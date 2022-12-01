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|Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:08 02.12.2022
18-летняя школьница из Монголии завоевала серебряную медаль на конкурсе "Мисс Земля 2022".
CentralAsia (MNG) - 18-летняя Нандин Сэргэлэн представила Монголию на финальном этапе конкурса красоты "Мисс Земля 2022", который прошел в Маниле, Филиппины. Она завоевала серебряную медаль в категории "Мисс талант".
Ранее 16 ноября, стало известно, что видео-презентация монгольской представительницы набрала наибольшее количество просмотров и голосов зрителей. Тем самым Нандин стала победительницей в номинации "Лучшее эко-видео".
Окончив одиннадцать классов в Монголии она вместе с семьей переехала в Кувейт. На данный момент она учится в 12-м классе средней школы "БСК" в Кувейте. В будущем хочет поступить на биохимика. В этом году она принимала участие в международном конкурсе "World Teen Model of The Planet", который проходил в Грузии. Также была приглашена на показ мод Каннского кинофестиваля, Неделю моды в Париже и Арабскую Неделю моды.