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Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:06 03.12.2022

EurasiaNet
США
02 декабря 2022
Китай хочет гарантий увеличения поставок газа из Казахстана

Китай настаивает на выполнении Казахстаном договоренностей по экспорту газа, однако это приведет к топливному кризису на внутреннем рынке, пишет Eurasianet. Эксперты видят выход не только в сокращении поставок, но и в заключении "газового союза" с Россией и Узбекистаном.

Президент Токаев распорядился сократить экспорт, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Казахстан (наряду с Узбекистаном) также рассматривает возможность импорта газа из России.
Китай заявляет, что надеется на готовность Казахстана увеличить объем поставок природного газа в течение зимы, хотя власти в Астане пообещали ограничить экспорт ради удовлетворения внутреннего спроса.

"Надеемся, что Казахстан в соответствии с контрактом обеспечит стабильные поставки газа в Китай и их максимально увеличит их в зимнее время", - сказал китайский премьер-министр Ли Кэцян своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в ходе видеоконференции, прошедшей 29 ноября.

Высказывание Ли транслировалось по китайскому государственному телевидению и было процитировано новостными агентствами.
В июне президент Касым-Жомарт Токаев дал указание правительству сократить объемы экспорта газа и обеспечить выделение дополнительных 2 миллиардов кубометров топлива для потребителей внутри Казахстана. "Обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом", - сказал президент на конференции иностранных инвесторов.
В то время Токаев заявил, что дополнительный газ, выделенный для внутреннего потребления, поступит с месторождения Тенгиз, которое разрабатывает консорциум, возглавляемый гигантской американской энергетической компанией Chevron.

Хотя экспорт газа в долгосрочной перспективе сокращается, внутренний спрос на него растет. Это отчасти связано с переводом крупной электростанции в Алма-Ате с угольного топлива на газовое. В августе министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сказал, что конверсия угольной теплоэлектроцентрали в Алма-Ате должна уменьшить ее вредные выбросы на 80 процентов.

Об опасности хронической нехватки газа в ближайшие годы первым заговорил еще в июне Санжар Жаркешов, председатель правления газопроводной компании QazaqGaz. Выступая перед депутатами парламента, Жаркешов сказал, что, если не будут приняты срочные меры, стране грозит серьезный кризис.

К 2024 году годовой дефицит газа на внутреннем рынке может достичь приблизительно 1,7 миллиарда кубометров, сказал он. По его прогнозам, к 2023 году экспорт газа может полностью прекратиться.

В то же время 28 ноября Токаев и российский президент Владимир Путин обсуждали создание так называемого "тройственного газового союза", в который также должен войти Узбекистан. Цель этого союза - координировать поставки российского газа в Центральную Азию, сказал Токаев в выступлении во время своего визита в Москву.
Утверждается, что Казахстан изучает это предложение, но еще не принял никакого окончательного решения. Узбекистан, как и Казахстан, сталкивается с проблемой усиливающегося дефицита газа, хотя и является его крупным производителем.

16 ноября замминистра энергетики Шерзод Ходжаев объявил, что ежедневный объем экспорта газа упал с 10 миллионов кубометров до 1 миллиона кубометров в связи с всплеском внутреннего спроса, произошедшим с началом холодов. Объем импорта возрос на 20 процентов, сказал он, не уточняя, откуда именно Узбекистан получает газ.

Ранее министерство энергетики прогнозировало, что в 2022 году экспорт газа достигнет 3,3 миллиарда кубометров. Основная часть этого объема предназначалась для Китая, а также других стран Центральной Азии.

Источник - inosmi.ru
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