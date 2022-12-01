 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.12.2022
00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене

00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
10:21  На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир. Прибыл отличившийся на Украине полковник Марушкин
10:16  Казахский водораздел. "Нагызы" и "шала": в чью сторону качнутся качели? - Мади Алимов
09:43  Универсалы vs отраслевики: кто из них предпочтительнее в роли министровKZ? - Данияр Ашимбаев
09:23  "Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?
09:21  Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?
09:14  Новым акимом Западного Казахстана стал экс-сенатор Нариман Турегалиев
08:45  В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана
07:56  Турки "потеряли берега"? - Игорь Перминов
07:45  США продолжают воспитывать оппозиционных иранских моджахедов
07:38  НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке, - СП
07:28  Президент Жапаров встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса. Обмен опытом
07:25  Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет? - Расул Рысмамбетов
00:43  OilPrice: потолок цен на нефть не сократит доходы России, а преумножит
00:38  Такер Карлсон: Зеленский оказался на вершине схемы по отмыванию денег
00:35  Турции придется доказывать, что она часть Европы, - Ст.Тарасов
00:29  Ждет ли Штаты облом с Тайванем? - СП
00:20  Россия столкнулась с "нефтяным эмбарго наоборот", - Тимофей Бордачев
Четверг, 01.12.2022
20:07  "Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой
19:59  Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ
19:46  Сболтнула лишнее. Глава Еврокомиссии Ляйен озвучила потери Украины - 100 тысяч "двухсотых"
19:21  Флагман компрадорской казэкономики - медный "Казахмыс холдинг" возглавил подставной мажорик Нурахмет Нуриев
19:13  Бывшего акима СКО Аксакалова пересадили акимом в Кустанайскую область
19:05  Кластер или клистер? Казахстан и Узбекистан раздумывают над предложением Путина, - НГ
19:01  В Сирии еще в октябре погиб "эмир ИГИЛ" аль-Курайши, - уверяют американские военные
18:36  Оппозиция в Кыргызстане кончилась? - Канат Кожоев
18:18  Оксидентализм может быть оружием в психоисторической войне, - Андрей Фурсов
18:15  Россия обретает образ страны военного времени, - Александр Проханов
18:11  Украина: Что начнется, когда все закончится, - Игорь Моисеев
17:08  Крымские "договорняки". У Путина есть исторические предшественники, - СП
14:24  "Новый Казахстан" начался с Экибастуза: без тепла в минус 30
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:34 03.12.2022

Счетная палата выявила в Министерстве здравоохранения и Министерстве труда, социального обеспечения и миграции финансовые нарушения, сообщает пресс-служба СП КР.
2 декабря прошло заседание совета Счетной палаты. Были рассмотрены и утверждены отчеты аудитов соответствия исполнения бюджетов в Минздраве и Минтруда за 2021 год. Также в повестку дня включили рассмотрение итогов результатов аудита соответствия деятельности государственного предприятия "Туратали базар" за 2021-й и Национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова с 2019-го по 2021 год.

"В Минздраве аудиторы выявили финансовые нарушения на 29 215 600 сомов, взысканию из них подлежало 17 350 800 сомов, в ходе проверки было взыскано 875 100", - говорится в сообщении.

Также были зафиксированы:
необоснованные выплаты зарплат на 11 099 100 сомов;
списание материальных ценностей и денежных средств на 1 163 400 сомов;
превышение финансовых расходов на командировки - 100 800 сомов;
сокрытие дебиторской задолженности в размере 3 314 300 сомов.
"По результатам проверки определено резервов и убытков бюджета на 13 007 200 сомов. Сумма нерационально использованных средств составила 22 795 800 сомов", - отметили в СП.

Аудит в Минтруда выявил нарушения при закупке инвалидных колясок, заявили в Счетной палате.
"Несмотря на острую потребность в инвалидных колясках, в Минсоцтруда не стали приобретать их напрямую у производителей, не проводился и мониторинг цен. Инвалидные коляски были закуплены за счет бюджетных средств у коммерческих структур-посредников. Анализ закупочных цен показал, что цена инвалидных кресел-колясок, пройдя от производителя до закупающей организации через посредников, значительно возрастает. Превышение составило 1 617 000 сомов", - говорится в сообщении.

Аудиторская проверка также обнаружила нарушения при закупке путевок на санаторно-курортное лечение ЛОВЗ, отмечают в СП.
"За 2021 год кассовые расходы бюджетных средств на эти цели составили 55 848 300 сомов (против запланированных 89 999 000 по смете), из которых 35 319 500 сомов были направлены на погашение кредиторской задолженности за 2020 год. Таким образом, сумма неосвоенных бюджетных средств на закупку путевок для ЛОВЗ составила 34 150 700 сомов. На эти средства можно было закупить еще 2 529 путевок", - добавили в Счетной палате.
Информацию о нарушениях направят в соответствующие органы.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670016840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  