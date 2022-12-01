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|Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане
10:57 03.12.2022
Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Кыргызстанцы объявили сбор средств для города Экибастуз в Казахстане, где в результате аварии на теплосетях жители десятков многоэтажных домов в 30-градусные морозы остались без отопления. Об этом пишут пользователи Twitter.
Экоактивист Исмаил Карыпов написал, что уже шестые сутки люди в Экибастузе сидят без тепла и горячей воды. Он предложил поддержать жителей замерзающего города.
Авария теплосетей в Экибастузе произошла 27 ноября, а 28 ноября в городе объявили режим ЧС. По словам властей, сейчас устраняются порывы на теплосетях и проводят расследование масштабной аварии.