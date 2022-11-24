Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок

20:10 02.12.2022 24.11.2022



Афганские исламисты исполняют политические танцы



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.



Хорасан – историческая область Ирана, знаменитая особыми ландшафтами и архитектурными решениями, но сегодня это название чаще всего используется в контексте радикальных движений. Фото с сайта www.tasnimnews.com

Вместо ожидаемого мира после прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ), в Афганистане, напротив, стали набирать обороты различные формы политического насилия. Включая осуществляемые режимом талибов внесудебные казни, а также антиталибское вооруженное сопротивление и неизбирательную агрессию со стороны террористической организации "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ).

Историческая область Хорасан, к которой отсылает название группировки, расположена на стыке Западной, Южной и Центральной Азии. Исторический Хорасан включал территории, которые расположены сегодня в Иране, Таджикистане, Афганистане, Узбекистане и Туркмении.



Несмотря на расширение масштабов деятельности "ИГ-Хорасан" после падения в Афганистане прозападного режима в 2021 году, большая часть информации о группировке остается противоречивой. Режим талибов продолжает преуменьшать угрозу с ее стороны и заявлять, что ее ячейки искоренены на территории Афганистана. Точно так же некоторые западные эксперты утверждают, что угроза "ИГ-Хорасан" невелика или идет на спад. С другой стороны, региональные и глобальные игроки, такие как Россия, Китай и Индия, а также источники в разведке США предупреждают о растущем влиянии "ИГ-Хорасан" в соседних регионах.



Сохраняется разительный контраст в представлениях о возможностях и потенциале группировки. Несколько фундаментальных вопросов требуют более глубокого изучения – в частности, каковы сильные и слабые стороны организации и что может превратить ее из локального агрессора в региональную и глобальную угрозу.



Информация об "ИГ-Хорасан" противоречива по разным причинам. Некоторые разночтения связаны с неисследованными аспектами деятельности организации, включая ее организационную структуру, идеологические расхождения с талибами, а также открывающиеся возможности для "ИГ-Хорасан" в северных районах Афганистана. Поскольку такие факторы остаются плохо известными, они окутывают организацию интригующей таинственностью.



ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ



Помимо общеизвестных фактов, что в состав организации главным образом входят боевики-пуштуны из Афганистана и Пакистана, также ни для кого не секрет, что, по сути, она является транснациональной группировкой, в которой числятся боевики и из Центральной и Южной Азии, а также с Ближнего Востока. Эта структурная двойственность между локальным и иностранным и вытекающие из нее проблемы привели к тому, что "ИГ-Хорасан" приобрела структуру обособленных внешних и внутренних слоев. С одной стороны, афганские и пакистанские боевики-пуштуны служат публичным лицом группировки. С другой стороны, ядро ее представляет собой слабо связанную сеть иностранных элементов, состоящую из иностранных боевиков из вышеупомянутых регионов.



Фрагментарное происхождение "ИГ-Хорасан" в конце 2014 года также способствовало будущей двойственности его структуры. Первоначально на создание организации повлияли такие отдельные процессы, как вербовка и переселение боевиков. В 2014 году местные и иностранные террористические группировки покинули северный Вазиристан (горный регион на северо-западе Пакистана) из-за военной операции пакистанской армии. После ее окончания некоторые высокопоставленные боевики террористической организации "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) вновь появились на северо-западе Пакистана в долине Тира и присягнули на верность только что созданному "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в РФ), завербовав тысячи боевиков из местных пуштунских племен.



Параллельно прямо перед операцией талибы переселили сотни иностранных боевиков, в том числе связанных с "Исламским движением Узбекистана" (ИДУ, запрещено в РФ) и "Исламским движением Восточного Туркестана" (ИДВТ), в восточный и южный Афганистан.



Вскоре после создания "ИГ-Хорасан" движение ИГ перебросило часть своих боевиков с Ближнего Востока в афганско-пакистанский регион. В конце концов все три группы вновь собрались в южных районах провинции Нангархар. Стоит отметить, что в этих районах боевики "ИГ-Хорасан" были реорганизованы в небольшие группы, состоящие как из местных (пуштунских), так и из иностранных элементов.



В то время как пуштуны представляли своего рода интерфейс группировки, ее иностранные боевики в основном оставались в глубине долин, не вступая в контакт с местным населением и находясь под защитой местных боевиков. В стратегическом плане двойственность организационной структуры обеспечила "ИГ-Хорасан" устойчивость, способность к выживанию и умение быстро адаптироваться к меняющимся внешним условиям. Группировка пережила параллельные войны, которые вели против нее Соединенные Штаты, правительство бывшей Афганской Республики и движение "Талибан" в 2018–2020 годах. Группировка "ИГ-Хорасан" быстро восстанавливала силы каждый раз, когда ее объявляли побежденной.



Вскоре после прихода к власти в Кабуле режим талибов начал проводить серию жестоких операций против "ИГ-Хорасан". Однако исключительной целью этих операций оставался "внешний слой", при этом руководство талибов упорно отрицало существование внутри организации глубинных иностранных элементов.



Для "Талибана" жесткие операции против локальных элементов "ИГ-Хорасан" носят не идеологический, а стратегический характер. Ликвидировав сотни местных боевиков группировки, режим талибов стремится устранить оппонентов внутри страны. "Талибан" уверен, что иностранные элементы "ИГ-Хорасан" не имеют настолько выраженных политических амбиций, чтобы претендовать на власть в стране.



ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



Вопреки преобладающему утверждению об идеологическом противостоянии между движением "Талибан" и "ИГ-Хорасан", ряд исследований фактически свидетельствуют о сближении этих двух организаций.



Прежде всего стоит отметить, что талибы не выступали против создания ИГ и его филиалов в регионе. Напротив, первоначально их взаимоотношения напоминали сотрудничество. Талибы приветствовали создание ИГ и дали указание афганским СМИ не распространять компрометирующие материалы об этой группировке. В ответ ИГ выделило в своих глобальных СМИ специальный раздел для публикации репортажей и новостей о движении талибов.



Отношения между группировками ухудшились, когда ИГ отклонило предложение лидера "Талибана", чтобы главарь "ИГ-Хорасан" присягнул на верность талибскому амиру аль-Муминину вместо тогдашнего главаря ИГ аль-Багдади. Талибы утверждали, что такая лояльность сохранила бы единство фронта джихада в Афганистане. В ответ ИГ не только отклонило просьбу, но и открыто осудило ее.



Ухудшение отношений, однако, не помешало талибским идеологам и духовенству расширять взаимодействие с ИГ по вопросам глобального джихада, святость, моральные принципы и стратегическую необходимость которого признает руководство "Талибана". Однако, в отличие от ИГ, талибы вырабатывают стратегию и расставляют приоритеты на разных фронтах глобального джихада. Они утверждают, что если для глобального джихада нет границ, то для его различных фронтов они есть.



"ИГ-Хорасан" подвергла резкой критике перемирие между движением "Талибан" и США в феврале 2020 года. Однако талибы оправдывали это перемирие как тактический ход в рамках более крупномасштабного джихада. Они утверждают, что как ханафитская, так и шафиитская школы исламской юриспруденции узаконивают перемирие с "неверными" для более широких и стратегических целей джихада.



Еще одной областью идеологического сближения между "ИГ-Хорасан" и талибами является создание всеобъемлющей политической власти, или всеобщего халифата для мусульманского сообщества. Талибы признают моральные и идеологические принципы этой идеи. Однако они расходятся с "ИГ-Хорасан" по вопросу бессистемного и радикального подхода ИГ в целом к провозглашению халифата.



Так же, как и "Аль-Каида" (запрещенная в РФ), талибы не считают халифат ИГ незаконным, но считают его возникновение преждевременным и контрпродуктивным. Они утверждают, что настанет более подходящее время для воплощения такой идеи. Намерение "Талибана" либо стать отдельной частью всеобщего халифата, либо создать свой собственный прослеживается на фоне его крепких отношений с такими региональными террористическими организациями, как "Аль-Каида" и ТТП.



ПЕРСПЕКТИВЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ



В целом идеологическое сближение между "ИГ-Хорасан" и "Талибаном" в отношении глобального джихада и восстановления всеобщего халифата привело к неоднозначным отношениям между двумя организациями. Режим талибов, действуя стратегически для устранения потенциальных внутренних конкурентов, развязал неприметную войну против внешнего слоя "ИГ-Хорасан" – ее местных боевиков.



В более широком контексте "Талибан" хорошо знает, что целью "ИГ-Хорасан" является проникновение в окружающие Афганистан регионы, включая Центральную, Южную и Западную Азию. В принципе такая цель не противоречит стратегии режима талибов.



Реализуя свое видение экспансии в соседние регионы, "ИГ-Хорасан" систематически проникала из восточного Афганистана в северные и западные провинции страны. В этих регионах организация трансформирует свой внешний слой, заменяя пуштунских боевиков таджикскими и узбекскими новобранцами из Афганистана и республик Центральной Азии. Кроме того, такое смещение привело к тому, что "ИГ-Хорасан" оказалась в стратегической близости к республикам Центральной Азии и Ирану – двум целям собственно ИГ.



Идеологические, этнорелигиозные и политические факторы современного Афганистана служат "ИГ-Хорасан" своего рода потенциалом для экспансии. Продолжающееся угнетение режимом талибов этнических и религиозных меньшинств провоцирует разногласия в афганском обществе. Кроме того, непрекращающееся вооруженное сопротивление режиму талибов на севере Афганистана может способствовать росту агрессии со стороны "ИГ-Хорасан".



Идеологически салафизм имел относительно заметное присутствие в северных районах Афганистана со времен афганского джихада в 1980-х годах – в основном в провинциях Тахар и Бадахшан. Тысячи детей из этих провинций поступили в салафитские медресе в Пакистане. По их возвращении новые медресе открывались уже в Афганистане. Таким образом, укрепление позиций "ИГ-Хорасан" в северном Афганистане может привлечь многих местных салафитов.



В начале 2022 года "ИГ-Хорасан" предупредила о начале новой эры глобального джихада. В последующие месяцы группировка не только расширила свою деятельность через Амударью в Узбекистане и Таджикистане, но и нанесла удар по российскому посольству в Кабуле, ликвидировала нескольких ведущих идеологов "Талибана" и осуществила серию неизбирательных нападений на мирных жителей в Пакистане и Афганистане.



В сентябрьском номере интернет-журнала "Голос Хорасана" группировка привела статистику за месяц операций, включая убийство 53 боевиков "Талибана", 15 рафидитов (уничижительный термин, используемый салафитами по отношению к мусульманам-шиитам), 12 пакистанских военнослужащих и двух российских дипломатов.



При оценке потенциала "ИГ-Хорасан" необходимо понимать, что эта организация не стремится к территориальным приобретениям. Являясь межрегиональной дочерней структурой ИГ, группировка непоколебима в своей решимости распространить идеологическое, стратегическое и тактическое влияние на сопредельные регионы. Источник - НГ

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