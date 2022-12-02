Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП

09:17 03.12.2022

Экономист Чирков описал последствия введения потолка цен на российскую нефть



ПОТОЛОК БЛИЗОК К РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ - О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?



Евросоюз согласовал решение о введении потолка цен на российскую нефть - он составит 60 долларов за баррель, сообщают мировые СМИ. Польша долго настаивала на 30 долларах, но потом и ее вынудили согласиться, чтобы не затягивала процесс - потолок-то намеревались ввести 5 декабря, время уже не за горами.



Примечательно, что достигнутый уровень близок к рыночным показателям - например, цена нефти Urals составляет сейчас чуть больше 65 долларов. Этим Запад как бы говорит России: "Соглашайтесь, разница всего в несколько долларов". Однако в экспертном сообществе уверены, что позиция России в ответ на введение полка останется неизменной: они на принцип - и мы на принцип.



- Президент России сказал однозначно, что мы не будем торговать со странами, которые устанавливают какие-то потолки и не рыночными способами пытаются регулировать рынок, - сказал в эфире "Радио "Комсомольская правда" доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков.



НЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, А СПЛОШНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ



По его мнению, к потерям для российской экономики это не приведет, поскольку существует много вариантов обойти ограничения.



Самый ожидаемый - торговля через дружественные страны. Например, Индия закупает российскую нефть в рекордных количествах.



- Если внимательно посмотреть на документы, то там есть много исключений, - говорит Чирков. - Например, потолок цен не учитывает транспортных расходов и страховки, то есть эти расходы можно включать в итоговую цену и она будет выше потолка.



Таким образом, это может стать аргументом для какой-нибудь страны, если с нее спросят США и Евросоюз, почему, мол, платите русским выше потолка. Можно будет расписать в документах цену собственно за нефть в пределах ограничений, но завысить цену перевозки и страховки, если перевозчиком и страховщиком выступит российская или дружественная компания.



- Кроме того, под ограничения не подпадает нефть, которая перерабатывается за пределами России - это практически вся трубопроводная нефть, которая идет в Европу, - продолжает эксперт.



Ранее американский минфин разрешил поставлять российскую нефть в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю. Кроме того, американцы заявили, что до 23 сентября 2023 разрешается поставлять нефть с месторождения Сахалин-2 в Японию. Не будет распространяться ценовой потолок и на российскую нефть, если она будет подвергнута существенной переработке.



- Учитывая эти исключения, потолок цен реально работать не будет, - делает вывод Максим Чирков.



БЫЛА БЫ НЕФТЬ, А ТАНКЕРЫ НАЙДУТСЯ



Были опасения, что крупные транспортные компании откажутся перевозить и страховать российскую нефть - этот рынок в большой степени подконтролен США и другим странам, присоединившимся к санкциям против нашей страны.



- Думаю, механизмы будут найдены - мы это видим по легальному обходу Россией санкций по разным товарным группам, - говорит Чирков. - Возможно, транспортировка вначале будет несколько дороже, но потом логистика выправится. В этом бизнесе достаточно большие суммы, и многие транспортные компании будут заинтересованы покрывать спрос на транспортировку российской нефти.



УПАДУТ ЛИ ДОХОДЫ РОССИИ



Продажа нефти составляет огромную долю доходов российского бюджета и нефтяных компаний. По данным агентства Bloomberg, в этом году Россия может заработать на экспорте нефти и газа более $320 млрд. Это примерно 20 трлн руб. По прогнозам агентства Rystad Energy, только налоговых поступлений от продажи нефти ожидается по итогам года более $180 млрд или 11 трлн руб. Не потеряем ли мы все это от введения потолка?



- Мы заработаем в любом случае, в этом сомнений быть не может, - уверен Чирков. - После введения потолка цена нефти пойдет вверх - это объясняется нервозностью трейдеров: будут опасения по поставкам, по своевременности доставки. Действия Запада подтолкнут цены на нефть вверх, что для России неплохо. Мы же экспортируем газ, цена которого определяется по долгосрочным контрактам от цены нефти.



"ОНИ САМИ СЕБЕ ЛОБ РАСШИБУТ ОБ ЭТОТ ПОТОЛОК"



Санкции - штука обоюдоострая. Насколько сильны будут потери западных стран?



- США справятся - это самый крупный в мире производитель нефти, - говорит Чирков. - А вот Европа не справится - там нефтеперерабатывающие заводы ориентированы на нефть, которая идет по российским трубопроводам. Трудно представить, что там будет происходить в случае прекращения поставок. Европу спасут только исключения из правил по потолку на нефть. Следуя этим исключениям Европа будет покупать российскую нефть по рыночным ценам еще долгие месяцы, а возможно и годы. Потому что без нашей нефти в Европе просто коллапс начнется. Сейчас у них проблемы с электроэнергией, с газом, и если сейчас еще и с нефтью начнутся перебои, то издержки будут колоссальные. Можно будет расшибить себе лоб об этот потолок.



Эксперт считает, что ограничения будут действовать формально.



- Я думаю потолок цен будет меняться, регулироваться, но поставки российской нефти будут идти, и здравомыслящие европейские политики только на это и надеются, - подвел итог Максим Чирков.



Владимир ПЕРЕКРЕСТ



2.12.22