В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко

00:05 03.12.2022

Этнические чистки в Исламском Эмирате заставят Россию отвлечься от Украины

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

02.12.2022



Руководство афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) планирует создание в северной провинции Панджшер "заповедника терроризма", в котором будет сконцентрирована большая часть группировок иностранных джихадистов, находящихся сегодня в Афганистане. Реализация этого проекта предполагает проведение предварительных масштабных этнических чисток, которые должны полностью изменить национальный ландшафт Панджшерского региона. Новый "панджшерский джихадистский проект" талибов станет еще одной угрозой безопасности для стран Центральной Азии и интересов России в этом регионе.



"В ближайшие месяцы руководство "Талибана" планирует подготовить специальную операцию в Панджшерском регионе. Ее целью станет массовая депортация местного таджикского населения", – сообщили "НГ" источники, близкие к разведслужбе Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА). По их словам, благодаря своей агентуре в рядах панджшерских талибов разведка Фронта располагает достоверными данными о планах террористов: "В рамках планируемой талибами операции предполагается постепенное принудительное выселение коренных жителей Панджшера. Такими карательными мерами талибы надеются покончить с антиталибским Фронтом национального сопротивления, который базируется в Панджшерском регионе и пользуется поддержкой местных таджиков. Одновременно с этническими чистками будет происходить заселение в дома панджшерцев выходцев из пакистанского Вазиристана, а также семей иностранных боевиков-джихадистов, которые сейчас находятся в различных провинциях Афганистана". Ожидается, что операция по радикальной смене этнического и демографического ландшафта Панджшерского региона займет первую половину 2023 года.



Стремление талибов провести радикальную этническую чистку в Панджшере в первую очередь связано с неспособностью "яростных мулл" уничтожить Фронт национального сопротивления Афганистана во главе с Ахмадом Масудом. Несмотря на все усилия, в 2022 году талибы так и не смогли ликвидировать инфраструктуру ФНСА в Панджшере, Андарабе (провинция Баглан), Тахаре: в итоге, даже несмотря на естественное снижение боевой активности в осенне-зимний период, бойцы ФНСА продолжают совершать вооруженные атаки на представителей "Талибана".



Неспособность талибов покончить с вооруженным сопротивлением на севере страны негативно сказывается на политической репутации режима "яростных мулл", дает основания внутренней и внешней аудитории сомневаться в силе и легитимности талибского правительства. Поэтому в "Талибане" и начинают делать ставку на карательные меры против гражданского населения, которое тем или иным способом поддерживает движение сопротивления. И здесь первыми под удар террористов попадают панджшерцы.

По словам источников "НГ", среди иностранных боевиков, которых предполагается переселить в Панджшер, есть не только пакистанцы, но также выходцы из республик Центральной Азии, чеченцы и арабы: "Они являются сторонниками "Талибана", "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) и других террористических группировок. Фактически речь идет о попытке талибов создать своеобразный "заповедник терроризма", где бы поселились на постоянное жительство иностранные боевики. Таким образом, лидеры "Талибана" надеются решить сразу несколько задач. Главные из них – разрушить традиционный этнический баланс в Панджшере и в Северном Афганистане в целом за счет репрессий против таджиков, уничтожить социальную базу антиталибского сопротивления и создать центр концентрации основной части иностранных джихадистов, которые уже находятся в стране и которые могут начать прибывать в Афганистан в 2023 году.



По мнению ряда афганских экспертов, талибы надеются усилить контроль над иностранными боевиками, которые стремятся переселиться в Афганистан из других стран: "Значительная часть таких переселенцев открыто или тайно симпатизируют "Исламскому государству" (ИГ/ИГИЛ, организация запрещена в РФ). Какую-то часть сторонников ИГ лидеры "Талибана" традиционно контролируют через "сеть Хаккани" (запрещена в РФ). Однако не всеми приверженцами "халифата" таким образом можно управлять. Уже в 2023 году проблема контроля над иностранными боевиками может стать для талибов особенно острой".



Репрессивные планы талибов в отношении Панджшера напрямую угрожают безопасности постсоветских республик Центральной Азии и интересам России в регионе. Есть опасность, что после насильственной депортации панджшерских таджиков аналогичные методы будут применены вождями "Талибана" против афганских таджиков и узбеков в других северных провинциях страны. Тем более что локальные этнические чистки в отношении непуштунских граждан Афганистана уже имели место в провинциях Тахар, Баглан, Джаузджан, Фарьяб и др. Силовой взлом талибами традиционного этнического баланса в Северном Афганистане неизбежно приведет к резкому обострению межнациональных противоречий, которые в афганских условиях наверняка спровоцируют вооруженные конфликты. Итогом этого может быть появление тысяч беженцев из Афганистана в Таджикистане и Узбекистане, активизация боевых действий по периметру границ с постсоветскими республиками, попытки боевиков – выходцев из государств Центральной Азии перенести "джихад" на историческую родину. "Очевидно, что резкое обострение военно-политической обстановки в Северном Афганистане и усиление угроз для центральноазиатских республик заставит Москву вмешаться в ситуацию. Это неизбежно отвлечет на юг внимание и силы России от западного, украинского направления. Возможно, открытие на юге второго фронта против России и является одной из целей операции талибов по разрушению этнического баланса на севере Афганистана, фактически на границах республик Центральной Азии", – заявил "НГ" политический аналитик Султан Ахмед Шоайб.