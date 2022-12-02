Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме

00:39 03.12.2022 Fox News

США

02 декабря 2022

Кто именно работает на Джо Байдена?

Обозреватель Fox News Такер Карлсон разоблачил некомпетентность правительства Байдена



Представители администрации Байдена глупы, бестолковы и ведут странную личную жизнь, заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон. Кроме того, по его мнению, многие из них страдают манией величия и даже не догадываются о собственном идиотизме.



Такер Карлсон



Сегодня начнем с признания. Последние два года мы много обсуждаем Белый дом при Джо Байдене, но на удивление мало знаем о том, что там происходит на самом деле. Кто работает на президента? Чем они занимаются весь день? На какой стадии гендерного перехода находятся?



Эти вопросы справедливы и необходимы. Сегодня попытаемся на них ответить в нашей новой рубрике под названием "Кто управляет вашим правительством?" В центре внимания сегодняшнего выпуска Сэм Бринтон.



Сэм Бринтон - один из тех, кто управляет вашим правительством. Это высокопоставленный чиновник министерства энергетики, который осуществляет надзор за утилизацией ядерных отходов. Бринтон следит за тем, чтобы отработанные топливные стержни хранились без вреда для окружающих. Это куда бóльшая ответственность, чем вы думаете. Большинство людей полагают, что израсходованный стержень можно просто оставить и заняться другими делами. Это не так.



С отработанными тепловыделяющими элементами работать зачастую труднее всего, и Сэм Бринтон - эксперт в этой области, но не только. Также он небинарен, гендерфлюиден и, вероятно, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вот в чем его настоящая суперсила, поэтому Джо Байден и нанял его на такую деликатную работу. Вот Бринтон в 2019 году, и перед приглашением его на работу управление кадров Белого дома явно просмотрело этот ролик.

Сэм Бринтон: Меня зовут Сэм Бринтон, я возглавляю отдел правозащиты и по связям с правительством проекта "Тревор". Считаю свободу прекрасной концепцией. Многие друзья говорят, что иногда я бываю чересчур свободным. Я стараюсь быть самим собой. Этой способности не обязательно препятствуют, скорее прославляют, в ней сила свободы. Я гендерфлюидный человек, который разгуливает по залам конгресса. Говорите о силе свободы каждый день и услышите, как мои шпильки стучат по мраморному полу, зная при этом, что я не менее других заслужил право здесь находиться.

В департаменте энергетики до этого никогда не было парней, чьи шпильки стучат по мраморным полам. Итак, с самого начала вы знали, что портфолио Сэма Бринтона будет выходить далеко за рамки проблематики ядерных отходов, и это действительно так. Когда в Белом доме Байдена возникает кризис, обращаются именно к Сэму Бринтону.



Один такой кризис произошел 16 сентября этого года. Рон Десантис только что переправил группу нелегалов из Латинской Америки на идиллический массачусетский остров Мартас-Винъярд. Проблема для нынешней администрации была очевидной. Как публично поддерживать открытые границы, не оскорбляя собственных архибогатых доноров, многие из которых отдыхают на Мартас-Виньярд и не хотят делить пляж с бразильцами, единственным поводом для гордости которых является наличие высшего образования? Это непросто, но у Сэма Бринтона был план.



Он срежиссировал сложную диверсионную операцию, призванную спасти Белый дом от катастрофы. Бринтон инкогнито прибыл в аэропорт Миннеаполис-Сент-Пол и направился к ленте выдачи багажа. Там он нашел ахиллесову пяту врага, а именно набитую модной женской одеждой неохраняемую сумку на колесиках стоимостью 2000 долларов.



Максимально скрытно Сэм Бринтон доставил одежду в вашингтонскую штаб-квартиру и добавил ее в собственный гардероб. Операция прошла успешно. Новый смелый наряд Сэма Бринтона вызвал шок: цоканье высоких каблуков - это одно, но короткий топ из тафты с блестками? Ничто не могло остановить ни его, ни администрацию, на которую он работал. Надев новую одежду, Бринтон полетел в Лос-Анджелес, где выступил на семинаре сразу по двум своим специализациям: точным наукам и сексуальному рабству.

Семинар назывался "Переход от математического анализа к химии" и сулил объяснить, почему "физика является ключевой частью фетишистского опыта". Альма-матер Бринтона в лице Массачусетского Технологического института была глубоко впечатлена и разместила на своем сайте хвалебное резюме опытного выпускника с фотографией Сэма Бринтона в той одежде, которую он нашел, по всей видимости, в том самом чемодане из аэропорта Миннеаполиса. Итак, по уверению университета, Сэм Бринтон спасает мир.



К сожалению, у местной полиции оказался несколько иной взгляд на произошедшее. Как оказалось, в аэропорту Миннеаполиса есть камеры видеонаблюдения, и они запечатлели то, как Бринтон снимает опознавательные бирки с чемодана прямо на ленте выдачи багажа. Это доказывает, что никакой путаницы не было, и он попросту украл несколько женских платьев и комплектов нижнего белья, а затем проехался в них по стране. Даже в 2022 году это карается законом.

Полиция арестовала Бринтона и предъявила ему обвинение в краже, а это, между прочим, тяжкое преступление. Теперь мониторить американские отработанные топливные стержни придется кому-то другому. К счастью, у Белого дома уже есть на примете кандидат: звезда TikTokи советник президента Соединенных Штатов Дилан Малвани. Министерство энергетики, познакомьтесь с новым инженером по ядерным отходам.



Дилан Малвани: Это моя первая зима в женском теле и с сиськами. Мне особенно нравится, что я пахну ванильным кашемиром. Можно подумать, кто-то не хочет, чтобы их грудь пахла ванильным кашемиром? Напоминаю, что тампонами пользуются люди всех полов, не только женщины. Я забыла, что моя промежность не похожа на кармашек Барби, как у других женщин. Да, у женщин иногда тоже бывают выпуклости, и это нормально.



"Тампонами пользуются все люди, не только женщины", - говорит Дилан Малвани. Уж не знаю, разъяснил ли он это в подробностях президенту Соединенных Штатов во время их недавней встречи в Белом доме, но одно могу сказать точно: выбивающие слезу слова Дилана Малвани есть чистейшей воды научный факт, причем на все 200%. Ничего лишнего, спасибо.



Вот на что похож каждый день в Белом доме при Джо Байдене - бурная, непрерывная научная вечеринка. Как на днях объяснила восхищенной прессе Карин Жан-Пьер, иногда после дневного сна Джо Байден встречается с представителями науки. Послушайте, как именно он расслабляется в компании ведущих ученых.

Карин Жан-Пьер: Сегодня президент Байден встретился с тремя лауреатами Нобельской премии (так Карин Жан-Пьер назвала Нобелевскую премию. – Прим. ИноСМИ.) 2022 года по химии, физике и экономическим наукам: доктором Каролиной Бертоцци, доктором Джоном Клаузером и доктором Дугласом Даймондом.

Джо Байден встретился не с одним, не с двумя, а с тремя лауреатами Нобельской премии. Это вам не какая-то Нобелевская премия, которая сама по себе является официальной торговой маркой. Это как купить сумочку Луи Виттон за 12 долларов, которую сделал неизвестно кто, да и бог с ним. Сумка-то хорошая, и цена приемлемая, и это то же самое с Нобельской премией. Ну и пусть она слегка не Нобелевская, зато великосветская. Великосветская Нобельская премия, только так, и никак иначе. Спросите Карин Жан-Пьер. Она-то знает.



Теперь, на этом этапе, вы, вероятно, пришли к выводу - мы этого не хотели, мы просто сообщаем факты, - так вот, с учетом всех имеющихся доказательств вы могли решить, что многие правительственные деятели в администрации Джо Байдена глупы, бестолковы и ведут странную личную жизнь. Это правда, никто не спорит, но есть и кое-что еще.



Многие из них страдают манией величия и даже понятия не имеют о собственном идиотизме. Источником вдохновения для чиновников этой категории всегда будет Камала Харрис - живое доказательство того, как завышенная самооценка и роман с Вилли Брауном могут буквально вознести вас на вершину, главное - упорство. Независимо от того, сколь сильно вы оконфузились, продолжайте идти намеченным курсом. Вот чему Камала пытается их научить, и в поездке на Филиппины она это доказала.



Камала Харрис: Спасибо. Благодарю вас. Очень рада вас видеть. Какой теплый прием. Вам нужно продолжать танцевать? Да? Покажите мне ваш танец, покажите.

"Танцуйте, крестьяне, танцуйте! Потанцуйте для меня. Покажите мне танец." И ведь работает. Вице-президент Соединенных Штатов приказывает крестьянам танцевать - такое всегда срабатывает.

Срабатывает и в случае с Джанет Йеллен, которая занимает пост министра финансов в команде Джо Байдена, но не только. У нее тоже есть прошлое. Американская экономика сейчас выглядит немного неустойчивой, и вы, наверное, чувствуете, что мы движемся к краю бездны - так вот, отчасти в этом виновата Джанет Йеллен и ее абсолютно безответственное поведение на посту председателя Федеральной резервной системы.



Джанет Йеллен приложила куда больше усилий, чем кто-либо из ныне живущих американцев, чтобы вызвать в нашей стране волну инфляции и очередной пузырь на рынке жилья, который вот-вот лопнет и унесет за собой бóльшую часть экономики. Джанет Йеллен сделала это, когда напечатала тонны дешевых денег, а затем получила от банков с Уолл-стрит откаты в виде гонораров за публичные выступления. Так и было – если хотите, легко можете убедиться.

Но вот что важно. Джанет Йеллен не собирается признавать очевидное, да и не обязана как представитель Белого дома. Знаете, что она может сделать? Обвинить во всем вас, крестьян, что она благополучно проделала вчера вечером. Смотрим.



Джанет Йеллен: Оказалось, что пандемия оказала особое влияние на экономику. Помните, все перестали тратить на услуги. Они сидели по домам на протяжении года или даже больше, они накупили грилей и офисной мебели. Работая из дома, они внезапно начали тратить деньги на товары.



Ай-ай, народ накупил себе грилей. "А я, которая возглавляла ФРС, вообще не при делах, хотя она контролирует нашу денежную массу и, следовательно, всю экономику на глубинном уровне. И я напечатала столько денег, что они больше ничего не стоят, и именно поэтому наша экономика вот-вот взорвется, но все это здесь не при чем".

Это все вы, которые купили гриль. Не надо так. Танцуйте, крестьяне, танцуйте! Источник - inosmi.ru

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