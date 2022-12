По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев

10:09 03.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 03.12.2022

О протестах в Китае против политики "нулевого ковида"



Протесты против официальной политики "нулевого ковида" распространились на такие крупные города КНР, как Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, Пекин.



Вечером 29 ноября в китайском промышленном центре Гуанчжоу произошли столкновения людей с силовиками в белых халатах, что, по мнению американского агентства Bloomberg, "стало последним событием в череде протестов". К 1 декабря в крупные китайские городские округа, вроде 10-миллионного Сюйчжоу, стала вводиться бронетехника. Министерство безопасности Китая заявило, что "иностранные силы", работающие над созданием беспорядков в КНР, дестабилизируют страну изнутри…



Спусковым крючком стали протесты на самом большом в мире заводе по производству Iphone в Чжэнчжоу и демонстрации в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи, начавшиеся 24 ноября после гибели в пожаре 10 человек (выходы многоквартирного дома были заблокированы из-за "антиковидных мер", которые помешали работе пожарных).



Власти в обоих случаях вынуждены были пойти на компромиссы, но это только подлило масла в огонь. В дело активно вступили западные массмедиа, принявшиеся раздувать в КНР новую "ковидную Тяньаньмэнь". В этом пропагандистском посыле сошлись даже весьма отличающиеся в плане информационной политики издания вроде The Wall Street Journal и Politico, принявшиеся, постоянно поминая события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, живописать, как "по всей стране поднялось китайское студенчество – за свободу от карантинов и Си Цзиньпина".



По словам Associated Press, в Шанхае вечером 26 ноября полиция использовала слезоточивый газ против "примерно 300 человек", собравшихся "почтить память погибших в Урумчи". По информации Bloomberg, "самая большая волна гражданского неповиновения в континентальном Китае со времен протестов на Тяньаньмэнь в 1989 году происходит на фоне спада экономики страны, которая развивалась бешеными темпами на протяжении десятилетий".



The Wall Street Journal со ссылкой на "видео, размещенные в соцсетях" особо напирало на то, что "некоторые демонстранты призывали к уходу Си Цзиньпина и Компартии" и что, когда вечером 27 ноября полиция оттеснила протестующих в Пекине к реке, они скандировали: "Свобода!"



За всей этой пропагандой, как и за самими протестами стоят, разумеется, не студенчество и не тяга к демократии западного типа.



В унисон с началом протестов британский премьер Р. Сунак заявил об окончании "золотого века" британо-китайского сотрудничества из-за "вызовов демократическим ценностям". Таким образом Лондон перечеркивает стратегическое направление, выстраивавшееся по меньшей мере с 2015 года, когда после многодневного визита Си Цзиньпина на Британские острова были заключены договоренности о совместных проектах, включая инициативу "Один пояс, один путь", а тогдашний премьер Кэмерон объявил о "золотом веке" в отношениях с "будущим лидером мировой экономики".



Внутри КНР ситуация с протестами – одно из проявлений противоречий между тремя основными силами в китайских верхах: прозападных "либералов-комсомольцев", "центристов-коммунистов" и "консерваторов-традиционалистов".



Ситуация осложняется рассогласованностью процессов, идущих как внутри Китая, так и вокруг проекта присоединения к нему Тайваня. Глава администрации Тайваня Цай Инь-Вэнь уже взяла на себя "ответственность" и ушла с поста главы правящей либеральной Демократической прогрессивной партии после ее поражения на местных выборах от более прокитайски настроенной партии Гоминьдан.



Либералы теряют свои позиции как на Тайване, так и в Китае, где после отстранения от власти на недавнем съезде КПК иного варианта для "либерально-комсомольской" группировки, кроме перевода борьбы на улицы, не осталось.



Центристы Си Цзиньпина, контролирующие Пекин, уверены в проводимой ими линии. Используемая ими тактика связки трех основных сил уже обеспечила в соотношении 12 к 3 внушительную победу на муниципальных выборах на Тайване националистов Гоминьдана, который подобно самой КПК всегда выступал за "единый Китай". По сути, все уже готово и к победе Гоминьдана на выборах 2024 года, и, соответственно, постепенной мирной интеграции острова в материковый Китай.



Си должен стать полноправным властителем Китая под красным флагом КПК в марте 2023 года. Однако до судьбоносных выборов 2024 года (на который приходятся и избирательные кампании в США и в России) и возможности решить проблему Тайваня без крови и непомерных рисков времени все еще слишком много. Поэтому коммунисты и традиционалисты стремятся отжать от властных рычагов местных либеральных "друзей доллара США" как можно скорее. Последние этому, разумеется, сопротивляются изо всех сил и уже открыто пытаются организовать "ковидную Тяньаньмэнь" с упором на улицу.



Сторонники Си Цзиньпина во властных структурах стараются ограничить фронду "комсомольцев" и прочих импонирующих Западу сил антиковидным карантином – не столько медицинским, сколько политическим. Либералы в свою очередь пользуются тем, что народ устал от этого карантина, и инициируют протесты.



Судя по последним событиям, времени у Си и его единомышленников не очень много. И они уже вынуждены идти на некоторые уступки. Например, к началу декабря в Гуанчжоу были внезапно смягчены меры "нулевой терпимости" к ковиду. Сняты наиболее жесткие меры контроля, разрешено возвращение домой лицам с "желтым" QR-кодом, отменено повальное тестирование, а тем, чьи тесты в течение последних 3-х раз показывали отрицательный результат, разрешено не сдавать их в плановом регулярном порядке.



В то же время ситуация внутри и вокруг КНР остается напряженной. Заклятые друзья с Запада и их друзья внутри страны фактически подталкивают нынешние власти Китая к форсированному решению "проблемы Тайваня" силой.