Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?

00:04 03.12.2022

2 декабря 2022

Батальон "Кастуся Калиновского" готовится атаковать Брест, чтобы отвлечь ВС РФ



Дмитрий Родионов

Батальон "Кастуся Калиновского" готовится атаковать Брест, чтобы отвлечь ВС РФ



Материал комментируют:

Александр Дмитриевский

Владимир Сапунов

Дмитрий Ежов



В случае нападения Белоруссия рассчитывает на себя, но понимает, что, если понадобится помощь, у нее есть надежный союзник в лице России. Об этом в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.



"Да, прежде всего мы рассчитываем на себя. Однако мы понимаем, что, если понадобится помощь, у нас есть надежный союзник. Поэтому продолжим принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству. При этом хочу напомнить слова Главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле", - подчеркнул он



Хренин также обратил внимание на то, что прозападные критики пытаются обвинить Минск в излишнем сотрудничестве с Россией.



"Так вот те, кто использует такого рода обвинительную риторику, пусть посмотрят вокруг. Посмотрите на наших северо-западных соседей, которые размещают у себя военные базы, американские и натовские воинские формирования как на постоянной, так и на ротационной основе, совершенствуют военную инфраструктуру и так далее, - заявил министр.



"Вы спросили, все ли мы сделали? Если сказать „все сделали", это самоуспокоиться. Конечно, еще нужно многое сделать, и мы этим занимаемся. Самое главное - мы видим проблемы, решаем их и движемся вперед", - резюмировал глава белорусского оборонного ведомства.



Действительно, согласно соглашениям в рамках ОДКБ и Союзного государства, Россия должна прийти на помощь Белоруссии в случае агрессии против последней. Недавно в республику было переброшены дополнительные силы в количестве порядка десяти тысяч военнослужащих.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. По его словам, в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.



Отметим, что это не первый случай, когда Лукашенко заявляет о опасности агрессии со стороны Украины. В то же время, в Киеве говорят, что опасаются наступления российских войск со стороны Белоруссии и перебрасывают дополнительные силы к границе, и многие эксперты считают, что это может стать поводом для провокаций с украинской стороны.



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Параллельно с этим, не первый месяц ведутся разговоры об опасности вторжения со стороны Польши в случае провокации на границе с Белоруссией.



- В последнее время часто возникают намеки и предположения, что кто-то может вступить в сражение, - говорит военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- То Германия, то Чехия, то Польша. Но надо понимать, что ни одна из стран НАТО и шагу не сделает без разрешения Вашингтона. А американцев сейчас ситуация вполне устраивает - война руками Украины, которую Североатлантический альянс подпитывает оружием, наемниками, инструкторами. Поэтому грозные заявления европейских силовиков - это больше для внутренней аудитории.



"СП": - Лукашенко часто пугает белорусов возможностью внешней агрессии, но насколько это в принципе реально, и насколько стало реальнее сегодня?



- Пока никакой необходимости прямой интервенции для НАТО нет. Однако, если Россия и дальше будет проводить СВО мягкотело, то неприятель, почувствовав слабость, может предпринять и более решительные шаги. Пока ничто не указывает на то, что какие-то регулярные части блока окажутся на территории Белоруссии, гораздо более вероятным сценарием могут стать провокации с заброской разного рода бандформирований, вроде "батальона Кастуся Калиновского". Чтобы попытаться вооруженным путем захватить власть в Гродненской или Брестской области. Или еще в какой-нибудь. С последующим "походом на Минск". Вот такое развитие событий более вероятно.



"СП": - Гипотетическая война будет происходить на территории Белоруссии? Белоруссия сама без России не справится?



- Неприятель понимает, что в случае агрессии в той или иной форме против Белоруссии ее территорией дело не ограничится. Не случайно на днях НАТО проводило учения на границе Польши и Литвы, где отрабатывалась защита Сувалкского коридора. Разумеется, любые агрессивные действия НАТО против Белоруссии, в том числе диверсионная, будет иметь стратегической целью блокирование Калининградской области, консолидация преимущества, связанного с тем, что Россия не имеет сухопутных границ со своим анклавом. Но такая цель будет означать, что НАТО идет на прямое столкновение или, по меньшей мере, приближает его. Пока такая перспектива является отдаленной.



"СП": - А сможет ли Россия защитить? Учитывая степень увязки на Украине?



- Да, сможет, переброшенного туда два месяца назад контингента в 10 тысяч хватит вполне, тем более что на территории Белоруссии находится хорошо вооруженная группировка. Плюс белорусская армия с хорошим резервом для мобилизации. При этом сейчас прямое открытие "второго фронта" Украине не выгодно. И руководство Белоруссии смотрит на вероятность вступления в вооруженный конфликт без энтузиазма. Сейчас нападение Украины на Белоруссию было бы выгодно России, поскольку это бы не оставило Минску выбора.



Думается, наша страна больше рассматривает союзную республику не как территорию для обороны - а как плацдарм для броска на Чернигов и Киев. Говорим об этом потенциально.



"СП": - Если нападут на Белоруссию, значит, что должна выступить вся ОДКБ. Или в реальности будет драться одна Россия?



- По уставу ОДКБ все входящие в нее страны обязаны помогать. Но будут ли делать это в реальности? Очень сомнительно. Особенно, если НАТО все обставит красиво, диверсия будет осуществляться под бело-красно-белым флагом, белорусскими националистами - вперемешку с наемниками и украинскими отморозками. Могут просто сказать: это внутри белорусское дело. Вот поэтому для НАТО прямая агрессия на территорию Белоруссии не имеет никакого смысла.



Повторю, таковая будет иметь значение лишь в случае стратегического плана по блокированию Калининградской области и других подобных масштабных замыслов. А сейчас натовцам выгодно держать Минск в напряжении, но каких-то прямых или даже косвенных агрессивных действий в ближайшее время я бы не прогнозировал.



- Тема возможного нападения на Белоруссию в рамках планомерной работы коллективного Запада по ослаблению влияния России на постсоветском пространстве не нова и периодически получает новый импульс, - уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.



- США, европейские государства, да и Украина несмотря на то, что выдается ими в публичный дискурс, в целом, обеспокоены относительной неэффективностью реализуемой кампании. Так, вряд ли прогнозируемым был получившийся эффект от введенных антироссийских санкций; во многом болезненными для Украины и ее союзников являются удары по инфраструктуре Украины. В условиях продолжающейся СВО, тактический вектор которой сменился после назначения командующим генерала Суровикина, Запад будет пытаться ослабить позиции России всеми возможными способами, наиболее вероятный из которых - потенциальное открытие украинского фронта против Белоруссии.



Нужно понимать, что слова президента Лукашенко - не пустая риторика, и такая перспектива выглядит вполне реалистичной. В то же время, в динамике развития ситуации нельзя исключать и противоположной ситуации, заключающейся в фактическом присоединении Белоруссии к СВО на стороне России, если этого будет требовать оперативная обстановка, о чем, к слову, Лукашенко неоднократно заявлял, делая акцент на том, что такой необходимости нет.



При появлении такой необходимости все может поменяться коренным образом. При реализации первого сценария защитить Белоруссию Россия, безусловно, сможет, поскольку тезис о том, что силы России на исходе, возникает исключительно в больном воображении главарей украинского режима и отдельных представителей государств, входящих в блок НАТО.



- Белоруссия представляет собой стратегически важный плацдарм на западном направлении, создающий тысячекилометровый буфер безопасности для Москвы, - считает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Военные так и называют этот плацдарм - "белорусский балкон": по рижскому и брянскому направлению от Москвы до границ недружественных стран недалеко.