|Как остановить первую мировую вирусную войну, - В.Прохватилов
10:11 03.12.2022
ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 02.12.2022
К работе 9-й Обзорной конференции Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия
28 ноября 2022 года в Женеве начала свою работу 9-я Обзорная конференция Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Руководитель российской делегации, постпред при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов на общих прениях по рассмотрению действия КБТО заявил, что факты военно-биологической деятельности США на украинской территории являются вопиющим примером нарушения требований Конвенции.
Российская жалоба по этой теме не была удовлетворена из-за деструктивной линии США и их союзников, предложение России о проведении под эгидой СБ ООН международного расследования по Статье VI КБТО было заблокировано, сообщает ТАСС.
Глава кубинской делегации Родольфо Бенитес на IX Обзорной конференции государств-участников КБТО предложил активно работать над усилением Конвенции.
По словам Бенитеса, ничем не оправдано, что спустя 50 лет после его утверждения в этом документе по-прежнему отсутствует механизм проверки его соблюдения. Представитель Кубы призвал конференцию принять четкий мандат на возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу, который позволяет проводить проверки.
Бенитес считает, что доработка Конвенции в настоящее время явно необходима. По его словам, сложившаяся ситуация неприемлема и выгодна только тем, кто выступает против укрепления многосторонней системы разоружения, сообщает Prensa Latina.
Однако инициативы РФ и Кубы были напрочь отвергнуты. Страны Евросоюза выступили с коллективным заявлением, в котором полностью поддержали линию нынешнего руководства КБТО.
Делегат Швеции Анна Ярдфельт в своем выступлении сказала, что Швеция "решительно отвергает беспочвенные обвинения Российской Федерации в адрес Украины в том, что у нее есть программа биологического оружия, финансируемая США. Эти ложные утверждения не только отвлекают и подрывают законное международное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями, но и подрывают саму Конвенцию".
Очевидно, что эта конференция, как и все предыдущие, ни на йоту не повлияла на позицию большинства стран мирового сообщества, которые, возможно, отдают себе отчет в том, что США разрабатывают смертельно опасные вирусы и биологическое оружие в своих военных лабораториях, разбросанных по всей планете, но не намерены вступать в конфликт с американцами, так как считают, что для них эта деятельность Пентагона непосредственной опасности не представляет и что даже возможные негативные последствия от реализации военной биологической программы Пентагона не настолько серьезны, чтобы открыто выступить против США.
Изменить эту позицию может заставить лишь прямая и явная угроза национальным интересам.
Такая угроза существует, причем эсхатологического уровня. Это разработка Пентагоном расового оружия, нацеленного на вполне конкретные этносы планеты.
Биологическое оружие расового действия было впервые создано в ЮАР в рамках проекта Coast - секретная программа южноафриканских военных, в рамках которой велись разработки биологического оружия, опасного только для чернокожих.
В рамках Project Coast было создано большое число смертельных боевых биотоксинов, а также вакцина, которую можно было тайно вводить чернокожим южноафриканцам с целью их стерилизации.
Эти работы велись в Roodeplaat Research Laboratories (RRL) к северу от Претории под руководством Даана Гусена и Шалка ван Ренсбурга.
В начале 1990-х годов, с окончанием апартеида, программы оружия массового уничтожения в Южной Африке были прекращены.
Руководителям проекта Coast было предъявлено обвинение в геноциде чернокожего населения ЮАР. На допросе Даан Гусен рассказал, что ему дали задание создать black bomb - биологическое оружие, которое будет выбрать цели по цвету кожи. Шалк ван Ренсбург пояснил, что с помощью созданных в RRL биотоксинов можно добиться стопроцентной стерилизации "любой группы людей".
Исследования, проведенные в RRL, были направлены на разработку бактериального агента, который избирательно убивает черных. Журнал New African пишет, что в ходе суда над руководителями проекта Project Coast (которые в итоге были полностью оправданы) вскрылась их связь и теневые сделки с разведывательными службами множества стран, среди которых, в частности, США, Великобритания, ФРГ, Швейцария, Китай, Израиль, Пакистан, Ирана и Тайвань.
В мае 2002 года Даан Гусен, бывший глава южноафриканской программы биологического оружия, предложил, как мы писали, свои услуги американским спецслужбам.
В те годы президентом США был Джордж Буш-младший, продвигавший проект "Новый американский век" (PNAC), библию неоконов. В основополагающем докладе PNAC "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century" открыто говорится, что "передовые формы биологической войны, которые могут нацеливаться на определенные генотипы, могут превратить биологическую войну из сферы террора в политически полезный инструмент".
В свете таких идеологических установок в особом свете предстает коронавирусная статистика США.
Процент афроамериканцев среди заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19 в США в три-четыре раза выше, чем их доля среди населения США в целом. Так, статистика штата Иллинойс и крупнейшего тамошнего мегаполиса Чикаго показывает, что коронавирус особо яро атаковал чернокожих. Среди жителей Чикаго чернокожие составляют 30%, однако среди инфицированных COVID-19 их половина, а доля среди умерших – 70%. В Иллинойсе в целом чернокожие составляют 15% населения, но на них приходится 28% подтвержденных случаев и 43% смертей. Аналогическая картина в штатах Висконсин, Мичиган, Луизиана, Северная и Южная Каролина.
"Коронавирус убивает чернокожих американцев с пугающей частотой", – сокрушалась The Washington Post. "Чернокожие в США умирают от COVID-19 гораздо чаще, чем белые. Почему?" – задавалась вопросом британская BBC.
У властей США не нашлось ответа на этот вопрос.
В научных работах последних лет показано, что создание этнического и расового оружия теоретически стало возможным с открытием механизма так называемой РНК-интерференции. Эта технология была открыта в 1998 году американскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Мелло, которые в 2006 году получили за нее Нобелевскую премию. Теоретическая возможность использования РНК-интерференции для создания биооружия упоминалась, в частности, в докладе подчиненного Пентагону Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) в 2010 году.
При помощи РНК-интерференции можно влиять на определенные этнические группы таким образом, что у людей из этой этнической группы проходят тяжелые болезни, например артрит. Или, напротив, перестает вырабатываться иммунитет против того или иного заболевания.
Это и есть генетическое оружие. В докладе DTRA об этом сказано открытым текстом: "Существует возможность использования РНК-интерференции для создания биологического оружия".
7 июля 2022 года Минобороны РФ сообщило, что у военнопленных ВСУ установлено наличие антител к возбудителям инфекционных заболеваний, число которых превышает среднестатистические показатели. Иными словами, украинских военнослужащих, у которых эти антитела были найдены, Пентагон использовал в своих проектах по разработке биологического оружия.
Пентагон проводит свои эксперименты не только на украинцах. Болгарское издание OFF News пишет: "Российская сторона заявляет, что в Болгарии есть биолаборатории, в которых проводятся эксперименты на болгарских гражданах для создания вирусов и патогенов. При этом премьер-министр Кирилл Петков подтверждает информацию о наличии подобных учреждений, но говорит, что они предназначены только для экспериментов, а не для распространения опасных патогенов".
Американцы экспериментируют и на своих гражданах. Так, итальянское издание Farodi Roma пишет: "В ходе выступления на Форуме по безопасности, проходившем в Аспене, штат Колорадо, член комитета палаты представителей США по разведке Джейсон Кроу предостерег сограждан от обращений в частные лаборатории по тестированию ДНК. По его мнению, личные данные граждан могут быть использованы для разработки биологического оружия и нацелены на определенные группы американцев или даже на отдельных лиц".
За любой американской частной биолабораторией стоят структуры Пентагона, которые на территории США действуют через "прокладки" в виде частных лабораторий.
Примеру Пентагона по развертыванию глобальных сетей военно-биологических объектов последовали, хотя и не в таком масштабе, и некоторые другие государства.
Китайская программа биологической войны, как пишет портал Zero Hedge, разрабатывается в Институте военной ветеринарии Академии военно-медицинских наук (Чанчунь), Центре по контролю и профилактике заболеваний (военный округ Чэнду), Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а также Институте микробиологии Китайской академии наук (Пекин).
В 2017 году в книге "Наука о военной стратегии" (战略 学), учебнике, изданном Университетом национальной обороны НОАК, появился раздел "Биология как область военной борьбы". В этом разделе обсуждаются новые потенциальные виды биологической войны, в том числе "специфические этнические генетические атаки".
О наличии программы биологического оружия у Ирана пишет аналитик Lockheed Martin Кори Пфлюк. Наличие у Израиля современного арсенала биологического оружия подтверждается в докладе Центра Карнеги.
Сегодня в США разгорается резонансный скандал вокруг военно-биологических исследований Пентагона. Президент американской НКО Judicial Watch Том Фиттон опубликовал объемистый пакет ответов DTRA на его официальный запрос о предоставлении данных, касающихся деятельности биолабораторий на Украине и постсоветском пространстве.
Под давлением высшего руководства США (даже несмотря на уже отредактированный формат документов) Judicial Watch была вынуждена удалить опубликованные материалы со своего сайта, что лишило мировое сообщество достоверной информации о разработке Пентагоном биологического оружия и возможности обсуждения ее в ходе конференции КБТО.
Но страны, где расположены американские военные биолаборатории, могут и самостоятельно запросить у DTRA отчет о биологических "экспериментах" на их территории. То, что США уже начали и ведут первую мировую вирусную войну, уже невозможно отрицать. Не исключена ситуация, когда в ней примут участие и другие субъекты (причем не только государственные), обладающие современным военно-биологическим потенциалом.
Жертвами такой войны в первую очередь станут страны местопребывания американских биолабораторий.
Американский радиоведущий и общественный деятель Том Хартман задается вопросом о том, "какие политические рычаги были бы у страны, которая может реально угрожать исчезновением во всем мире людей, к примеру, с миндалевидными глазами или рыжеволосых кавказцев, или арабов, или китайцев, или просто низкорослых людей".
Возможно, именно эти "рычаги" заставляют руководство стран, где расположены американские биолаборатории, молча терпеть угрозу существованию своих народов.