Кыргызстанцы объявили сбор средств для замерзающего Экибастуза в Казахстане

10:57 03.12.2022

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Кыргызстанцы объявили сбор средств для города Экибастуз в Казахстане, где в результате аварии на теплосетях жители десятков многоэтажных домов в 30-градусные морозы остались без отопления. Об этом пишут пользователи Twitter.



Экоактивист Исмаил Карыпов написал, что уже шестые сутки люди в Экибастузе сидят без тепла и горячей воды. Он предложил поддержать жителей замерзающего города.



Авария теплосетей в Экибастузе произошла 27 ноября, а 28 ноября в городе объявили режим ЧС. По словам властей, сейчас устраняются порывы на теплосетях и проводят расследование масштабной аварии.