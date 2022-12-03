 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.12.2022
12:19  На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр
11:13  КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП
10:57  Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:11  Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:09  По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
09:23  Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт
09:17  Европа ввела потолок цен на российскую нефть и сама себя наказала: Что теперь будет? - КП

00:39  Такер Карлсон: администрация Байдена не догадывается о своем идиотизме
00:34  Финансовые нарушения в Минздраве и Минтруда выявила Счетная палата Киргизии
00:12  Пороховая бочка под рынком нефти может рвануть весной, - СП
00:06  Eurasianet: экспорт газа в Китай приведет Казахстан к топливному кризису
00:05  В Афганистане готовят выселение панджшерских таджиков, - Андрей Серенко
00:04  Белоруссия готовится к войне и ждет помощь от России. Насколько все серьезно?
00:01  Российская "Татнефть" покупает шинный завод в узбекском Ангрене
00:00  Politico: Новый "план Маршалла" для Украины обречен на провал
Пятница, 02.12.2022
20:10  Сетевая радикальная группировка выступает против центральной власти в Кабуле, - Лариса Шашок
16:08  Очаровательная 18-летняя монголка Нандин Сэргэлэн стала "Мисс Мира-2023" по зрительскому голосованию
16:05  Нацбанк Казахстана выпустил "футбольную" монету
16:03  В Монголии найдены кости неизвестного науке плавающего динозаврика
16:01  "Агенты влияния" или филантропы? Чем занимаются иностранные фонды в Казахстане
15:54  Брутальная монгольская рок-группа The Hu покоряет Америку
15:51  Работа в России и теплый дом в Таджикистане. Что делает таджика счастливым?
15:47  Бишкек. Экс-президент Атамбаев продолжает ругаться и пинаться в суде (видео)
14:16  БандерВласти люто гнобят Православную церковь, - КП
13:48  СВО и интересы частного капитала. Фестивали с абрамовичами пора заканчивать, - В.Катасонов
12:33  Байден заговорил о мире, но... крайне невнятно, - КП
11:10  Противодействие по всем линиям. О военно-дипломатических шагах Китая в Азии и на Тихом океане, - В.Пироженко
10:32  Таджикистан сократил закуп подорожавшей пшеницы из Казахстана
10:21  На российской 201-й военной базе в Таджикистане сменился командир. Прибыл отличившийся на Украине полковник Марушкин
10:16  Казахский водораздел. "Нагызы" и "шала": в чью сторону качнутся качели? - Мади Алимов
09:43  Универсалы vs отраслевики: кто из них предпочтительнее в роли министровKZ? - Данияр Ашимбаев
09:23  "Эмиром ДАИШ" вместо А.Х.Х. аль-Курейши стал А.Х.Х. аль-Курейши. Сколько их там..?
09:21  Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?
09:14  Новым акимом Западного Казахстана стал экс-сенатор Нариман Турегалиев
08:45  В Бишкеке состоится турнир по футзалу с участием президента Кыргызстана
07:56  Турки "потеряли берега"? - Игорь Перминов
07:45  США продолжают воспитывать оппозиционных иранских моджахедов
07:38  НАТО на Украине повторяет те же ошибки, что в Афганистане и Ираке, - СП
07:28  Президент Жапаров встретился с манасчи, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса. Обмен опытом
07:25  Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет? - Расул Рысмамбетов
00:43  OilPrice: потолок цен на нефть не сократит доходы России, а преумножит
00:38  Такер Карлсон: Зеленский оказался на вершине схемы по отмыванию денег
00:35  Турции придется доказывать, что она часть Европы, - Ст.Тарасов
00:29  Ждет ли Штаты облом с Тайванем? - СП
00:20  Россия столкнулась с "нефтяным эмбарго наоборот", - Тимофей Бордачев
Четверг, 01.12.2022
20:07  "Мисс Земля - 2022" впервые стала кореянка. 23-летняя Мина Сью Чой
19:59  Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ
19:46  Сболтнула лишнее. Глава Еврокомиссии Ляйен озвучила потери Украины - 100 тысяч "двухсотых"
19:21  Флагман компрадорской казэкономики - медный "Казахмыс холдинг" возглавил подставной мажорик Нурахмет Нуриев
19:13  Бывшего акима СКО Аксакалова пересадили акимом в Кустанайскую область
19:05  Кластер или клистер? Казахстан и Узбекистан раздумывают над предложением Путина, - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По Китаю прокатилась сильнейшая с 1989 года волна беспорядков. Что это? - А.Игнатьев
10:09 03.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 03.12.2022 | П
О протестах в Китае против политики "нулевого ковида"

Протесты против официальной политики "нулевого ковида" распространились на такие крупные города КНР, как Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, Пекин.

Вечером 29 ноября в китайском промышленном центре Гуанчжоу произошли столкновения людей с силовиками в белых халатах, что, по мнению американского агентства Bloomberg, "стало последним событием в череде протестов". К 1 декабря в крупные китайские городские округа, вроде 10-миллионного Сюйчжоу, стала вводиться бронетехника. Министерство безопасности Китая заявило, что "иностранные силы", работающие над созданием беспорядков в КНР, дестабилизируют страну изнутри…

Спусковым крючком стали протесты на самом большом в мире заводе по производству Iphone в Чжэнчжоу и демонстрации в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи, начавшиеся 24 ноября после гибели в пожаре 10 человек (выходы многоквартирного дома были заблокированы из-за "антиковидных мер", которые помешали работе пожарных).

Власти в обоих случаях вынуждены были пойти на компромиссы, но это только подлило масла в огонь. В дело активно вступили западные массмедиа, принявшиеся раздувать в КНР новую "ковидную Тяньаньмэнь". В этом пропагандистском посыле сошлись даже весьма отличающиеся в плане информационной политики издания вроде The Wall Street Journal и Politico, принявшиеся, постоянно поминая события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, живописать, как "по всей стране поднялось китайское студенчество – за свободу от карантинов и Си Цзиньпина".

По словам Associated Press, в Шанхае вечером 26 ноября полиция использовала слезоточивый газ против "примерно 300 человек", собравшихся "почтить память погибших в Урумчи". По информации Bloomberg, "самая большая волна гражданского неповиновения в континентальном Китае со времен протестов на Тяньаньмэнь в 1989 году происходит на фоне спада экономики страны, которая развивалась бешеными темпами на протяжении десятилетий".

The Wall Street Journal со ссылкой на "видео, размещенные в соцсетях" особо напирало на то, что "некоторые демонстранты призывали к уходу Си Цзиньпина и Компартии" и что, когда вечером 27 ноября полиция оттеснила протестующих в Пекине к реке, они скандировали: "Свобода!"

За всей этой пропагандой, как и за самими протестами стоят, разумеется, не студенчество и не тяга к демократии западного типа.

В унисон с началом протестов британский премьер Р. Сунак заявил об окончании "золотого века" британо-китайского сотрудничества из-за "вызовов демократическим ценностям". Таким образом Лондон перечеркивает стратегическое направление, выстраивавшееся по меньшей мере с 2015 года, когда после многодневного визита Си Цзиньпина на Британские острова были заключены договоренности о совместных проектах, включая инициативу "Один пояс, один путь", а тогдашний премьер Кэмерон объявил о "золотом веке" в отношениях с "будущим лидером мировой экономики".

Внутри КНР ситуация с протестами – одно из проявлений противоречий между тремя основными силами в китайских верхах: прозападных "либералов-комсомольцев", "центристов-коммунистов" и "консерваторов-традиционалистов".

Ситуация осложняется рассогласованностью процессов, идущих как внутри Китая, так и вокруг проекта присоединения к нему Тайваня. Глава администрации Тайваня Цай Инь-Вэнь уже взяла на себя "ответственность" и ушла с поста главы правящей либеральной Демократической прогрессивной партии после ее поражения на местных выборах от более прокитайски настроенной партии Гоминьдан.

Либералы теряют свои позиции как на Тайване, так и в Китае, где после отстранения от власти на недавнем съезде КПК иного варианта для "либерально-комсомольской" группировки, кроме перевода борьбы на улицы, не осталось.

Центристы Си Цзиньпина, контролирующие Пекин, уверены в проводимой ими линии. Используемая ими тактика связки трех основных сил уже обеспечила в соотношении 12 к 3 внушительную победу на муниципальных выборах на Тайване националистов Гоминьдана, который подобно самой КПК всегда выступал за "единый Китай". По сути, все уже готово и к победе Гоминьдана на выборах 2024 года, и, соответственно, постепенной мирной интеграции острова в материковый Китай.

Си должен стать полноправным властителем Китая под красным флагом КПК в марте 2023 года. Однако до судьбоносных выборов 2024 года (на который приходятся и избирательные кампании в США и в России) и возможности решить проблему Тайваня без крови и непомерных рисков времени все еще слишком много. Поэтому коммунисты и традиционалисты стремятся отжать от властных рычагов местных либеральных "друзей доллара США" как можно скорее. Последние этому, разумеется, сопротивляются изо всех сил и уже открыто пытаются организовать "ковидную Тяньаньмэнь" с упором на улицу.

Сторонники Си Цзиньпина во властных структурах стараются ограничить фронду "комсомольцев" и прочих импонирующих Западу сил антиковидным карантином – не столько медицинским, сколько политическим. Либералы в свою очередь пользуются тем, что народ устал от этого карантина, и инициируют протесты.

Судя по последним событиям, времени у Си и его единомышленников не очень много. И они уже вынуждены идти на некоторые уступки. Например, к началу декабря в Гуанчжоу были внезапно смягчены меры "нулевой терпимости" к ковиду. Сняты наиболее жесткие меры контроля, разрешено возвращение домой лицам с "желтым" QR-кодом, отменено повальное тестирование, а тем, чьи тесты в течение последних 3-х раз показывали отрицательный результат, разрешено не сдавать их в плановом регулярном порядке.

В то же время ситуация внутри и вокруг КНР остается напряженной. Заклятые друзья с Запада и их друзья внутри страны фактически подталкивают нынешние власти Китая к форсированному решению "проблемы Тайваня" силой.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670051340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Аварии на ТЭЦ: сенаторы требуют реформирования сферы энергетики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №956
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года №181-р
- Власть должна быть не только сильной, но и сбалансированной
- Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане
- Состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону
- Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?
- Депутат фракции "Ак жол" раскритиковали правительство за ложную статистику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  