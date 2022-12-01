Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету

16:05 02.12.2022

Нацбанк РК выпустил коллекционные монеты FIFA из серии монет "Спорт"



Национальный Банк Казахстана 2 декабря 2022 года выпустил в обращение коллекционные монеты FIFA World Cup Qatar 2022 из серии монет "Спорт", сообщает Zakon.kz.



Монеты выпускаются в рамках трехстороннего соглашения между НБК и Казахстанским монетным двором с немецкой нумизматической компанией MDM.



