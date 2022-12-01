На ликвидацию Экибастузской катастрофы брошен каз-вице-премьер Скляр

12:19 03.12.2022

По поручению главы государства первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр продолжает находиться в Экибастузе для контроля работ по ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства РК, для координации действий и принятия оперативных решений вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба.



Так, в настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад, состоящих из 261 человек.



По состоянию на 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 из них работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются. Вместе с тем для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева.



Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.



Мухит Турсынали