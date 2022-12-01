 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:05 02.12.2022

Нацбанк РК выпустил коллекционные монеты FIFA из серии монет "Спорт"

Национальный Банк Казахстана 2 декабря 2022 года выпустил в обращение коллекционные монеты FIFA World Cup Qatar 2022 из серии монет "Спорт", сообщает Zakon.kz.

Монеты выпускаются в рамках трехстороннего соглашения между НБК и Казахстанским монетным двором с немецкой нумизматической компанией MDM.



"Дизайн был утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона. В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот".
Нацбанк РК

Как уточняется, монеты изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 г, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4000 штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3650 штук, для внешнего рынка – 350 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках республики.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

О дате продаж монет можно будет узнать на официальном сайте НБК.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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