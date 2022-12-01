 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврикаВ Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:03 02.12.2022

В Монголии обнаружены останки первого в мире плавающего динозавра. Фото

CentralAsia (MNG) - На протяжении более 150 миллионов лет удивительные виды динозавров всех форм и размеров наполняли среду обитания Земли. Гиганты с длинной шеей, живые танки, хищники с острыми как бритва зубами и ярко окрашенные птицы распространились по всему мезозойскому миру.

Но при всем своем разнообразии и успехе динозавры, похоже, не хотели делать решительный шаг. За два столетия открытий не было найдено ни одного нептичьего динозавра с адаптацией, лучше всего подходящей для плавания и ныряния, в то время как другие формы рептилий совершили переход с суши в воду. Но теперь, наконец, палеонтологи нашли плавающего динозавра.

Недавно названный вид, описанный в четверг в Communications Biology, не был ящеровидным гигантом. Маленький пловец был всего около фута в длину и жил в доисторической Монголии около 71 миллиона лет назад. Несмотря на то, что он был двоюродным братом острозубых хищников, таких как велоцираптор, новый динозавр имел совершенно другой, обтекаемый вид и длинные челюсти, полные крошечных зубов.

Палеонтолог Сеульского национального университета Сунгджин Ли и его монгольские коллеги назвали динозавра Natovenator polydontus, "многозубый плавающий охотник".

Новый динозавр был найден в пустыне Гоби в месте под названием Хэрмэн Цав, известном среди палеонтологов тем, что в нем сохранились многочисленные виды динозавров и другие формы древней жизни.

Потребовалась тщательная подготовка костей динозавра, прежде чем стала очевидной странная природа этого нового вида. После того, как кости были обнажены, говорит Ли, "мы поняли, что это нечто особенное, потому что он прекрасно сохранился с красивым черепом и чрезвычайно длинной шеей". При ближайшем рассмотрении эксперты обнаружили, что окаменелость имеет некоторые общие черты с другим видом, Halszkaraptor, который был назван в 2017 году и первоначально интерпретировался как плавающий динозавр. Однако эта гипотеза вызвала много споров, поэтому Ли и соавторы тщательно изучили кости натовенатора. В конце концов исследователи определили, что Natovenator был пловцом. "Мы думаем, что это было похоже на баклана мелового периода", - отмечает Ли.

Естественно, палеонтологи опоздали на много миллионов лет, чтобы наблюдать за Natovenator в жизни и наблюдать, как мог бы выглядеть инсульт динозавра. Палеонтологам придется копнуть глубже, чтобы выяснить, как анатомия динозавра влияет на поведение животного. "Несмотря на доказательства, которые не являются полностью убедительными, я думаю, что некоторые анатомические детали Natovenator являются хорошими индикаторами того, что животное, вероятно, было водным", - говорит палеонтолог Аргентинского музея естественных наук Федерико Аньолин, который не участвовал в новом исследовании.

Длинные челюсти и множество крошечных зубов натовенатора могли быть приспособлением для выхватывания из воды мелкой, скользкой или извивающейся добычи. Более того, Ли и его соавторы отмечают, что сохранившиеся ребра натовенатора ориентированы стреловидно, как у пингвинов и чистиковых птиц. Такое расположение, по-видимому, представляет собой форму скелетной обтекаемости, которая позволила бы Natovenator более эффективно плавать в озерах и ручьях мелового периода. Такой обтекаемости еще не наблюдалось ни у одного другого вида динозавров.

Конечно, существуют доказательства того, что некоторые динозавры время от времени плавали. Глубокие царапины в илистых отложениях, оставленные другими динозаврами, были обнаружены в разных местах по всему миру в периоды времени с разницей в миллионы лет. Большую часть времени эти следы оставляли динозавры-тероподы, когда они пересекали реки или забредали на мелководье в поисках рыбного обеда.

Огромный запеченный в парусах динозавр Spinosaurus также считался более водным, чем большинство других видов. До сих пор ведутся споры о том, был ли спинозавр искусным пловцом или даже охотился на добычу, полностью погрузившись в воду, но плотные кости динозавра и его крокодиловые челюсти намекают на то, что огромный хищник, по крайней мере, бродил по мелководью в поисках двоякодышащей рыбы или латимерии. есть. Но Natovenator отличается от этих более ранних примеров тем, что у него, по-видимому, есть специфические приспособления, связанные с перемещением по воде.

Источник - centralasia.media
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