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Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
00:00 03.12.2022

Politico
США
02 декабря 2022
Единое мнение стран Запада в отношении "плана Маршалла" для Украины ошибочно
Экс-глава миссии ОБСЕ Уотли объяснил, почему "план Маршалла" для Украины не сработает

Европа делает слишком большую ставку на деньги, полагая, что они решают все, заявил в статье для Politico экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли. Именно на них основывается "план Маршалла" для Украины. Бесконечные поиски "денежных доноров" не обеспечат промышленное возрождение страны.

Мэт Уотли

Существует принципиальная разница между 1945 годом и сегодняшним днем: мины, которыми усеяны огромные участки территории страны
Если новый план Маршалла для Украины будет основан исключительно на деньгах, он просто не сработает. Тем не менее решение о нем принято в результате консенсуса западных стран, которые не только недооценили реальные масштабы вооруженного конфликта и его общемировые последствия, но и теперь могут неправильно использовать уроки, по ошибке извлеченные из истории постконфликтного восстановления.

Ведущую роль в этом подходе, основанном на принципе "деньги решают все", сегодня играет Еврокомиссия. Слишком большое внимание она уделяет вопросу выбора правильной донорской платформы с высочайшими стандартами прозрачности, чтобы обеспечить поступление наиболее достойных международных грантов и инвестиций, которые позволят покрыть расходы на это восстановление, рассчитанное на длительный период. В комиссии считают, что за этим обязательно последует промышленное возрождение Украины - идентичное европейскому после Второй мировой войны.

Однако, если оставить в стороне то, что Европейскому союзу удалось выделить лишь часть средств, которые он пообещал направить для оказания помощи Украине в этом вооруженном конфликте, существует еще и принципиальная разница между 1945 годом и сегодняшним днем, - мины, которыми усеяны огромные участки территории страны.

Эти скрытые средства поражения создают почти неразрешимые проблемы для возрождения сельскохозяйственного производства, промышленных процессов и транспортной инфраструктуры Украины. И до тех пор, пока не будет разработан реализуемый план по очистке территорий от мин и неразорвавшихся снарядов, начать работы по восстановлению даже в небольших масштабах будет невозможно.
В настоящее время большие территории вокруг крупнейшего экономического центра страны, Киева, плотно заминированы. Сплошь усеяна минами и земля в регионах на юге и востоке страны, в которых шли самые ожесточенные бои. В частности, речь идет о ценной для сельского хозяйства плодородной степи на востоке, которая служит одним из крупнейших мировых ресурсов зерна и имеет решающее значение для восстановления экономики Украины, а также о промышленных районах юга, которые обеспечивают десятую часть импорта стали в Европу. При этом Черное море - важнейшая артерия для украинского экспорта - усеяно морскими минами.
Согласно текущим оценкам, в целом в стране минами и неразорвавшимися снарядами могут быть "загрязнены" 160 тысяч квадратных километров. Для сравнения следует отметить, что в 2020 году во всем мире от мин было очищено 153 квадратных километра земли. При таких темпах на разминирование территорий Украины понадобилось бы более тысячи лет. И хотя в очистке территорий от мин в стране оказывается гуманитарная помощь, она остается небольшой по масштабам, и до будущих приоритетных областей восстановления ей далеко.

Поэтому, учитывая, что без разминирования экономическое возрождение вообще невозможно, его необходимо включить в любой будущий план Маршалла.
Промышленность просто не может развиваться на территориях, "загрязненных" минами и неразорвавшимися снарядами. Следовательно, в соответствии с любым промышленным планом должны проводиться и работы по разминированию. Необходимо очистить территории для создания безопасных транспортных каналов для доставки сырья для переработки, а также установить безопасное сообщение с городами, чтобы обеспечить проезд рабочих на заводы и комбинаты.

При этом необходимо учитывать и ситуацию в целом. Без более длительного процесса разминирования сельскохозяйственных угодий земли, отведенные под сельхозкультуры, останутся незасеянными. Особенно эта проблема коснется крупных агропредприятий, которые являются основным драйвером сельхозпроизводства на Украине. Точно так же без разминирования акваторий морей пострадает торговля. А без свободной международной торговли у Украины не будет средств, чтобы встать на ноги, и вместо этого она станет зависимой от помощи, предоставляемой в рамках плана Маршалла.

Бросать деньги на решение этой проблемы, как это делала Америка в послевоенной Европе, неэффективно. Это подтверждено недавним опытом на Кавказе, после того как Азербайджан восстановил контроль над Карабахом и большей частью своей суверенной территории, которая на протяжении нескольких десятилетий была занята соседней Арменией.

Два последних года Азербайджан занимается восстановлением в одном из наиболее плотно заминированных районов мира, и разминирование земель является приоритетом: это создает условия для возвращения сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома. А поскольку их переселение стало предметом национальной гордости, власти страны бросили на это свои национальные резервы.

Но разминирование - это дорогостоящий, трудоемкий и крайне медленный процесс, и, учитывая необходимую для этого длительную подготовку, увеличение масштабов работ оказалось сложной задачей. С тех пор как два года назад Азербайджан освободил регион, от мин и неразорвавшихся снарядов было очищено 514 квадратных километров - это в полтора раза больше общемирового показателя в 2020 году. Это большой успех. Но остается разминировать территории общей площадью 11,27 тысяч квадратных километров.
Это позволяет понять масштаб проблемы, с которой вскоре столкнутся наши друзья из Украины, где заминированных территорий в 10 с лишним раз больше, чем в Карабахе.

Для этого необходима такая же мобилизация экспертов по разминированию и выездных работников, как во время конфликта. И вместо того, чтобы привлекать к выезду на места новые, нескоординированные группы, следует с помощью Запада расширить масштабы работ, выполняемых локальными организациями и теми, кто уже работает на местах. Однако прежде всего инвестиции должны быть направлены на разработку новых технологий БПЛА для картографирования минных полей и обучения десятков тысяч специалистов по разминированию. Это позволит быстро очистить большие участки сельскохозяйственных угодий.
Без очистки территории Украины от взрывоопасных пережитков конфликта восстановить страну и интегрировать ее в европейскую и мировую экономику будет сложно.

Единое мнение стран Запада в отношении плана Маршалла для Украины ошибочно. Восстановление Украины начинается и заканчивается не только решением вопроса денег. И для того, чтобы добиться успеха, прежде всего необходимо начать масштабные скоординированные действия по разминированию территории страны.

Источник - inosmi.ru
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