КазОлигархи бьют в ладоши. Европа отказывается от российского титана, - СП

11:13 03.12.2022

Airbus готов остаться без титана на зло России

Из-за отказа европейцев от российского сырья, который приведет к росту цен и подорожанию самолетов, выиграет только Китай

Анна Седова



Материал комментируют:

Алексей Калачев



Европейская авиастроительная компания Airbus пообещала через несколько месяцев полностью отказаться от российского титана. Об этом заявил директор Airbus Defence & Space Майкл Шоеллхорн, который отметил, что процесс "отделения от России" уже идет и будет завершен в течение месяцев, а не лет.



Шоеллхорн уточнил, что Airbus больше не нуждается в российском титане для военной продукции, но "непродолжительное время" он будет необходим для производства гражданских самолетов. Ранее Airbus, согласно отчету за 2019 год, применяла российский титан для конструкции военных вертолетов NH90 и Tiger. Шоеллхорн признал, что в настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но "явно находится на пути к тому, чтобы стать независимыми от него".



"Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет", - сообщил топ-менеджер Reuters.



В то же время, как отмечает само агентство, сертификация новых поставщиков по стандартам аэрокосмической отрасли может занять годы. Airbus после начала спецоперации на Украине уже не раз заявлял, что пытается найти альтернативные источники металла. В частности, инсайдеры утверждают, что компания увеличила закупки титана в США и Японии и изучает новых поставщиков.



Но полностью заменить российское сырье европейской компании явно будет непросто.



Во-первых, конкурировать за него на рынке придется с американским Boeing, который в начале марта уже отказался от поставок титана из России. Тогда американцы заявили, что "запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов".



Во-вторых, Airbus сильнее зависит от российского титана, чем Boeing. Если до кризиса российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивала до 35% всех потребностей американцев, то у европейцев этот показатель доходил до 65%. Неслучайно ЕС при всей своей санкционной активности отказался вводить ограничения против "ВСМПО-Ависма" после того, как против этого выступила Франция и другие страны. Еще в апреле глава Airbus Гийом Фори призвал Запад не вводить эмбарго на ввоз российского титана, поскольку оно способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике.



В 2021 году экспорт титана из России снизился на 22%, составив 14,6 тыс. тонн. Доля компании "ВСМПО-Ависма в мировом авиакосмическом сегменте рынка достигает 30%. Как рассказал "Свободной прессе" ведущий аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, заменить российские объемы Airbus будет непросто, хотя и возможно. Однако это приведет к росту издержек и цен на конечный продукт, возможному дефициту на рынке и перераспределению товарных потоков, от которых выиграет Китай.



- Видимо, в Airbus к уже какое-то время готовились к отказу от российского титана и предприняли целый комплекс мер. Во-первых, модели, которые потребляли очень много титана, уже сошли с производства, в новых моделях используется меньше этого металла.



Во-вторых, они с весны и просили Евросоюз не вводить запрет на импорт российского титана. По имеющейся информации, за первое полугодие 2022-го Европа закупила титана в полтора раза, чем в прошлом году. Они создали запас на некоторое время, что решает задачу на какой-то период.



В-третьих, они так же, как Boeing, собрали пул альтернативных поставщиков или заканчивают его собирать. Понятно, что никто в одиночку "Ависму" не заменит, потому что на нее приходилось до 20% мирового рынка металлического титана.



"СП": - Кто эти альтернативные поставщики?



- В принципе, титан производят многие. Крупнейшими производителями после Россия являются США и Япония, которая производит примерно половину объема "Ависмы". Китай активно наращивает выпуск титана. Довольно крупным производителем является Казахстан. На самом деле, Украина тоже могла бы стать производителем. У них достаточно большие запасы, после России они на территории бывшего СССР занимали по этому показателю второе место. Сейчас, скорее всего, производство остановилось, но в будущем есть потенциал для роста.



Правда, в этих цифрах не очень понятно, кто выпускает металл, а кто - диоксид металла. Дело в том, что детали из титанового сплава, сплава с алюминием используются в аэрокосмической промышленности. Это около 10% из всего добываемого в мире титана. Более 60% всего объема приходится на лакокрасочную и пищевую промышленность, где используется диоксид титана.



"СП": - Сможем ли мы перенаправить наши объемы титана другим потребителям?



- На самом деле, Airbus, Boeing, а также бразильский Embraer - это почти вся аэрокосмическая отрасль мира, за исключением Китая и в какой-то мере Индии. Но Китай сам является крупнейшим производителем титана, поэтому вопрос, насколько он будет заинтересован в наших объемах. От нашего титана отказались и некоторые другие компании, например, Rolls-Royce.



Что делать "Ависме" в этой ситуации? Нужно понять, надолго ли это. Если мы рассматриваем ситуацию как временную, нужно просто оказать компании помощь, закупить и создать государственные запасы титана, чтобы мощности не простаивали. А если это навсегда, то, возможно, надо менять профиль, переходить на производство диоксида титана для лакокрасочной промышленности. Airbus и Boeing - это больше половины мировой аэрокосмической промышленности, просто так заменить таких потребителей сложно.



"СП": - А что произойдет с мировым рынком, если Airbus полностью откажется от российского сырья?



- Безусловно, отказ от российского титана повлияет на цены на мировом рынке. Похожая ситуация сложилась с углем, сталью и другими металлами. Цены на Востоке могут пойти вниз, так нам нужно будет куда-то пристраивать свои объемы. В то же время, на основных рынках, в том числе на европейском, цена будет расти из-за дефицита.



Естественно, издержки Airbus заметно вырастут, тем более что российский титан был самым доступным по цене, и при этом отличался хорошим качеством. Любая замена будет дороже, и из-за дальности поставок, и в целом по стоимости.



Правда, отмечу, что возможен и еще один вариант перераспределения на рынке. Титан может пойти на Восток, в тот же Китай, а уже Китай нарастит поставки в Европу. Какой это будет титан, откуда, кто будет знать? В итоге и санкции будут действовать, и титан будет поступать на рынок, в общем, все будут довольны. Хотя сырье все равно подорожает из-за увеличившего логистического плеча, а доходы "Ависмы" будут снижены.



Такой механизм вполне возможен. Во всяком случае, это более простое решение, чем перестраивать производство под выпуск диоксида титана для лакокрасочной промышленности.



"СП": - Получается, от такого механизма выиграет только Китай, потому что у европейцев вырастут издержки и подорожает конечный продукт, а у нас упадут доходы из-за дополнительных затрат и возможных дисконтов?



- А кто вообще сейчас выигрывает? Безусловно, самолеты Airbus подорожают. Но я бы отметил, что авиационная отрасль сильно просела еще во время пандемии коронавируса. Сейчас началось восстановление, но вряд ли она выйдет на доковидный уровень, хотя бы потому, что геополитическая ситуация не способствует развитию туризма. Значит, внутренняя потребность в самолетах, а, следовательно, в титане будет не такая большая.



Вместе с тем, производство титана в мире постепенно растет. Помимо стран, которые я уже перечислил, завод по производству титановой губки планирует запустить Саудовская Аравия. Люди не стоит на месте и налаживают производство, что позволит удовлетворить спрос.



"СП": - Может, наш внутренний спрос компенсировать потерю экспорта? Правительство уже приняло план развития авиаотрасли, согласно которому до 2030 года должно быть произведено более 1000 самолетов различных классов, в том числе "Суперджеты" и "МС-21", этого будет недостаточно?



- Мне кажется, эти планы немного завышены. Но, конечно, внутреннее потребление за счет развития аэрокосмической промышленности будет расти. Причем титан нужен не только в самолетах, но и в ракетах, в военной отрасли. Вряд ли этот рост будет сопоставим с объемами Boeing и Airbus, но какую-то часть это, безусловно, компенсируют.



Кроме того, титан применяется и в других отраслях. Это еще и теплообменники в энергетике, протезирование. Все это не очень большой объем рынка, но все же обеспечивает дополнительный спрос.