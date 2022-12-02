 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.12.2022
12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП

00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
10:21  На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир. Прибыл отличившийся на Украине полковник Марушкин
10:16  Казахский водораздел. "Нагызы" и "шала": в чью сторону качнутся качели? - Мади Алимов
09:43  Универсалы vs отраслевики: кто из них предпочтительнее в роли министровKZ? - Данияр Ашимбаев
09:23  "Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?
09:21  Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?
09:14  Новым акимом Западного Казахстана стал экс-сенатор Нариман Турегалиев
08:45  В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана
07:56  Турки "потеряли берега"? - Игорь Перминов
07:45  США продолжают воспитывать оппозиционных иранских моджахедов
07:38  НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке, - СП
07:28  Президент Жапаров встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса. Обмен опытом
07:25  Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет? - Расул Рысмамбетов
00:43  OilPrice: потолок цен на нефть не сократит доходы России, а преумножит
00:38  Такер Карлсон: Зеленский оказался на вершине схемы по отмыванию денег
00:35  Турции придется доказывать, что она часть Европы, - Ст.Тарасов
00:29  Ждет ли Штаты облом с Тайванем? - СП
00:20  Россия столкнулась с "нефтяным эмбарго наоборот", - Тимофей Бордачев
Четверг, 01.12.2022
20:07  "Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой
19:59  Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ
19:46  Сболтнула лишнее. Глава Еврокомиссии Ляйен озвучила потери Украины - 100 тысяч "двухсотых"
19:21  Флагман компрадорской казэкономики - медный "Казахмыс холдинг" возглавил подставной мажорик Нурахмет Нуриев
19:13  Бывшего акима СКО Аксакалова пересадили акимом в Кустанайскую область
19:05  Кластер или клистер? Казахстан и Узбекистан раздумывают над предложением Путина, - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП
09:17 03.12.2022

Экономист Чирков описал последствия введения потолка цен на российскую нефть

ПОТОЛОК БЛИЗОК К РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ - О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

Евросоюз согласовал решение о введении потолка цен на российскую нефть - он составит 60 долларов за баррель, сообщают мировые СМИ. Польша долго настаивала на 30 долларах, но потом и ее вынудили согласиться, чтобы не затягивала процесс - потолок-то намеревались ввести 5 декабря, время уже не за горами.

Примечательно, что достигнутый уровень близок к рыночным показателям - например, цена нефти Urals составляет сейчас чуть больше 65 долларов. Этим Запад как бы говорит России: "Соглашайтесь, разница всего в несколько долларов". Однако в экспертном сообществе уверены, что позиция России в ответ на введение полка останется неизменной: они на принцип - и мы на принцип.

- Президент России сказал однозначно, что мы не будем торговать со странами, которые устанавливают какие-то потолки и не рыночными способами пытаются регулировать рынок, - сказал в эфире "Радио "Комсомольская правда" доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков.

НЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, А СПЛОШНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

По его мнению, к потерям для российской экономики это не приведет, поскольку существует много вариантов обойти ограничения.

Самый ожидаемый - торговля через дружественные страны. Например, Индия закупает российскую нефть в рекордных количествах.

- Если внимательно посмотреть на документы, то там есть много исключений, - говорит Чирков. - Например, потолок цен не учитывает транспортных расходов и страховки, то есть эти расходы можно включать в итоговую цену и она будет выше потолка.

Таким образом, это может стать аргументом для какой-нибудь страны, если с нее спросят США и Евросоюз, почему, мол, платите русским выше потолка. Можно будет расписать в документах цену собственно за нефть в пределах ограничений, но завысить цену перевозки и страховки, если перевозчиком и страховщиком выступит российская или дружественная компания.

- Кроме того, под ограничения не подпадает нефть, которая перерабатывается за пределами России - это практически вся трубопроводная нефть, которая идет в Европу, - продолжает эксперт.

Ранее американский минфин разрешил поставлять российскую нефть в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю. Кроме того, американцы заявили, что до 23 сентября 2023 разрешается поставлять нефть с месторождения Сахалин-2 в Японию. Не будет распространяться ценовой потолок и на российскую нефть, если она будет подвергнута существенной переработке.

- Учитывая эти исключения, потолок цен реально работать не будет, - делает вывод Максим Чирков.

БЫЛА БЫ НЕФТЬ, А ТАНКЕРЫ НАЙДУТСЯ

Были опасения, что крупные транспортные компании откажутся перевозить и страховать российскую нефть - этот рынок в большой степени подконтролен США и другим странам, присоединившимся к санкциям против нашей страны.

- Думаю, механизмы будут найдены - мы это видим по легальному обходу Россией санкций по разным товарным группам, - говорит Чирков. - Возможно, транспортировка вначале будет несколько дороже, но потом логистика выправится. В этом бизнесе достаточно большие суммы, и многие транспортные компании будут заинтересованы покрывать спрос на транспортировку российской нефти.

УПАДУТ ЛИ ДОХОДЫ РОССИИ

Продажа нефти составляет огромную долю доходов российского бюджета и нефтяных компаний. По данным агентства Bloomberg, в этом году Россия может заработать на экспорте нефти и газа более $320 млрд. Это примерно 20 трлн руб. По прогнозам агентства Rystad Energy, только налоговых поступлений от продажи нефти ожидается по итогам года более $180 млрд или 11 трлн руб. Не потеряем ли мы все это от введения потолка?

- Мы заработаем в любом случае, в этом сомнений быть не может, - уверен Чирков. - После введения потолка цена нефти пойдет вверх - это объясняется нервозностью трейдеров: будут опасения по поставкам, по своевременности доставки. Действия Запада подтолкнут цены на нефть вверх, что для России неплохо. Мы же экспортируем газ, цена которого определяется по долгосрочным контрактам от цены нефти.

"ОНИ САМИ СЕБЕ ЛОБ РАСШИБУТ ОБ ЭТОТ ПОТОЛОК"

Санкции - штука обоюдоострая. Насколько сильны будут потери западных стран?

- США справятся - это самый крупный в мире производитель нефти, - говорит Чирков. - А вот Европа не справится - там нефтеперерабатывающие заводы ориентированы на нефть, которая идет по российским трубопроводам. Трудно представить, что там будет происходить в случае прекращения поставок. Европу спасут только исключения из правил по потолку на нефть. Следуя этим исключениям Европа будет покупать российскую нефть по рыночным ценам еще долгие месяцы, а возможно и годы. Потому что без нашей нефти в Европе просто коллапс начнется. Сейчас у них проблемы с электроэнергией, с газом, и если сейчас еще и с нефтью начнутся перебои, то издержки будут колоссальные. Можно будет расшибить себе лоб об этот потолок.

Эксперт считает, что ограничения будут действовать формально.

- Я думаю потолок цен будет меняться, регулироваться, но поставки российской нефти будут идти, и здравомыслящие европейские политики только на это и надеются, - подвел итог Максим Чирков.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

2.12.22

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670048220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  