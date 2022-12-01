Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене

00:01 03.12.2022

Узбекистан продает 100% госдоли в "Первом резинотехническом заводе" в Ангрене российской компании "Татнефть". Стоимость сделки не оглашается. Ранее депутаты критиковали неэффективность работы шинного завода.



Российская "Татнефть" выкупила у Узбекистана АО "Биринчи резинотехника заводи" ("Первый резинотехнический завод"), сообщила пресс-служба правительства России.



Соглашение по итогам заседания совместной правительственной комиссии подписали первый заместитель председателя правления "Узкимесаноат" Одил Темиров и генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.



По состоянию на 2 декабря 91,8% завода принадлежит "Узкимесаноат", 8,2% - структурному предприятию холдинга "Узкимеимпекс". Уставной фонд шинного завода составляет 658,4 млрд сумов.



В результате сделки "Татнефть" получила 100-процентный контроль над предприятием. Однако стоимость соглашения не оглашается.



"Узкимесаноат" завершил строительство шинного завода стоимостью около 200 млн долларов в августе 2018 года. Мощность производства - 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong. В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились.



На базе ООО "Биринчи резинотехника заводи" холдинги "Татнефть" и "Узкимесаноат" планировали создать совместное предприятие с 51-процентной долей российской компании. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре 2019 года. Предполагалось, что БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес "Татнефти". Тогда сообщалось, что российская компания вложит в развитие производства минимум 500 млн долларов.



В апреле 2021 года "Газета.uz" со ссылкой на вице-спикера Законодательной палаты Алишера Кадирова сообщала, что завод, построенный на средства китайского Эксимбанка в размере 156,4 млн долларов, должен был полностью покрыть импорт местного автопроизводителя (хронология проекта), но "из-за плохого качества" остались непроданными 100 тысяч шин, а за этот период UzAuto Motors импортировала авторезину на 60 млн долларов.



Позже данное заявление прокомментировали в компании "Узкимесаноат" и указали, что низкие показатели связаны с пандемией коронавируса, из-за чего "был ограничен импорт сырья, неоднократно приостанавливалось производство, снизились продажи".



В апреле 2021 года депутат Дониер Ганиев поднял вопрос о непродуманности проекта и неэффективной работе шинного завода в Ангрене. Замглавы Счетной палаты Баходир Туробов сообщил, что материалы по этому проекту по поручению Администрации президента переданы в правоохранительные органы.



В 2020 году из Антикризисного фонда шинному заводу были выделены 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов.



В 2021 году предприятие изготовило 244,9 тысячи автошин, 4630 шин для сельскохозяйственной техники и 29,7 тысячи погонных метров конвейерных лент. Автомобильные и сельскохозяйственные шины выпускаются под брендом BARS.