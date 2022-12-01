Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии

00:34 03.12.2022

Счетная палата выявила в Министерстве здравоохранения и Министерстве труда, социального обеспечения и миграции финансовые нарушения, сообщает пресс-служба СП КР.

2 декабря прошло заседание совета Счетной палаты. Были рассмотрены и утверждены отчеты аудитов соответствия исполнения бюджетов в Минздраве и Минтруда за 2021 год. Также в повестку дня включили рассмотрение итогов результатов аудита соответствия деятельности государственного предприятия "Туратали базар" за 2021-й и Национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова с 2019-го по 2021 год.



"В Минздраве аудиторы выявили финансовые нарушения на 29 215 600 сомов, взысканию из них подлежало 17 350 800 сомов, в ходе проверки было взыскано 875 100", - говорится в сообщении.



Также были зафиксированы:

необоснованные выплаты зарплат на 11 099 100 сомов;

списание материальных ценностей и денежных средств на 1 163 400 сомов;

превышение финансовых расходов на командировки - 100 800 сомов;

сокрытие дебиторской задолженности в размере 3 314 300 сомов.

"По результатам проверки определено резервов и убытков бюджета на 13 007 200 сомов. Сумма нерационально использованных средств составила 22 795 800 сомов", - отметили в СП.



Аудит в Минтруда выявил нарушения при закупке инвалидных колясок, заявили в Счетной палате.

"Несмотря на острую потребность в инвалидных колясках, в Минсоцтруда не стали приобретать их напрямую у производителей, не проводился и мониторинг цен. Инвалидные коляски были закуплены за счет бюджетных средств у коммерческих структур-посредников. Анализ закупочных цен показал, что цена инвалидных кресел-колясок, пройдя от производителя до закупающей организации через посредников, значительно возрастает. Превышение составило 1 617 000 сомов", - говорится в сообщении.



Аудиторская проверка также обнаружила нарушения при закупке путевок на санаторно-курортное лечение ЛОВЗ, отмечают в СП.

"За 2021 год кассовые расходы бюджетных средств на эти цели составили 55 848 300 сомов (против запланированных 89 999 000 по смете), из которых 35 319 500 сомов были направлены на погашение кредиторской задолженности за 2020 год. Таким образом, сумма неосвоенных бюджетных средств на закупку путевок для ЛОВЗ составила 34 150 700 сомов. На эти средства можно было закупить еще 2 529 путевок", - добавили в Счетной палате.

Информацию о нарушениях направят в соответствующие органы.