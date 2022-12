Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов

10:11 03.12.2022 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 02.12.2022



К работе 9-й Обзорной конференции Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия



28 ноября 2022 года в Женеве начала свою работу 9-я Обзорная конференция Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).



Руководитель российской делегации, постпред при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов на общих прениях по рассмотрению действия КБТО заявил, что факты военно-биологической деятельности США на украинской территории являются вопиющим примером нарушения требований Конвенции.



Российская жалоба по этой теме не была удовлетворена из-за деструктивной линии США и их союзников, предложение России о проведении под эгидой СБ ООН международного расследования по Статье VI КБТО было заблокировано, сообщает ТАСС.



Глава кубинской делегации Родольфо Бенитес на IX Обзорной конференции государств-участников КБТО предложил активно работать над усилением Конвенции.



По словам Бенитеса, ничем не оправдано, что спустя 50 лет после его утверждения в этом документе по-прежнему отсутствует механизм проверки его соблюдения. Представитель Кубы призвал конференцию принять четкий мандат на возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу, который позволяет проводить проверки.



Бенитес считает, что доработка Конвенции в настоящее время явно необходима. По его словам, сложившаяся ситуация неприемлема и выгодна только тем, кто выступает против укрепления многосторонней системы разоружения, сообщает Prensa Latina.



Однако инициативы РФ и Кубы были напрочь отвергнуты. Страны Евросоюза выступили с коллективным заявлением, в котором полностью поддержали линию нынешнего руководства КБТО.



Делегат Швеции Анна Ярдфельт в своем выступлении сказала, что Швеция "решительно отвергает беспочвенные обвинения Российской Федерации в адрес Украины в том, что у нее есть программа биологического оружия, финансируемая США. Эти ложные утверждения не только отвлекают и подрывают законное международное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями, но и подрывают саму Конвенцию".



Очевидно, что эта конференция, как и все предыдущие, ни на йоту не повлияла на позицию большинства стран мирового сообщества, которые, возможно, отдают себе отчет в том, что США разрабатывают смертельно опасные вирусы и биологическое оружие в своих военных лабораториях, разбросанных по всей планете, но не намерены вступать в конфликт с американцами, так как считают, что для них эта деятельность Пентагона непосредственной опасности не представляет и что даже возможные негативные последствия от реализации военной биологической программы Пентагона не настолько серьезны, чтобы открыто выступить против США.



Изменить эту позицию может заставить лишь прямая и явная угроза национальным интересам.



Такая угроза существует, причем эсхатологического уровня. Это разработка Пентагоном расового оружия, нацеленного на вполне конкретные этносы планеты.



Биологическое оружие расового действия было впервые создано в ЮАР в рамках проекта Coast - секретная программа южноафриканских военных, в рамках которой велись разработки биологического оружия, опасного только для чернокожих.



В рамках Project Coast было создано большое число смертельных боевых биотоксинов, а также вакцина, которую можно было тайно вводить чернокожим южноафриканцам с целью их стерилизации.



Эти работы велись в Roodeplaat Research Laboratories (RRL) к северу от Претории под руководством Даана Гусена и Шалка ван Ренсбурга.



В начале 1990-х годов, с окончанием апартеида, программы оружия массового уничтожения в Южной Африке были прекращены.



Руководителям проекта Coast было предъявлено обвинение в геноциде чернокожего населения ЮАР. На допросе Даан Гусен рассказал, что ему дали задание создать black bomb - биологическое оружие, которое будет выбрать цели по цвету кожи. Шалк ван Ренсбург пояснил, что с помощью созданных в RRL биотоксинов можно добиться стопроцентной стерилизации "любой группы людей".



Исследования, проведенные в RRL, были направлены на разработку бактериального агента, который избирательно убивает черных. Журнал New African пишет, что в ходе суда над руководителями проекта Project Coast (которые в итоге были полностью оправданы) вскрылась их связь и теневые сделки с разведывательными службами множества стран, среди которых, в частности, США, Великобритания, ФРГ, Швейцария, Китай, Израиль, Пакистан, Ирана и Тайвань.



В мае 2002 года Даан Гусен, бывший глава южноафриканской программы биологического оружия, предложил, как мы писали, свои услуги американским спецслужбам.



В те годы президентом США был Джордж Буш-младший, продвигавший проект "Новый американский век" (PNAC), библию неоконов. В основополагающем докладе PNAC "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century" открыто говорится, что "передовые формы биологической войны, которые могут нацеливаться на определенные генотипы, могут превратить биологическую войну из сферы террора в политически полезный инструмент".



В свете таких идеологических установок в особом свете предстает коронавирусная статистика США.



Процент афроамериканцев среди заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19 в США в три-четыре раза выше, чем их доля среди населения США в целом. Так, статистика штата Иллинойс и крупнейшего тамошнего мегаполиса Чикаго показывает, что коронавирус особо яро атаковал чернокожих. Среди жителей Чикаго чернокожие составляют 30%, однако среди инфицированных COVID-19 их половина, а доля среди умерших – 70%. В Иллинойсе в целом чернокожие составляют 15% населения, но на них приходится 28% подтвержденных случаев и 43% смертей. Аналогическая картина в штатах Висконсин, Мичиган, Луизиана, Северная и Южная Каролина.



"Коронавирус убивает чернокожих американцев с пугающей частотой", – сокрушалась The Washington Post. "Чернокожие в США умирают от COVID-19 гораздо чаще, чем белые. Почему?" – задавалась вопросом британская BBC.



У властей США не нашлось ответа на этот вопрос.



В научных работах последних лет показано, что создание этнического и расового оружия теоретически стало возможным с открытием механизма так называемой РНК-интерференции. Эта технология была открыта в 1998 году американскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Мелло, которые в 2006 году получили за нее Нобелевскую премию. Теоретическая возможность использования РНК-интерференции для создания биооружия упоминалась, в частности, в докладе подчиненного Пентагону Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) в 2010 году.



При помощи РНК-интерференции можно влиять на определенные этнические группы таким образом, что у людей из этой этнической группы проходят тяжелые болезни, например артрит. Или, напротив, перестает вырабатываться иммунитет против того или иного заболевания.



Это и есть генетическое оружие. В докладе DTRA об этом сказано открытым текстом: "Существует возможность использования РНК-интерференции для создания биологического оружия".



7 июля 2022 года Минобороны РФ сообщило, что у военнопленных ВСУ установлено наличие антител к возбудителям инфекционных заболеваний, число которых превышает среднестатистические показатели. Иными словами, украинских военнослужащих, у которых эти антитела были найдены, Пентагон использовал в своих проектах по разработке биологического оружия.



Пентагон проводит свои эксперименты не только на украинцах. Болгарское издание OFF News пишет: "Российская сторона заявляет, что в Болгарии есть биолаборатории, в которых проводятся эксперименты на болгарских гражданах для создания вирусов и патогенов. При этом премьер-министр Кирилл Петков подтверждает информацию о наличии подобных учреждений, но говорит, что они предназначены только для экспериментов, а не для распространения опасных патогенов".



Американцы экспериментируют и на своих гражданах. Так, итальянское издание Farodi Roma пишет: "В ходе выступления на Форуме по безопасности, проходившем в Аспене, штат Колорадо, член комитета палаты представителей США по разведке Джейсон Кроу предостерег сограждан от обращений в частные лаборатории по тестированию ДНК. По его мнению, личные данные граждан могут быть использованы для разработки биологического оружия и нацелены на определенные группы американцев или даже на отдельных лиц".



За любой американской частной биолабораторией стоят структуры Пентагона, которые на территории США действуют через "прокладки" в виде частных лабораторий.



Примеру Пентагона по развертыванию глобальных сетей военно-биологических объектов последовали, хотя и не в таком масштабе, и некоторые другие государства.



Китайская программа биологической войны, как пишет портал Zero Hedge, разрабатывается в Институте военной ветеринарии Академии военно-медицинских наук (Чанчунь), Центре по контролю и профилактике заболеваний (военный округ Чэнду), Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а также Институте микробиологии Китайской академии наук (Пекин).



В 2017 году в книге "Наука о военной стратегии" (战略 学), учебнике, изданном Университетом национальной обороны НОАК, появился раздел "Биология как область военной борьбы". В этом разделе обсуждаются новые потенциальные виды биологической войны, в том числе "специфические этнические генетические атаки".



О наличии программы биологического оружия у Ирана пишет аналитик Lockheed Martin Кори Пфлюк. Наличие у Израиля современного арсенала биологического оружия подтверждается в докладе Центра Карнеги.



Сегодня в США разгорается резонансный скандал вокруг военно-биологических исследований Пентагона. Президент американской НКО Judicial Watch Том Фиттон опубликовал объемистый пакет ответов DTRA на его официальный запрос о предоставлении данных, касающихся деятельности биолабораторий на Украине и постсоветском пространстве.



Под давлением высшего руководства США (даже несмотря на уже отредактированный формат документов) Judicial Watch была вынуждена удалить опубликованные материалы со своего сайта, что лишило мировое сообщество достоверной информации о разработке Пентагоном биологического оружия и возможности обсуждения ее в ходе конференции КБТО.



Но страны, где расположены американские военные биолаборатории, могут и самостоятельно запросить у DTRA отчет о биологических "экспериментах" на их территории. То, что США уже начали и ведут первую мировую вирусную войну, уже невозможно отрицать. Не исключена ситуация, когда в ней примут участие и другие субъекты (причем не только государственные), обладающие современным военно-биологическим потенциалом.



Жертвами такой войны в первую очередь станут страны местопребывания американских биолабораторий.



Американский радиоведущий и общественный деятель Том Хартман задается вопросом о том, "какие политические рычаги были бы у страны, которая может реально угрожать исчезновением во всем мире людей, к примеру, с миндалевидными глазами или рыжеволосых кавказцев, или арабов, или китайцев, или просто низкорослых людей".



Возможно, именно эти "рычаги" заставляют руководство стран, где расположены американские биолаборатории, молча терпеть угрозу существованию своих народов. Источник - фонд стратегической культуры

