмиссаров" в Казахстане давно уже вызывает недоумение. В то время как многие страны из-за опасений быть ввергнутыми в пучину дестабилизации и хаоса указывают им на дверь, мы включили для них "режим наибольшего благоприятствования", даже не помышляя провести ревизию их работы. А стоило бы – хотя бы в свете многочисленных скандалов, регулярно вспыхивающих в разных точках мира, и публично озвучиваемых нехороших подозрений в истинности мотивов оказываемой ими помощи.



Несколько лет назад Министерство информации и общественного развития обнародовало данные о том, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70 процентов из них финансируются через различные источники из США. Другие страны-"доноры" остались за кадром, хотя, учитывая увеличение числа приверженцев нетрадиционных религиозных взглядов и рост националистических настроений, нетрудно догадаться, ху из ху.



По законам жанра, в официальной "биографии" каждого из зарубежных спонсоров тишь да гладь - все, как один, благочестивые праведники, ратующие за мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого. Но стоит ковырнуть ноготком отбеленную до дыр репутацию, как проступает фарисейство чистой воды, в чем мы на собственном опыте убеждались уже не раз, будь то случаи с западными светочами демократии или же с адептами сакральных знаний из Западной Азии.



Январские события это наглядно доказали, как, собственно, и пролившаяся кровь в Жанаозене и Шаныраке, где тоже "засветились" те, кто за счет щедрых грантов выезжал за рубеж на мастер-классы по организации митингов и протестов еще задолго до прокатившейся по всему постсоветскому пространству волны "цветных" революций. А уж когда в соседнем Кыргызстане распустились тюльпаны, Грузию завалило лепестками роз, а украинский майдан стало трясти, как в лихорадке, от бесконечных переворотов, поставка казахстанцев в страны "победивших демократий" была поставлена на поток за счет увеличения "старшими товарищами" финансирования на развитие местного гражданского общества и его вовлечение в общественные процессы.



Впрочем, активно насаждаемые в нашей вотчине чужие правила игры в демократию по западным лекалам и откровенное лоббирование иностранными фондами собственных интересов не вызывали опасений. Многие были уверены в том, что к нам чужестранцы относятся как к людям, не держат камня за пазухой и искренни в своем желании вбухать кучу миллионов долларов в развитие отечественных СМИ, поддержку политических активистов, представителей ЛГБТ, больных ВИЧ и т.д. и т.п. Те же немногочисленные голоса, которые призывали задуматься, почему эти средства не идут на решение аналогичных проблем внутри стран их "исхода", воспринимались в штыки. И это еще мягко сказано.



Несколько лет назад мы уже поднимали вопрос, касающийся деятельности в Казахстане одного из именитых фондов, который направил на формирование политической и правовой культуры, а также на развитие медиа-сферы в нашей стране 100 миллионов долларов. Но мало того, что нас в очередной раз обвинили в работе на Кремль, от тотального влияния которого на наши неокрепшие души способен спасти только этот фонд, так еще и некоторые наши коллеги вкупе с экспертами, вкусившие прелести "грантовой культуры", объявили нам самый настоящий бойкот. Как говорится, было бы смешно, если б не было так грустно.



Скорее всего, к зарубежным фондам, бесконтрольно орудующим в нашей стране, мы еще долго будем относиться как к тому покойнику, про которого либо хорошо, либо ничего – слишком уж много за десятилетия их присутствия у нас развелось обратившихся в их веру адептов. Впрочем, государство тоже настроено к ним довольно благодушно – оно, если судить по заявлениям представителей высшей власти, уверено в лояльности и патриотизме граждан. Но насколько адекватна такая позиция? Всегда ли патриотические чувства способны перевесить на чаше весов гарантированный иностранными грантами кусок колбасы? Наблюдая за тем, во что превращается сегодня информационное, да и общественно-политическое поле страны, начинаешь испытывать большие сомнения на этой счет.



Тем не менее, хочется верить, что январские события многому нас научили и, как минимум, пошатнули незыблемость постулата про отсутствие у нас "агентов влияния". Не зря же недавно глава государства дал понять, что журналистам нужно с осторожностью распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей, а провокаторам всех мастей и рангов, в том числе и действующим из-за рубежа, осознать тщетность попыток раскачать ситуацию внутри страны.



Да и некоторые политические силы вслед за президентом активно включились в процесс выявления тех, кто живет на иностранные инвестиции. Например, недавно лидер заседающей в парламенте Народной партии Казахстана заговорил об агентах западного влияния среди блогеров, журналистов и политиканов, цель которых – дестабилизировать обстановку в стране. А отдельные общественники все чаще заводят речь о необходимости принятия по примеру соседней России специального закона об иноагентах. Но насколько серьезными можно считать такие намерения, пока непонятно.



Между тем, вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов в нашей стране – пользы или вреда, требует внятного ответа. Особенно с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны. И в случае, если зарубежные НКО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру не по правилам, их влиятельность может выйти нам боком.



В сетях американского спрута



Начать рассказ о деятельности иностранных НКО в нашей стране было бы логично с, пожалуй, самой крупной организации, представленной в Казахстане, – Агентства США по международному развитию USAID, курируемого напрямую американским Госдепом. За годы своего присутствия в РК она оказала помощь более чем на 700 миллионов долларов.



USAID, в том числе в партнерстве с государственными органами Казахстана, оказывает содействие в улучшении делового климата, занимается вопросами образования, здравоохранения, энергетики, демократии и прав человека, реализует серию других проектов в самых различных сферах. Однако делает это, несмотря на регулярную публикацию финансовой отчетности, не совсем прозрачно. По крайней мере, целевое назначение многих, особенно крупных, траншей с шестью нулями остается скрытым, что не может не вызывать вопросов.



И вопросы эти множатся в геометрической прогрессии с учетом реноме, заработанного Агентством в самых разных странах. А оно далеко не всегда положительное. USAID регулярно обвиняют и в работе на ЦРУ, и в финансировании государственных переворотов, и во многих других прегрешениях. Кстати, РФ еще в 2012 году запретила на своей территории его деятельность по причине того, что оно "не всегда отвечало заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества" и "через распределение грантов пыталось влиять на политические процессы в стране".



По аналогичным мотивам были закрыты офисы Агентства в Белоруссии, Эквадоре, Боливии. Сразу восемь государств Латинской Америки несколько лет назад поднимали вопрос о том, чтобы признать деятельность USAID в их странах как "дестабилизирующую правительства". А в 2016 году WikiLeaks обвинил Агентство в спонсировании международного скандала, связанного с публикацией так называемого "Панамского архива" - Ассоциация развития журналистики OCCRP, раскрывшая оффшоры, существует за счет грантовой подпитки USAID. Против кого была направлена эта акция и кого она задела рикошетом, думается, напоминать не стоит.



И это далеко не полный перечень скандалов, преследующих деятельность данной структуры. Но самый громкий из них, пожалуй, был связан с тем, что Агентство, предлагающее разным странам свои программы по противодействию коррупции, само оказалось замешанным в коррупционном правонарушении: как сообщалось, его сотрудники вне конкурса раздавали гранты своим бывшим сослуживцам. Впрочем, даже подобные вещи не мешают общественникам в разных странах мира "разделять ценности" этой организации. И Казахстан, конечно же, не является исключением.



USAID у нас работает как опосредованно, выделяя гранты через партнерские фонды, так и предоставляя их напрямую. Но кто из отечественных НПО и активистов, когда и по какому поводу удостаивается такой чести – тайна за семью печатями. По сусекам можно наскрести только разрозненные и не всегда актуальные данные, которые, конечно же, общей картины не формируют, но кое-какие пазлы сложить позволяют. Судите сами.



Это, конечно, лишь единичные примеры. А в целом на иглу USAID Казахстан успел подсесть довольно прочно. Если начать читать "Истории успеха", размещенные на официальном сайте Агентства, то вполне может сложиться впечатление, что без американских костылей мы и двигаться-то разучились. В грантовых программах участвуют не только общественные объединения и отдельные активисты, но и крупные торговые сети, научно-исследовательские центры, действующие судьи, врачи, учителя, журналисты – кого там только нет.



Впрочем, разговор о деятельности Агентства и его партнерских организаций продолжим в следующий раз…



Автор статьи: Зауре Сулейменова



"Агенты влияния" или филантропы? Чем заняты иностранные фонды в Казахстане. Часть 2-я



28 Ноя, 2022



Казахстан для борцов за демократию во всем мире – самая настоящая вольница. Десятки лет в нашей стране действуют самые разные фонды, деятельность которых непрозрачна и никому не подотчетна. Возможно, они, как и декларируют, на самом деле пытаются помочь нам вырваться из оков прошлого и открыть путь в светлое, безоблачное будущее. А возможно, заявляемые ими благие намерения – всего лишь хорошая маскировка для реализации неких скрытых замыслов в интересах тех, кто заполняет их финансовые закрома. Последнее предположение не выглядит чем-то невероятным в свете многочисленных скандалов, вызванных присутствием таких организаций в разных странах мира. Впрочем, не будем навешивать ярлыки. Как говорится, судите сами.



Тишь, гладь, да божья благодать?



В прошлый раз мы акцентировали внимание на деятельности Агентства США по международному развитию USAID, курируемого напрямую Государственным департаментом США. Оно известно не только своим объемом "инвестиций" в Казахстан, превысившим 700 миллионов долларов, но и "дестабилизирующей ролью" в целом ряде стран – прежде всего, постсоветских и латиноамериканских. В нашей республике Агентство в большинстве случаев работает через другие иностранные фонды, выступающие в роли операторов тех или иных проектов.



Один из таких – представительство Internews Network в Казахстане, которое на протяжении нескольких десятков лет занимается развитием медиа. Инструменты у него самые разнообразные, начиная с образовательных программ и заканчивая юридической защитой журналистов. Впрочем, самый популярный – это, конечно же, гранты, размер которых может достигать 13-15 миллионов тенге.



Специальных отчетов по грантовой поддержке Internews, в отличие от некоторых других аналогичных фондов, не публикует, что, конечно, вызывает вопросы относительно прозрачности выделения помощи и ее целевого назначения. Ведь если верить тем крупицам, которые просачиваются в информационное поле, у этой структуры нет никаких оснований что-то скрывать или чего-то стыдиться – наоборот, сплошные поводы для гордости. Вот только несколько примеров оказанной ею грантовой поддержки, организуемой в рамках конкурса идей по производству контента под названием "Большой формат". В 2021 году его победителями стали:



Годом ранее "Большой формат" выиграли следующие проекты:



Гранты на производство контента через Internews получали и такие проекты:



Специальные гранты предусмотрены и на производство документального кино:



Так чего же опасается Internews, избегая публичной отчетности о грантовой поддержке казахстанских медиа? Вопрос остается открытым. Как, собственно, и масса других.



Одним из крупнейших проектов, реализуемых Internews на деньги USAID, является программа MediaCAMP, направленная на создание "более сбалансированной информационной среды в Центральной Азии", которая, в свою очередь, способствует "открытости молодежи и взрослых для различных идей, мнений и перспектив", тем самым повышая "их вовлеченность в гражданское участие". Общий бюджет программы составляет 15 миллионов долларов.



Эти средства, как сообщается, идут на улучшение правовой среды для медиа, на внедрение инновационных форматов в местное производство контента, а также на создание "инклюзивного контента" с целью объединения "медиа и гражданского общества для разработки таких стратегий и инструментов, которые усилят голоса уязвимых групп". Кто конкретно из казахстанских журналистов и НПО участвует в данной программе и с какой целью? – вопрос тоже на засыпку: лишь настойчивый интернет-серфинг позволяет вычислить некоторых из ее "бенефициаров", хотя на сайте USAID указано, что участниками программы успели стать тысячи казахстанцев.



Звучит это так: "В рамках MediaCAMP Internews и его партнеры обучили свыше 2000 журналистов и представителей СМИ из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в течение первых трех лет программы и оказали помощь 149 негосударственной медиаорганизации и информационным агентствам, а также отдельным журналистам и организациям гражданского общества (ОГО) в производстве свыше 2500 единиц местного контента… Почти 6000 человек из трех целевых стран приняли участие в мероприятиях по медиаграмотности, включая школы медиаграмотности, фестивали и тренинги в Домах медиа и цифровой грамотности, что помогло им научиться критически оценивать информацию... Internews также оказал помощь в наращивании потенциала и техническое содействие 9 медиа-организациям по поддержке СМИ в Казахстане и Таджикистане для улучшения их правовой деятельности, усиления мер саморегулирования в рамках медиасообщества, а также обеспечения непосредственного участия представителей СМИ в принятии важных и актуальных нормативных решений".



Между тем, именно мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, вызывают большую тревогу как внутри страны, так и за ее пределами. Особенно это касается декларируемого усиления "голоса уязвимых групп". Что скрывается за такой формулировкой, понять довольно сложно, но с учетом опыта январских событий, когда в мессенджерах и социальных сетях наблюдалась нездоровая "коллаборация" медиа и гражданской активности, курируемая "доброхотами", находившимися за пределами страны, этот пункт вовсе не выглядит однозначным. О чем, кстати, не перестают напоминать некоторые аналитики, не успевшие или не пожелавшие попасть в порочный круг грантовой зависимости от иностранных доноров. Эксперты же из России, где в некоторых регионах USAID, несмотря на законодательный запрет его деятельности, все же умудряется проводить мероприятия, аналогичные тем, что предусмотрены в MediaCAMP для стран Центральной Азии, прямо утверждают, что основная их цель заключается в разжигании русофобии и синофобии. Конечно, трудно судить, насколько такие оценки соответствуют действительности, но то, что Internews поддерживает организации, разжигающие костры инквизиции, давно не секрет.



Возьмем, к примеру, ОФ "Правовой медиа-центр", который с 2019 года является участником MediaCAMP, да и, похоже, вообще, как свидетельствуют данные, приведенные на его официальном сайте, живет исключительно на иностранные гранты.



Так вот, несколько лет назад этот фонд "прославился" подачей судебного иска на Министерство информации с требованием обязать его раскрыть сведения о том, какое СМИ, в каком размере и за что конкретно получает финансирование в рамках государственного информзаказа. "Конечная наша цель, чтобы эта информация была прозрачной и открытой для налогоплательщиков. Мы хотим изменить практику, мы хотим, чтобы закон о доступе к информации заработал в Казахстане, чтобы госорганы относились к информации не как к своей собственности, а чтобы она была открыта для всех", - возмущались тогда представители фонда.



Суд им, естественно, отказал в иске, посчитав ненадлежащим истцом. Но дело даже не в этом, а в том, что инициатива "Правового медиа-центра" спровоцировали тогда серьезную волну хейта в отношении СМИ, участвующих в реализации проводимой государством информационной политики, и слово "пропагандисты" было самым мягким среди тех, которые звучали в их адрес со всех сторон. Если его сотрудники так понимают декларируемую ими миссию по правовой защите журналистов, то, наверное, стоит "снять шляпу вместе со скальпом", тем более что сам центр подобного рода информацию (суммы грантов, на что они были потрачены) разглашать почему-то не спешит. Опять же, не хочется навешивать какие-то ярлыки, но попахивает двойными стандартами. Как минимум…



В круговороте смыслов



Но вернемся непосредственно к Internews и к тому, чем эта организация занимается в Казахстане. Обращают на себя внимание еще несколько реализуемых ею проектов. Во-первых, это выделение грантов на создание сети гражданской журналистики. Имеются в виду финансовая поддержка координатора сети гражданских журналистов (без уточнения суммы); грант на оплату гонораров участников сети на начальном этапе (без уточнения суммы); дистанционное наставничество для координаторов созданных сетей.



С одной стороны, вроде бы неплохое дело – поддержать активных казахстанцев, которые не против тратить силы и время на то, чтобы донести до общества свою позицию. С другой - очень уж похоже на создание "сети" из готовых сочинять что угодно непрофессионалов, не обремененных нормами этики и способных путать "свободу слова" со "вседозволенностью", коих и без того тьма тьмущая среди и рядовых пользователей социальных сетей, и так называемых лидеров общественного мнения. По опыту январских и кордайских событий мы все прекрасно знаем, к чему они могут призывать и что в итоге наворотить.



Вообще, несколько странно, что систему гражданской журналистики Internews намерен внедрять у нас именно сейчас. Проведенные этой структурой и по ее заказу многочисленные исследования прямо указывают на низкий уровень критического мышления казахстанцев, абсолютную медиа-безграмотность, на набирающий обороты в информационном пространстве "язык вражды". Поэтому объяснить стремление простимулировать появление гражданской журналистики в таких исходных условиях можно всем, чем угодно, но только не озабоченностью состоянием журналистики и отсутствием качественного медиа-контента.



О том, что движет Internews на самом деле, судить, конечно, трудно, можно только предполагать, пытаясь найти разгадку этого "ребуса" в других проектах, финансируемых этой структурой. В качестве "пробника" можно присмотреться к грантовому конкурсу в рамках нового проекта REVIVE. Как сообщается на сайте организации, он "финансируется Европейским союзом" и "направлен на содействие созданию здоровой информационной среды, позволяющей гражданам стран Центральной Азии противостоять дезинформации и принимать обоснованные решения". Бюджет солидный – 3,8 миллиона евро. Только вот помимо традиционного бла-бла-бла про повышение журналистского потенциала и продвижение на рынок качественного медиаконтента, в его описании четко говорится: заказчик рассчитывает на то, что реализация проекта будет способствовать в том числе "изменению образа жизни в связи с событиями, происходящими в стране, регионе и мире". Формулировка, конечно, замысловатая, но говорящая сама за себя. Наверное, именно поэтому Internews намерен в рамках проекта работать преимущественно "с независимыми медиапрофессионалами, создателями контента, гражданскими активистами и организациями гражданского общества".



Впрочем, это всего лишь размышлизмы. Хотя надо признать, что вопросы относительно того, только ли помощью журналистскому сообществу занимается Internews, уже давно перестали быть риторическими.



Не будешь работать на свое правительство - будешь работать на чужое?



Материнский офис этой организации, судя по отчетам, размещенным на официальном сайте, прямо закладывает в свои бюджеты расходы на лоббирование (такие данные приведены в отчете организации за 2020 год на https://internews.org/wp-content/uploads/2022/08/2020-Internews-Form-990-1.pdf):



Что и с какой целью лоббирует Internews во всем мире? – вопрос, на который нет четкого ответа, но зато существует масса предположений.



Еще в 2005 году независимый журналист Дж.Бейкер, живущий в Сиэтле, в своем исследовании "What is Internews?" задался таким вопросом и, опираясь на полученные данные, сделал вывод, что существующие отделения этой организации, "сверху донизу пронизанные людьми из ЦРУ,… обучают легионы "агентов влияния" и отправляют их в целевые регионы, чтобы "философски сглаживать набеги западных транснациональных корпораций".



Косвенно этот вывод подтверждается и публикацией в американском аналитическом издании The Daily Beast. В ней рассказывается о том, что глава администрации президента Афганистана получал зарплату от двух правительственных подрядчиков США в 2002-м и в начале 2003-го, когда он управлял офисом главы государства, был его пресс-секретарем и консультировал его по иностранным делам. Одним из таких подрядчиков был как раз таки Internews. И если данный факт имел место, то, наверное, вполне объяснимо, почему в некоторых странах своего присутствия эта организация не публикует никакой финансовой отчетности…



Но идем дальше. В своих разоблачениях Дж.Бейкер указывал и на то внимание, которое Internews уделяет Центральной Азии – одному из самых "ресурсно насыщенных регионов в мире". Он утверждал: "Страны Каспийского бассейна - Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан – уже давно признаны целями американской внешней политики, и Internews в буквальном смысле одержим "станами".



Над такими умозаключениями, конечно, можно было бы посмеяться, если бы не уже упомянутые отчеты Internews, которые фактически "верифицируют" заявления журналиста:



Наибольшую заинтересованность Internews, как видно, проявляет к африканским странам, России и государствам, образовавшимся после распада СССР.



Этот момент можно было бы оставить без комментариев – вроде бы все уже ясно, но поступить так не дает еще одно журналистское расследование в отношении Internews, проведенное когда-то канадской The Globe and Mail. В статье под названием "Торговцы мечтами" четко поясняется, что ура-патриотические акции по оказанию с одобрения Госдепа США "помощи" в Центральной Азии преследуют только одну цель: взять эти страны за шиворот…



В отличие от Казахстана, в некоторых других государствах региона задумываются над тем, что несут им проекты Internews. Например, в Таджикистане. Не так давно на известной интернет-площадке был опубликован пост следующего содержания: "Деятельность фонда делится на три основных направления, первым из которых является финансирование "независимых" медиа-ресурсов в Таджикистане, таких, как "Новый Репортер", "Your.tj", "Радио Озоди", где редакционная политика направлена на дискредитацию действующего руководства республики, а также ее взаимоотношений с Россией и участие в совместных с ней политических, экономических и военных блоках. Вторым направлением деятельности фонда Internews является грантовое финансирование проектов, пропагандирующих в республике западные ценности, а также финансирование общественных и политических движений в Таджикистане, осуществляющих публичную критику действующей власти. Третьим и наиболее обширным направлением деятельности фонда Internews является организация образовательных программ для таджикской молодежи, студентов профильных вузов и журналистского сообщества. В рамках данных образовательных курсов под видом борьбы с дезинформацией участников обучают "медиакритике", а также технологиям информационной манипуляции. Часть выпускников данных образовательных программ пополняют ряды так называемых "гражданских активистов" и правозащитников, которые осуществляют деятельность по подрыву общественного доверия к действующей власти и проводимого ею политического курса как внутри страны, так и в рамках международных отношений. Основные тезисы, придвигаемые в рамках образовательных программ, направлены на усиление антироссийской истерии в таджикском обществе и на критику руководства Таджикистана за нарушение прав человека и свободы слова".



Достоверна эта информация или нет, судить сложно. По крайней мере, никто из представителей Internews ее не опроверг. Кроме того, Таджикистан не одинок в своих подозрениях. Серьезные претензии высказываются в отношении деятельности этой структуры в Кыргызстане. Узбекистан же и вовсе еще в середине "нулевых" годов отказался от сотрудничества с Internews, обвинив ее в нарушениях Закона "О негосударственных некоммерческих организациях".



На этом можно было бы поставить жирную точку. Но все же стоит закончить сегодняшний разговор еще одной цитатой, принадлежащей исследователям деятельности Internews и других зарубежных фондов в Казахстане. Результаты этого исследования несколько лет назад были опубликованы в журнале "Центральная Азия: проблемы и перспективы (взгляд из России и Китая)".



А вот сама цитата: "Соединенные Штаты создали на всей территории Казахстана сеть неправительственных организаций, претворяющих в жизнь как гуманитарные, так и общественно-политические инициативы своих западных доноров, ежегодно выделяющих на их поддержку суммы, исчисляемые десятками миллионов долларов. Прозападные СМИ утвердились в медийном пространстве республики за счет набирающих популярность проектов в Интернете, который в условиях государственного контроля над телерадиовещанием все более приобретает ореол независимого источника информации. Через многочисленные образовательные центры, открытые в городах Казахстана, программы стажировок, долгосрочных и краткосрочных курсов прошли десятки тысяч граждан республики, включая сотрудников силовых ведомств, активистов молодежных движений, журналистов и представителей местных элит, которые теперь связывают будущее Казахстана исключительно с либерально-демократической моделью развития".



Теперь точка. Без комментариев…



Автор статьи: Зауре Сулейменова Источник - qmonitor.kz

